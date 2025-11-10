Trung Quốc tạm nới khoáng sản chiến lược: Mỹ hưởng lợi ra sao?

Trung Quốc tạm dừng hạn chế xuất khẩu khoáng sản sang Mỹ

Trung Quốc quyết định tạm hoãn các hạn chế xuất khẩu khoáng sản chiến lược và đất hiếm được sử dụng trong quân sự, bán dẫn và nhiều ngành công nghệ cao khác sau các cuộc gặp giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tại Busan, Hàn Quốc, hôm 30/10.

Các biện pháp bị tạm dừng ban đầu được áp dụng từ ngày 9/10, bao gồm giới hạn xuất khẩu một số nguyên tố đất hiếm, vật liệu pin lithium và công nghệ chế biến liên quan. Đây được coi là bước đi nhằm duy trì thỏa thuận thương mại tạm thời giữa hai quốc gia, giúp giảm căng thẳng và khôi phục một phần chuỗi cung ứng toàn cầu.

Bắc Kinh đã đảo ngược các biện pháp hạn chế đối với gallium, germanium, antimony và các vật liệu siêu cứng khác như kim cương tổng hợp và boron nitride. Những nguyên liệu này được phân loại là “hàng sử dụng kép” – có thể dùng cho cả mục đích dân sự lẫn quân sự.

Ngoài ra, Trung Quốc còn tạm dừng các kiểm tra chặt chẽ về người sử dụng cuối cùng và mục đích sử dụng cuối của graphite xuất khẩu sang Mỹ, vốn được áp dụng từ tháng 12/2024 cùng với lệnh cấm xuất khẩu rộng hơn. Đây là những nguyên liệu quan trọng trong ngành bán dẫn và nhiều lĩnh vực công nghệ cao, đóng vai trò then chốt trong quan hệ thương mại Mỹ – Trung.

Điều này có ý nghĩa gì đối với thương mại Mỹ – Trung?

Với quyết định này, Mỹ cũng đồng ý một số nhượng bộ trong thỏa thuận thương mại, bao gồm giảm 10 điểm phần trăm thuế quan nhập khẩu từ Trung Quốc và hoãn việc áp dụng các mức thuế “đáp trả” tăng cường cho đến ngày 10/11/2026.

Ngoài ra, Mỹ sẽ hoãn việc đưa các công ty con do Trung Quốc sở hữu phần lớn vào danh sách đen được công bố hồi 29/9. Điều này giúp giảm nguy cơ gián đoạn chuỗi cung ứng, đồng thời tạo không gian cho hai nền kinh tế lớn chuẩn bị các bước đàm phán tiếp theo.