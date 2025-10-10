Nvidia lập kỷ lục mới: Được Mỹ bật đèn xanh xuất khẩu chip sang UAE

Theo Bloomberg, Bộ Thương mại Mỹ vừa cấp phép xuất khẩu cho Nvidia, cho phép công ty này bán các dòng chip AI trị giá hàng tỷ USD sang UAE.

Giấy phép được cấp sau khi UAE cam kết đầu tư ngược lại vào Mỹ, một phần trong chiến lược hợp tác công nghệ song phương.

Ngay sau thông tin này, cổ phiếu Nvidia (mã NVDA) tăng 1,8% trong phiên thứ Năm, lập mức cao nhất mọi thời đại, đánh dấu thêm một mốc mới trong chuỗi tăng trưởng thần tốc của gã khổng lồ chip AI.

Động thái mới của Mỹ diễn ra sau khi Tổng thống Trump công bố dự án AI khổng lồ Stargate UAE trong chuyến thăm nước này đầu năm nay.

Dự án bao gồm trung tâm dữ liệu công suất 5 gigawatt tại Abu Dhabi, do OpenAI và Oracle đồng quản lý, với Cisco và Nvidia cung cấp hạ tầng phần cứng.

Không chỉ vậy, các thỏa thuận AI giữa Mỹ với UAE và Saudi Arabia đang mở ra thị trường mới đầy tiềm năng cho Nvidia, trong bối cảnh hãng này gặp khó tại Trung Quốc vì các lệnh cấm và rào cản địa chính trị.

Nvidia đang đối mặt với thách thức gì ở Trung Quốc?

Sau nhiều biến động, chính phủ Mỹ từng tạm thời cấm xuất khẩu chip AI sang Trung Quốc, sau đó nới lệnh cấm với điều kiện Nvidia phải chia lại một phần doanh thu tại thị trường này cho Mỹ – một thỏa thuận “chưa từng có tiền lệ” và vẫn đang chờ hoàn tất.

Tuy nhiên, Trung Quốc đã phản ứng bằng cách cấm các công ty công nghệ nội địa mua chip Nvidia, khiến hãng buộc phải tìm kiếm thị trường thay thế ở Trung Đông và châu Âu.

Sự cấp phép xuất khẩu sang UAE vì thế không chỉ là thương vụ thương mại đơn thuần, mà còn mang ý nghĩa chiến lược trong việc giúp Nvidia đa dạng hóa thị trường và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc.

Giới phân tích Phố Wall nói gì về “bong bóng AI”?

Nhà phân tích C.J. Muse của Cantor Fitzgerald đã nâng giá mục tiêu của Nvidia lên 300 USD/cổ phiếu, mức cao nhất hiện nay trên Phố Wall (từ mức cũ 240 USD).

Ông cho rằng những lo ngại về “bong bóng AI” là vô căn cứ, bởi thị trường mới chỉ đang bước vào “giai đoạn đầu của cuộc đại bùng nổ đầu tư AI trị giá hàng nghìn tỷ USD”.

Muse nhấn mạnh, các tập đoàn công nghệ lớn (hyperscalers) như Microsoft hay Google đang đổ hàng trăm tỷ USD để xây dựng trung tâm dữ liệu, đáp ứng nhu cầu xử lý AI chưa từng có.

“Đây không phải bong bóng. Chúng ta mới chỉ ở hiệp đầu tiên của chu kỳ đầu tư này,” Muse khẳng định.

Triển vọng sắp tới của Nvidia

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm thứ Tư, cho biết nhu cầu chip AI vẫn đang tăng mạnh.

“Nhu cầu với dòng chip Blackwell hiện cao chưa từng thấy. Tôi tin rằng chúng ta đang ở thời khắc mở đầu của một cuộc cách mạng công nghiệp mới,” ông nói.

Chỉ tính từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia đã tăng hơn 43%, được hỗ trợ thêm bởi khoản đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI, cùng kết quả kinh doanh vượt kỳ vọng của nhà sản xuất chip đối tác TSMC – những yếu tố cho thấy chuỗi cung ứng chip AI đang vận hành mạnh mẽ hơn bao giờ hết.