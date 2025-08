Vingroup sở hữu "kho tiền" hơn 84.000 tỷ đồng, tỷ phú Phạm Nhật Vượng tài trợ cho công ty con 23.000 tỷ đồng

Tập đoàn Vingroup của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã công bố báo cáo tài chính quý II và kết quả kinh doanh nửa đầu năm với những kết quả tích cực.

Trong quý II, Vingroup ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 46.325 tỷ đồng, tăng hơn 9,4% so với cùng kỳ năm 2024. Chiếm tỷ trọng lớn nhất trong doanh thu của Vingroup trong quý II là hoạt động sản xuất với gần 17.250 tỷ đồng, tăng hơn 100% so với cùng kỳ, doanh thu chuyển nhượng BĐS ghi nhận hơn 15.208 tỷ đồng, giảm mạnh so với con số hơn 21.570 tỷ đồng của quý II/2024…

Trong kỳ, Vingroup ghi nhận khoản thu nhập khác hơn 18.516 tỷ đồng và lãi khác hơn 17.569 tỷ đồng, hai khoản này cùng tăng mạnh so với cùng kỳ năm 2024.

Kết quả sau khi trừ các khoản chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính... doanh nghiệp của tỷ phú Phạm Nhật Vượng ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 2.265 tỷ đồng, tăng mạnh so với khoản lợi nhuận chỉ gần 719 tỷ đồng của quý II/2024.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho các công ty con số tiền lên đến 23.000 tỷ đồng

Lũy kế nửa đầu năm, tập đoàn của tỷ phú Phạm Nhật Vượng mang về 130.366 tỷ đồng doanh thu, gấp đôi thực hiện năm 2024. Lợi nhuận sau thuế đạt 4.508 tỷ đồng, gấp hơn 2 lần so với lợi nhuận chỉ 2.054 tỷ đồng nửa đầu năm 2024.

Theo Vingroup, kết quả kinh doanh cải thiện đến từ các lĩnh vực bất động sản nhà ở, công nghiệp, du lịch - nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí.

Trong đó, doanh số mảng bất động sản của công ty vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong tổng doanh thu 6 tháng, đạt gần 70.500 tỷ đồng, tăng 167%. Con số này được ghi nhận khi Vinhomes ghi nhận doanh số bán hàng đạt 67.500 tỷ đồng và doanh thu chưa ghi nhận khoảng 138.200 tỷ tại thời điểm cuối quý II.

Doanh thu từ sản xuất đạt gần 33.000 tỷ đồng trong nửa đầu năm, tăng 134% so với cùng kỳ năm ngoái, chủ yếu đến từ VinFast. Riêng quý II, hãng xe điện này đã bàn giao 72.167 ôtô điện, gấp 3,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Công ty cũng đưa vào vận hành nhà máy thứ hai tại khu kinh tế Vũng Áng (Hà Tĩnh) trong nửa đầu năm, với công suất 200.000 xe mỗi năm.

Ở mảng du lịch nghỉ dưỡng, Vinpearl ghi nhận 5.919 tỷ đồng doanh thu. Lượng khách đến các khu nghỉ dưỡng của chuỗi tăng 16% so với cùng kỳ năm 2024, cho thấy sức hút của thương hiệu này.

Tính đến ngày 30/6, Vingroup có tổng tài sản gần 964.439 tỷ đồng, tăng gần 130.000 tỷ đồng so với đầu năm. Với tổng tài sản này, Vingroup là công ty phi tài chính có tài sản lớn nhất trên sàn chứng khoán. Họ cũng là doanh nghiệp tư nhân có tổng tài sản lớn nhất Việt Nam hiện nay.

Hiện Vingroup sở hữu "kho tiền" khổng lồ lên tới hơn 84.000 tỷ đồng, trong đó tiền và các khoản tương đương tiền chiếm hơn 74.760 tỷ đồng. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm gần 9.590 tỷ đồng.

Trong khi đó, các khoản phải thu ngắn hạn chiếm hơn 253.684 tỷ đồng, hàng tồn kho chiếm hơn 53.351 tỷ đồng...

Ở bên kia bảng cân đối kế toán, nợ phải trả của Vingroup ghi nhận hơn 805.820 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn chiếm hơn 506.624 tỷ đồng. Vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn chiếm hơn 125.295 tỷ đồng.

Nợ dài hạn chiếm hơn 299.196 tỷ đồng, trong đó vay và nợ thuê tài chính dài hạn hơn 153.635 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Vingroup tăng lên mức 158.618 tỷ đồng. Trong đó, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chiếm hơn 51.412 tỷ đồng.

Báo cáo cũng cho thấy trong nửa đầu năm 2025, chủ tịch Phạm Nhật Vượng đã tài trợ cho công ty con của tập đoàn số tiền lên tới 23.000 tỷ đồng.

Hiện chủ tịch Phạm Nhật Vượng vẫn đang là người giàu nhất trên sàn chứng khoán Việt Nam. Theo bảng thống kê các tỷ phú USD theo thời gian thực của Forbes, chủ tịch Vingroup đang sở hữu khối tài sản trị giá hơn 11,4 tỷ USD, tăng mạnh so với đầu năm 2025.