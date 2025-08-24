Trước khi dính lùm xùm bị hủy show, Negav xây dựng hình ảnh hào nhoáng thế nào?

“Flex” hàng hiệu, xây dựng hình ảnh cuộc sống hào nhoáng

Negav (tên thật là Đặng Thành An, sinh năm 2001) là rapper đi lên cùng tổ đội GERDNANG của HIEUTHUHAI. Negav xây dựng hình ảnh trước truyền thông và khán giả là một "cậu ấm" có cuộc sống hào nhoáng, không ít lần nam rapper tự "flex" về độ chịu chơi hàng hiệu của mình.

Ngay từ đặt chân vào showbiz, Negav luôn thể hiện ra ngoài hình ảnh là một "dân chơi hàng hiệu".

Ở những sự kiện giải trí, Negav luôn vác lên người cây đồ hiệu xa xỉ. Dior, Gucci, Louis Vuitton... hãng nào cũng anh chàng cũng có đủ cả. Ngay cả phụ kiện đi kèm như chiếc vali cũng phải đến từ thương hiệu đắt đỏ giá 300 triệu.

Khi dạo phố chụp ảnh đời thường, Negav cũng có thói quen khoác full bộ từ một thương hiệu nào đó lên người.

Trong cuộc sống thường ngày, Negav cũng "đóng bộ" trong trang phục đến từ các hãng thời trang xa xỉ trên thế giới.

Trong một buổi phỏng vấn trước truyền thông, Negav không ngại tự bóc giá outfit trên người lên tới trăm triệu đồng. Cụ thể, áo Balenciaga 20 triệu, quần Balenciaga 30 triệu, nhẫn Chrome Heart 33 triệu, giàu Balenciaga 33 triệu, bông tai Chrome Heart 15 triệu.

“Chỉ có như vậy thôi à, hôm nay Negav chỉ có như vậy thôi”, Negav nói. Mặc dù vậy, nhẩm tính sơ sơ, outfit của Negav đã lên đến 131 triệu đồng.

Negav "flex" tủ đồ hàng hiệu trong nhà.

Bên cạnh quần áo và trang sức thì bộ sưu tập đồng hồ mà Negav thay phiên mang tới những sự kiện khiến ai cũng phải lác mắt. Người hâm mộ đã "soi" ra giá trị lên đến hàng tỷ đồng của bộ sưu tập đồng hồ mà nam rapper sinh năm 2001 thường xuyên diện trong các hoạt động.

Ví dụ như chiếc đồng hồ Audemars Piguet Gold giá khoảng 2 tỷ đồng, Patek Philiiipe thép hơn 2 tỷ đồng, Patek Phillipe Gold khoảng 4-5 tỷ đồng...

Những chiếc đồng hồ Negav đeo trên tay trị giá hàng tỷ đồng.

Từ cách thể hiện ra bên ngoài, nhiều người nhận định Negav phải là thiếu gia con nhà giàu. Tuy nhiên, trong một lần chia sẻ với truyền thông, Negav từng thổ lộ về gia cảnh của bản thân không giàu có đến mức như mọi người nghĩ.

Hình ảnh Negav sụp đổ vì loạt bê bối đời tư

Thời gian qua, Negav nhận được nhiều sự chú ý khi tham gia loạt chương trình thực tế. Tuy nhiên hình ảnh của nam rapper bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi loạt ồn ào cá nhân.

Bắt đầu từ việc Negav có lời nhắn phấn khích gửi tới mẹ: "Khi đứng đây, em muốn nói chuyện với mẹ em. Mẹ ơi, mẹ thấy chưa? Mẹ thấy quyết định cho con nghỉ học đúng chưa?" khi anh đứng trình diễn tại concert ngày 28/9/2024.

Cùng với sự việc nói trên, loạt phát ngôn trong quá khứ của Negav cũng bị đăng tải lại, trong đó có việc anh là quản trị viên của một nhóm trên mạng xã hội, chứa các nội dung nhạy cảm, mang yếu tố 18+. Sau đó Negav đã nói lời xin lỗi trên trang cá nhân.

Sau gần 1 năm bê bối, Negav vẫn chưa vực dậy được hình ảnh trong mắt khán giả. Mới đây, một thương hiệu băng vệ sinh phụ nữ vấp phải làn sóng chỉ trích khi mời Negav tham dự sự kiện tại TP.HCM. Tiếp đó, hàng loạt các show diễn cũng nhanh chóng gỡ bỏ hình ảnh của Negav trước sự phản ứng của khán giả.

Trong một diễn biến liên quan, ngày 21/8, Công ty Luật TNHH PN Legal đăng tải trên fanpage văn bản cho biết để bảo vệ quyền lợi hợp pháp của mình, rapper Negav đã làm việc với Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm công nghệ cao Bộ Công an (A05) về những cáo buộc của một số cá nhân, tổ chức nêu trên.

Văn bản của Công ty PN Legal trích ra một số kết luận được cho là từ Cục A05 như sau: "Cục A05 đã kết luận và hướng dẫn ông An (rapper Negav): “… tiếp tục hoạt động nghệ thuật, giúp ích cho xã hội. Đồng thời A05 đã thu thập, xử lý một số tài khoản đăng tải bài viết về ông An có nội dung chưa phù hợp, hoặc cố tình lợi dụng sự việc trên để trục lợi theo quy định".

Tuy nhiên đến tối cùng ngày, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, cho biết Cục đang mời làm việc với Công ty Luật TNHH PN Legal và cá nhân liên quan để làm rõ những nội dung đề cập trong văn bản nêu trên.

Một số nghi vấn cho rằng công ty này đã cắt ghép nội dung, trích dẫn lời của Cục A05 từ năm 2024 vào văn bản ngày 21/8, gây sai lệch về nội dung.