Sai lầm khiến quán bia ‘kiểu mới’ lỗ 2 tỷ, đóng cửa sau 1 năm

Khi mô hình beer club lần đầu xuất hiện tại Hà Nội và nhanh chóng trở thành xu hướng mới của giới trẻ, chị Vân Nguyễn (một Tiktoker) đã quyết định đầu tư mô hình này với kỳ vọng đón đầu trào lưu. Chị Vân chia sẻ, thời điểm đó khu vực Hà Đông còn ít mô hình ẩm thực giải trí hiện đại, mở quán tại đây sẽ giúp giảm cạnh tranh. Đồng thời, chị kỳ vọng sẽ là người tiên phong mang phong cách "bia kiểu Tây" về vùng ven.

Tuy nhiên, thực tế kinh doanh lại không như kỳ vọng. Beer club vốn hướng đến nhóm khách trẻ, ưa không khí sôi động, âm nhạc mạnh, phục vụ bia tươi và các món nhậu hiện đại.

Trong khi đó, phần lớn khách hàng khu vực Hà Đông thời điểm ấy vẫn chuộng quán bia cỏ - nơi có không gian giản dị, món ăn quen thuộc, giá cả phải chăng. Sự khác biệt về phong cách tiêu dùng khiến mô hình này nhanh chóng rơi vào tình trạng kén khách, đặc biệt vào các khung giờ ngoài buổi tối.

Việc vắng khách vào buổi trưa càng làm tình hình thêm khó khăn. Dù doanh thu thấp, chi phí thuê mặt bằng, trả lương nhân viên và điện nước vẫn duy trì ở mức cao.

Khách hàng lựa chọn bia hơi. Ảnh: Anh Dũng

Chủ quán cho biết, để cứu vãn tình hình, chị đã thử thay đổi thực đơn, bổ sung các món cơm trưa, thậm chí mở bán bữa sáng nhằm tận dụng không gian trong ngày. Song, những nỗ lực đó cũng không đủ tạo ra sự khác biệt, khách hàng mới có đến thử nhưng ít quay lại lần sau.

Dù từng đẩy mạnh quảng cáo trên mạng xã hội và triển khai nhiều chương trình khuyến mãi, lượng khách vẫn không tăng đáng kể. Sau gần một năm hoạt động, quán thua lỗ kéo dài, có tháng lỗ vận hành tới 20-30 triệu đồng. Cuối cùng, chủ quán buộc phải đóng cửa. Chị cho biết tổng thiệt hại gần 2 tỷ đồng, bao gồm chi phí mặt bằng, trang trí, thiết bị và vận hành.

Theo chị Vân, thất bại này là bài học đắt giá cho việc đưa mô hình mới vào thị trường chưa sẵn sàng. Không phải cứ mô hình đang thịnh hành ở khu trung tâm là sẽ thành công ở nơi khác. Quan trọng nhất vẫn là hiểu khách hàng quanh mình muốn gì.

Không chỉ riêng chị Vân, một số mô hình ẩm thực nổi tiếng khác cũng gặp kết cục tương tự, chẳng hạn như thương hiệu Bãi Tôm. Quán ăn chuyên về ẩm thực Mỹ, nổi bật với các món hải sản sốt Cajun, từng tạo cơn sốt trong cộng đồng yêu ẩm thực Hà Nội. Với hơn 78.000 người theo dõi trên TikTok, hình ảnh chỉn chu và các chiến dịch bắt trend thông minh, Bãi Tôm nhanh chóng trở thành địa chỉ quen thuộc của giới trẻ thành thị.

Thế nhưng, chỉ sau hơn một năm hoạt động, Bãi Tôm bất ngờ thông báo đóng cửa vào ngày 25/10. Trong video chia tay đăng tải trên TikTok, đại diện quán thừa nhận chuỗi sai lầm dẫn đến kết cục đáng tiếc này: chi phí vận hành tăng cao, sức mua giảm sút và đặc biệt là sản phẩm kinh doanh không phù hợp với khẩu vị số đông.

Dù hải sản sốt Cajun hấp dẫn và “bắt mắt” trên mạng xã hội, tuy nhiên món ăn này lại khá kén khách. Người Việt, đặc biệt là khách Hà Nội, vẫn ưa chuộng những món ăn quen thuộc, ít gia vị nặng mùi, dễ ăn hàng ngày hơn là trải nghiệm mới lạ kiểu phương Tây. Khi lượng khách trung thành không đủ duy trì, trong khi chi phí thuê mặt bằng trung tâm và nhân sự tăng cao, việc đóng cửa là điều không thể tránh khỏi.

Theo các chuyên gia, mô hình kinh doanh mới không đồng nghĩa với thành công. Trong lĩnh vực ẩm thực, yếu tố quan trọng nhất vẫn là phù hợp với thị hiếu và thói quen tiêu dùng của khách hàng mục tiêu.

Nhiều chủ quán hiện nay có xu hướng đầu tư mạnh vào hình ảnh, truyền thông mạng xã hội, nhưng lại chưa đánh giá kỹ sự phù hợp của sản phẩm với thị trường. Khi “hiệu ứng mới lạ” qua đi, mô hình không có lượng khách trung thành đủ lớn, thì dù quảng bá tốt đến đâu cũng khó duy trì lâu dài.