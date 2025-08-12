Trước giờ G, ông Trump gia hạn thời hạn áp thuế với Trung Quốc thêm 90 ngày

Theo một quan chức Nhà Trắng, các mức thuế nhập khẩu cao dự kiến sẽ tái áp dụng vào thứ Ba tuần này, nhưng ông Trump đã ký sắc lệnh gia hạn tới giữa tháng 11. Đây là kết quả được dự đoán từ vòng đàm phán mới giữa các nhà thương lượng Mỹ và Trung Quốc, diễn ra tại Stockholm cuối tháng 7. Nếu không gia hạn, mức thuế sẽ quay lại như hồi tháng 4 – thời điểm cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới căng thẳng nhất.

Cuộc chiến thuế quan Mỹ - Trung đã leo thang ra sao?

Vào tháng 4, Mỹ đã nâng thuế đồng loạt lên 145% với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc. Đáp lại, Trung Quốc áp thuế 125% đối với hàng hóa Mỹ. Tuy nhiên, sau cuộc gặp đầu tiên tại Geneva vào tháng 5, hai bên đồng ý tạm dừng phần lớn thuế quan này: Mỹ hạ xuống còn 30%, còn Trung Quốc giảm còn 10%. Việc gia hạn lần này cho thấy chính sách thuế của chính quyền Trump tiếp tục thay đổi nhanh chóng và khó lường, khiến nhiều doanh nghiệp khó dự đoán.

Chính sách thuế của ông Trump có nhất quán không?

Trong nhiệm kỳ của mình, ông Trump nhiều lần tuyên bố áp thuế cao với một số quốc gia hoặc lĩnh vực, nhưng sau đó lại điều chỉnh, trì hoãn hoặc tạm dừng chỉ sau vài ngày hoặc vài tuần. Chẳng hạn, thuế “đối ứng” mà ông công bố hồi tháng 4 đã nhiều lần bị hoãn và chỉ mới được áp dụng ở dạng thay đổi vào tuần trước. Mới đây, ông cũng kêu gọi Trung Quốc “nhanh chóng tăng gấp bốn” lượng nhập khẩu đậu tương từ Mỹ, coi đây là cách giảm thâm hụt thương mại của Trung Quốc với Mỹ. Giá đậu tương tại Chicago đã tăng trong ngày thứ Hai, nhưng chưa rõ Bắc Kinh có đồng ý hay không.