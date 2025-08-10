Ông Trump cảnh báo “đại suy thoái” nếu tòa bác bỏ thuế quan

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social hôm thứ Sáu, Donald Trump cho rằng nếu “một tòa án cánh tả cực đoan” ra phán quyết chống lại quyền áp thuế của ông ở thời điểm hiện tại, nước Mỹ sẽ “không bao giờ có thể phục hồi” và sẽ lặp lại kịch bản khủng hoảng 1929.

Ông khẳng định đây sẽ là một “thảm kịch tư pháp” khiến Mỹ mất đi “số tiền, của cải và sức mạnh lớn nhất từ trước đến nay”.

Từ tháng 5, Tòa án Thương mại Quốc tế Mỹ đã phán quyết rằng ông Trump đã vượt quá thẩm quyền pháp lý khi áp đặt hàng loạt thuế quan đối với hàng hóa nước ngoài. Tuần trước, Tòa phúc thẩm Liên bang đã nghe lập luận kháng cáo của chính quyền Trump.

Dù chưa có phán quyết cuối cùng, nhiều thẩm phán tỏ ra nghi ngờ rằng luật pháp cho phép áp dụng thuế quan theo cách mạnh tay như ông Trump đã thực hiện. Vụ việc dự kiến sẽ được đưa lên Tòa án Tối cao nếu tiếp tục bị kháng cáo.

Các chuyên gia kinh tế nhận định thế nào?

Nhiều nhà phân tích bất ngờ trước cảnh báo “đại họa” của ông Trump, bởi thuế quan của ông vốn bị coi là yếu tố gây rủi ro cho kinh tế Mỹ. Art Hogan, chiến lược gia thị trường tại B. Riley Wealth Management, cho rằng nếu tòa án bác bỏ thuế quan, “sẽ có một cuộc ăn mừng lớn”.

Theo Gregory Daco, kinh tế trưởng của EY-Parthenon, số thu từ thuế quan năm nay tăng khoảng 70–80 tỷ USD so với năm ngoái, nhưng vẫn chỉ là “giọt nước” so với gần 7.000 tỷ USD chi tiêu của chính phủ Mỹ. Ông nhận định việc giảm thuế quan thậm chí có thể kích thích nền kinh tế, chứ không gây suy thoái.

Thị trường chứng khoán và lập luận của ông Trump

Ông Trump khẳng định chiến lược thương mại của mình giúp thị trường chứng khoán lập kỷ lục mới. Tuy nhiên, các chuyên gia phản bác rằng thuế quan không phải yếu tố thúc đẩy chứng khoán. Thực tế, “cuộc chiến thương mại” khi mới khởi động từng khiến thị trường giảm mạnh nhất kể từ thập niên 1990, và chỉ phục hồi sau khi ông Trump tạm dừng một số mức thuế cao vào tháng 4.

Theo Hogan, “đây là loại thuế ẩn mà người tiêu dùng đang phải trả” và giới đầu tư hiểu rõ rằng thuế quan sẽ kìm hãm tăng trưởng kinh tế.