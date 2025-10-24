Ông Trump muốn hút vốn 900 tỷ USD từ hai quốc gia châu Á này

Hai đồng minh châu Á hứa rót 900 tỷ USD

Nhật Bản cam kết đầu tư khoảng 550 tỷ USD, còn Hàn Quốc dự kiến góp 350 tỷ USD nhằm đổi lấy việc Mỹ giảm thuế nhập khẩu từ 25% xuống 15%.Tuy nhiên, cả hai khoản đầu tư này mới dừng ở mức cam kết chính trị, chưa có thỏa thuận cụ thể về cách giải ngân. Nhật Bản đặt điều kiện tiền phải được sử dụng cho các doanh nghiệp Nhật, còn Hàn Quốc yêu cầu được thiết lập đường hoán đổi tiền tệ với Mỹ để tránh rủi ro tài chính trong nước.

Chính phủ mới của Nhật, do Thủ tướng Sanae Takaichi đứng đầu, cũng đang hoạt động trong liên minh chưa ổn định, khiến tiến độ thương lượng thêm phần phức tạp.

Điểm đặc biệt là ông Trump tuyên bố ông sẽ đích thân chỉ đạo cách sử dụng số tiền đầu tư này. Điều đó đồng nghĩa Nhà Trắng có quyền “chọn kẻ thắng – người thua” trong các dự án công nghiệp của Mỹ.

Các cuộc đàm phán kéo dài nhiều tuần qua chưa đạt đột phá, dù Nhật Bản và Hàn Quốc đều muốn duy trì quan hệ thân thiết với Washington. Ông Trump vẫn tự tin tuyên bố: “Nếu không có thuế quan, chúng ta chẳng thể đạt được thỏa thuận nào cả. Thuế chính là an ninh quốc gia.”Giới chuyên gia nhận định, đây là một cách mặc cả mới, nơi ông Trump biến các khoản đầu tư đồng minh thành đòn bẩy chính trị trước bầu cử và trong đối đầu với Trung Quốc.

Ông Trump và “ván bài” thương mại mới

Theo các cố vấn của ông Trump, việc khuyến khích Nhật Bản và Hàn Quốc đầu tư vào Mỹ là một phần trong chiến lược “tái công nghiệp hóa” để đối phó Trung Quốc.

Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo rằng yêu cầu đồng minh rót tiền ra nước ngoài có thể làm suy yếu chính nền công nghiệp của họ, đặc biệt khi cả Nhật và Hàn đang phải cạnh tranh gay gắt với Trung Quốc trong lĩnh vực xe điện, chip và năng lượng mới.

Ông Christopher Smart, cựu cố vấn kinh tế Nhà Trắng, nhận xét: “Ông Trump đang vừa dựng lên các bức tường thuế, vừa ép đồng minh đầu tư, một mô hình hợp tác rất bất cân xứng.”

Với ông Trump, các cam kết đầu tư này là bằng chứng cho chiến lược “nước Mỹ trước hết” đang phát huy tác dụng. Ông tin rằng các mức thuế cao sẽ buộc các nước phải “mua vé” để duy trì quyền tiếp cận thị trường Mỹ.

Dù vậy, giới phân tích cho rằng chuyến công du châu Á sắp tới của ông Trump sẽ không chỉ là cuộc mặc cả kinh tế, mà còn là phép thử về khả năng duy trì lòng tin của đồng minh trong một thế giới đang ngày càng phân cực.

Hàn Quốc lo ngại rủi ro tài chính, muốn đổi “đầu tư” lấy hoán đổi USD

Khác với Nhật, Hàn Quốc vẫn chưa ký thỏa thuận chính thức vì lo ngại áp lực tài chính trong nước. Số tiền 350 tỷ USD tương đương hơn 80% dự trữ ngoại hối của Seoul.

Hàn Quốc đề nghị Washington cho phép hoán đổi tiền tệ để tránh cú sốc tỷ giá, nhưng Mỹ vẫn chưa đồng ý. Một số quan chức Hàn cho rằng các điều kiện thanh toán trước mà Mỹ yêu cầu có thể gây khủng hoảng tài chính nội địa.

Dù vậy, Seoul vẫn cố gắng giữ tinh thần tích cực. “Chúng tôi đang hướng tới các thỏa thuận đôi bên cùng có lợi,” Chánh văn phòng Tổng thống Kim Yong-beom nói, nhưng không tiết lộ chi tiết.