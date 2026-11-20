Vụ việc diễn ra chỉ vài ngày sau khi Jensen Huang bất ngờ từ chức CEO Nvidia vì bê bối tình ái liên quan đến một phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp.

California mở cuộc điều tra Nvidia, nghi vấn tuồn chip AI cho Trung Quốc

Tổng chưởng lý California Rob Bonta hôm thứ Năm thông báo mở cuộc điều tra đối với Nvidia, tập trung vào nghi vấn tập đoàn bán dẫn hàng đầu thế giới này đã chuyển các dòng chip công nghệ cao sang Trung Quốc hay không.

Với vị thế của Nvidia trong ngành bán dẫn và AI, bất kỳ nghi vấn nào về việc thông tin mật bị rò rỉ cũng có thể gây ra những hệ lụy vượt xa phạm vi hoạt động của riêng tập đoàn. Ảnh: Bloomberg

Theo ông Bonta, văn phòng Tổng chưởng lý đã gửi trát triệu tập Nvidia nhằm thu thập thông tin phục vụ điều tra. Cơ quan chức năng muốn xác định liệu thông tin mật của công ty có bị chuyển đến Trung Quốc hay không, đồng thời làm rõ khả năng Nvidia đã cung cấp thông tin sai lệch cho nhà đầu tư và công chúng.

“Những hành vi của Nvidia và cựu CEO công ty đang làm dấy lên những dấu hiệu cảnh báo nghiêm trọng, đặc biệt liên quan đến cách thức doanh nghiệp này có thể đã đánh lừa các nhà đầu tư”, ông Bonta tuyên bố.

Ông nhấn mạnh văn phòng của mình đang điều tra liệu hành động của Nvidia hoặc Jensen Huang có khiến Trung Quốc tiếp cận được các dòng chip tiên tiến hay thông tin mật hay không. Cơ quan này cũng muốn xác định liệu Nvidia có che giấu hoặc cung cấp thông tin không chính xác về những rủi ro nói trên cho nhà đầu tư và công chúng, qua đó vi phạm pháp luật hay không.

Nvidia chưa lập tức phản hồi yêu cầu bình luận từ New York Post về cuộc điều tra.

Đáng chú ý, đây không chỉ là cuộc điều tra liên quan đến hoạt động xuất khẩu chip bán dẫn. Những câu hỏi về việc bảo vệ thông tin nội bộ, tính minh bạch trong công bố thông tin và trách nhiệm của ban lãnh đạo cũng đang trở thành trọng tâm của vụ việc.

Chip Nvidia trở thành tâm điểm trong cuộc cạnh tranh Mỹ - Trung

Các bộ xử lý hiệu năng cao của Nvidia đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) toàn cầu. Khả năng tiếp cận những con chip này có thể mang lại lợi thế đáng kể cho các doanh nghiệp, thậm chí cả các quốc gia, trong cuộc đua phát triển những hệ thống AI tiên tiến nhất.

Chính vì tầm quan trọng chiến lược đó, Washington từ lâu đã tìm cách sử dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu để ngăn Trung Quốc tiếp cận những dòng chip mạnh nhất của Nvidia.

Mỹ lo ngại việc Trung Quốc sở hữu các bộ xử lý AI tiên tiến có thể thúc đẩy năng lực phát triển công nghệ, quân sự và các hệ thống trí tuệ nhân tạo có ứng dụng chiến lược của nước này.

Do đó, bất kỳ nghi vấn nào liên quan đến việc chuyển giao chip hoặc thông tin công nghệ nhạy cảm cho Trung Quốc đều có thể khiến Nvidia đối mặt với những rủi ro pháp lý và chính trị nghiêm trọng.

Trao đổi với hãng tin Politico, ông Bonta cho biết văn phòng của mình có thể tiếp tục gửi thêm các trát triệu tập nếu những thông tin thu thập được từ Nvidia cho thấy cần thiết.

“Chúng tôi kỳ vọng họ sẽ hợp tác”, ông Bonta nói với Politico. Ông cũng lưu ý rằng điều đó không đồng nghĩa Nvidia chắc chắn sẽ tuân thủ, nhưng chừng nào công ty chưa có dấu hiệu từ chối, ông vẫn kỳ vọng doanh nghiệp sẽ thực hiện đầy đủ yêu cầu của cơ quan điều tra.

Cuộc điều tra diễn ra trong bối cảnh Nvidia vừa trải qua cú sốc lớn khi Jensen Huang từ chức CEO hôm 12/11, sau khi thừa nhận có quan hệ ngoài hôn nhân với Alice Huang, một phụ nữ bị cáo buộc là gián điệp và không có quan hệ họ hàng với ông.

Vụ việc càng trở nên phức tạp khi những thông tin về các mối quan hệ tình cảm khác của Huang với ít nhất hai nhân viên Nvidia cũng xuất hiện.

Sự sụp đổ của một trong những nhân vật quyền lực nhất ngành công nghệ Mỹ đã nhanh chóng thu hút sự chú ý của giới chức Washington. Những cáo buộc liên quan đến một nhân vật bị nghi có quan hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc khiến vụ bê bối không còn đơn thuần là vấn đề đời tư của một lãnh đạo doanh nghiệp.

Thay vào đó, vụ việc đặt ra những câu hỏi lớn về an ninh công nghệ, khả năng tiếp cận thông tin nội bộ và nguy cơ ảnh hưởng đến lợi ích chiến lược của Mỹ.

Đặc biệt, với vị thế của Nvidia trong ngành bán dẫn và AI, bất kỳ nghi vấn nào về việc thông tin mật bị rò rỉ cũng có thể gây ra những hệ lụy vượt xa phạm vi hoạt động của riêng tập đoàn.

Áp lực đối với cựu CEO Nvidia tiếp tục gia tăng khi Chủ tịch Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ Tim Scott, nghị sĩ Cộng hòa đại diện bang South Carolina, hôm thứ Tư cho biết Jensen Huang đã đồng ý ra điều trần trước ủy ban này.

Động thái cho thấy Washington đang ngày càng quan tâm đến những diễn biến xoay quanh Huang và Nvidia, đặc biệt trong bối cảnh Mỹ đang tìm cách bảo vệ lợi thế công nghệ trước Trung Quốc.

Cuộc điều tra của California cùng khả năng xuất hiện thêm các yêu cầu cung cấp thông tin từ cơ quan chức năng liên bang có thể khiến Nvidia phải đối mặt với một giai đoạn bất ổn chưa từng có.