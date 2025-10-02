Giá trị Nvidia vượt 4,5 nghìn tỷ USD nhờ loạt thương vụ AI

Ngày thứ Ba, cổ phiếu Nvidia tăng gần 3%, đưa giá trị thị trường của công ty vượt 4,5 nghìn tỷ USD, tiếp tục thu hút nhà đầu tư. Tính từ đầu năm, cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 39%, nhờ công ty tích cực thực hiện các thương vụ hợp tác liên quan đến AI.

Theo Nvidia, các sản phẩm của hãng chiếm khoảng 70% chi phí xây dựng các trung tâm dữ liệu AI mới, giúp khách hàng triển khai các mô hình AI quy mô lớn. CEO Jensen Huang nhấn mạnh, nhu cầu về GPU trong hạ tầng AI đang bùng nổ, khiến Nvidia trở thành lựa chọn hàng đầu cho các công ty công nghệ.

Các thương vụ AI giúp Nvidia tăng trưởng

OpenAI tuần trước thông báo Nvidia sẽ nắm cổ phần trị giá tới 100 tỷ USD trong startup AI này, đồng thời xây dựng hàng trăm tỷ USD trung tâm dữ liệu chứa GPU Nvidia. Dự án “Stargate” của OpenAI và Oracle dự kiến chi tới 500 tỷ USD để triển khai 5 trung tâm dữ liệu lớn.

Không chỉ OpenAI, nhiều “ông lớn” công nghệ như Meta, Google cũng tăng mạnh chi tiêu cho hạ tầng AI, tạo đà tăng trưởng cho Nvidia. CoreWeave – nhà cung cấp dịch vụ đám mây với Nvidia là cổ đông lớn – công bố thỏa thuận cung cấp 14,2 tỷ USD dịch vụ hạ tầng AI cho Meta.

Các chuyên gia và thị trường đánh giá thế nào về Nvidia?

Các nhà phân tích Citi nâng giá mục tiêu cổ phiếu Nvidia từ 200 USD lên 210 USD, dựa trên dự báo tăng chi tiêu cho hạ tầng AI sau các thông báo từ OpenAI. Citi cho rằng, OpenAI và nhiều khách hàng khác tìm đến Nvidia vì sản phẩm của công ty rất hấp dẫn, trong bối cảnh số lượng người dùng và nhu cầu tính toán AI tăng mạnh.

Trong năm nay, cổ phiếu Nvidia vượt trội so với hầu hết các công ty công nghệ lớn khác, chỉ xếp sau Broadcom – cũng hưởng lợi từ các dự án hợp tác với OpenAI và tăng khoảng 40% giá trị.