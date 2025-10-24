Mỹ chuẩn bị tung “đòn hiểm” mới trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent xác nhận Washington đang xem xét hạn chế xuất khẩu các sản phẩm có chứa phần mềm của Mỹ sang Trung Quốc. “Mọi lựa chọn đều đang được đặt lên bàn”, ông nói, phản hồi thông tin từ Reuters.

Ông Bessent cho biết nếu lệnh kiểm soát xuất khẩu này được ban hành – dù là phần mềm, động cơ hay các sản phẩm khác – Mỹ sẽ phối hợp hành động với các đồng minh trong nhóm G7.

Trước đó, Tổng thống Donald Trump tuyên bố Mỹ sẽ siết chặt việc xuất khẩu “mọi loại phần mềm quan trọng” sang Trung Quốc, bắt đầu từ tháng sau, đồng thời áp thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc để đáp trả việc Bắc Kinh hạn chế xuất khẩu đất hiếm.

Tại sao thời điểm này lại quan trọng?

Tuyên bố của Bộ trưởng Bessent được đưa ra ngay trước chuyến thăm Malaysia, nơi ông sẽ gặp Phó Thủ tướng Trung Quốc Hà Lập Phong để bàn về thương mại. Cuộc gặp được xem là bước dọn đường cho khả năng tổ chức thượng đỉnh giữa Tổng thống Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tại Hàn Quốc cuối tháng này.

Bộ Thương mại Trung Quốc xác nhận phái đoàn do ông Hà dẫn đầu sẽ thảo luận với phía Mỹ “về các vấn đề trọng tâm trong quan hệ song phương, dựa trên những đồng thuận đạt được giữa hai nguyên thủ trước đó”.

Theo giới quan sát, kết quả cuộc gặp Bessent - Hà sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến “khí thế” và cơ hội diễn ra cuộc gặp Trump - Tập.

Hai bên đang đối đầu ra sao?

Những tuần gần đây, căng thẳng Mỹ - Trung tiếp tục leo thang khi cả hai bên đồng loạt tung ra các biện pháp đáp trả.

Bộ Thương mại Mỹ mở rộng quy định kiểm soát xuất khẩu nhằm ngăn Trung Quốc tiếp cận công nghệ chip tiên tiến, trong khi Bắc Kinh đáp lại bằng việc siết xuất khẩu đất hiếm, đưa thêm nhiều doanh nghiệp Mỹ vào “danh sách đen” và điều tra chống độc quyền với Qualcomm.

Không chỉ vậy, Trung Quốc còn áp phí mới với các tàu hàng có liên quan đến Mỹ, động thái được xem là “ăn miếng trả miếng” sau khi Washington áp dụng chính sách tương tự.

Theo chuyên gia Yue Su của Economist Intelligence Unit, “sự tan vỡ của các thỏa thuận đình chiến thương mại” giờ đã trở thành bình thường mới, phản ánh mức độ nghi ngờ sâu sắc giữa hai siêu cường.

Theo Wendy Cutler, Phó Chủ tịch Viện Chính sách Xã hội châu Á, Trung Quốc mong muốn Mỹ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu, giảm thuế và mở rộng cơ hội đầu tư. Tuy nhiên, đó là những “yêu cầu rất khó” trong bối cảnh Washington tập trung vào các ưu tiên khác như nguồn cung khoáng sản quan trọng, kiểm soát fentanyl và xuất khẩu đậu nành.

Hai bên đang chạy đua trước thời hạn 10/11, khi mức thuế trả đũa mới sẽ có hiệu lực nếu không đạt được thỏa thuận. Tổng thống Trump thậm chí đã đặt ngày 1/11 là hạn chót cho đợt tăng thuế 100% vừa được công bố.

“Còn quá nhiều việc phải giải quyết trong thời gian quá ngắn”, bà Cutler nhận định, đồng thời dự đoán hai bên có thể gia hạn thêm 90 ngày để duy trì đối thoại và tránh áp dụng các biện pháp cứng rắn.