“Ông lớn” Nvidia phải trích bao nhiêu % doanh thu bán chip sang Trung Quốc cho Mỹ?

Theo một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters, Nvidia và AMD đã chấp thuận trả 15% doanh thu từ các hợp đồng bán chip tiên tiến cho Trung Quốc. Động thái này áp dụng cho sản phẩm như Nvidia H20 – dòng chip AI được chính quyền Tổng thống Donald Trump cho phép bán trở lại sau thời gian cấm từ tháng 4.

Nguồn tin từ Financial Times cho biết, đây là điều kiện bắt buộc để hai hãng được cấp giấy phép xuất khẩu, bao gồm cả AMD MI308. Hiện chính quyền Mỹ vẫn chưa quyết định sẽ sử dụng khoản tiền thu được vào mục đích gì.

Vì sao chính quyền Mỹ áp dụng mức “phí” 15% này?

Trước đó, Mỹ đã ngừng bán chip H20 cho Trung Quốc với lý do liên quan đến kiểm soát xuất khẩu. Tuy nhiên, Bộ Thương mại Mỹ gần đây đã bắt đầu cấp phép lại, một phần trong các cuộc đàm phán với Bắc Kinh về việc đổi lấy quyền tiếp cận nguồn đất hiếm. Bộ trưởng Thương mại Howard Lutnick từng mô tả H20 chỉ là “con chip tốt thứ tư” của Nvidia, nhấn mạnh việc duy trì để doanh nghiệp Trung Quốc vẫn dùng công nghệ Mỹ, dù không phải loại tiên tiến nhất.

Dù vậy, một số chuyên gia cho rằng cách làm này mâu thuẫn. Ông Geoff Gertz, chuyên gia tại Trung tâm An ninh Mỹ Mới, đặt câu hỏi: “Nếu chip H20 là mối đe dọa an ninh, thì tại sao lại cho phép bán? Còn nếu không đe dọa, tại sao lại áp thêm khoản phạt doanh thu?”.

Phản ứng từ các bên liên quan thế nào?

Nvidia không phủ nhận việc đồng ý trả 15% doanh thu, chỉ khẳng định họ tuân thủ quy định của chính phủ Mỹ và mong muốn các quy tắc xuất khẩu cho phép Mỹ cạnh tranh tại Trung Quốc cũng như thị trường toàn cầu. AMD hiện chưa lên tiếng về thông tin này.

Một số ý kiến phản đối, như ông Alasdair Phillips-Robins – cựu cố vấn Bộ Thương mại thời Tổng thống Joe Biden – cho rằng nếu thông tin này đúng, điều đó có nghĩa là chính quyền Trump “đang đánh đổi biện pháp bảo vệ an ninh quốc gia lấy nguồn thu cho ngân khố”.