Ông Tập Cận Bình mời ông Trump dự họp nhưng ông Trump "chưa đồng ý"

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent và Đại diện Thương mại Mỹ Greer tham dự họp báo tại khu nhà chính phủ Rosenbad, Stockholm, Thụy Điển, sau cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung, ngày 29/7/2025.

Bộ trưởng Tài chính Scott Bessent cho biết các quan chức thương mại Mỹ sẽ gặp lại đối tác Trung Quốc trong 2-3 tháng tới để thảo luận về tương lai quan hệ kinh tế giữa hai nước.

Tuyên bố được đưa ra sau khi hai đối tác thương mại gia hạn thỏa thuận hoãn thuế thêm 90 ngày, tránh áp thuế ba con số lên hàng hóa của nhau.

Trong phỏng vấn trên Fox Business Network, ông Bessent cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã mời Tổng thống Trump dự họp, nhưng chưa có lịch cụ thể. “Chưa có ngày,” Bessent nói. “Tổng thống chưa đồng ý.”

Ông Trump từng nói với CNBC đầu tháng này rằng Mỹ và Trung Quốc đang tiến gần đến thỏa thuận thương mại và ông sẽ gặp ông Tập trước cuối năm nếu đạt được thỏa thuận.

Bessent cũng cho biết Mỹ cần thấy tiến triển trong “vài tháng, nếu không phải vài quý, hoặc một năm” về dòng chảy fentanyl trước khi xem xét giảm thuế với Trung Quốc.

Washington cáo buộc Bắc Kinh không kiểm soát dòng hóa chất tiền chất fentanyl, nguyên nhân chính gây tử vong do quá liều ở Mỹ. Bắc Kinh bảo vệ hồ sơ kiểm soát ma túy của mình và cáo buộc Washington dùng fentanyl để “tống tiền” Trung Quốc.

Trump áp thuế 20% lên hàng nhập khẩu Trung Quốc vì vấn đề này vào tháng 2 và thuế này vẫn có hiệu lực dù hai bên đạt thỏa thuận ngừng bắn thương mại mong manh tại Geneva vào tháng 5. Một mức thuế cơ bản 10% cũng được áp lên hàng nhập khẩu Trung Quốc.