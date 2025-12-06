Nỗi buồn mới của Elon Musk

X đã vi phạm gì để bị EU phạt 120 triệu euro?

EC cho biết X đã vi phạm nhiều yêu cầu minh bạch, bao gồm: Thiếu cung cấp đầy đủ quyền truy cập dữ liệu cho cơ quan quản lý; Thiết kế đánh dấu “tick xanh” theo cách gây hiểu nhầm; Không tuân thủ quy định về báo cáo minh bạch.

Theo DSA – bộ quy tắc nhằm buộc các nền tảng lớn phải kiểm soát nội dung hiệu quả hơn – X là đơn vị đầu tiên bị xử lý. Mức phạt 120 triệu euro được đánh giá là “nhẹ hơn dự kiến”, khi EU có quyền áp mức lên đến 6% doanh thu toàn cầu của một tập đoàn.

Phía EC tiết lộ họ đã cân nhắc cả yếu tố “Elon Musk” trong quá trình tính toán mức phạt – điều mà nếu áp dụng triệt để có thể khiến mức tiền phạt cao hơn rất nhiều.

Vì sao án phạt này dễ làm bùng phát căng thẳng Mỹ – EU?

Trong bối cảnh các doanh nghiệp công nghệ Mỹ cáo buộc EU “nhắm vào Big Tech”, án phạt đối với X trở thành điểm nóng chính trị. Chính quyền Mỹ, dưới nhiệm kỳ của Tổng thống Trump, liên tục chỉ trích các cơ quan châu Âu là “hạn chế tự do ngôn luận”.

Phó Tổng thống Mỹ JD Vance viết trên X rằng EU “nên ủng hộ tự do ngôn luận, thay vì công kích các công ty Mỹ”. Ngoại trưởng Marco Rubio gọi án phạt là “đòn tấn công vào các nền tảng công nghệ Mỹ và vào người dân Mỹ”.

Trong khi đó, EU phản bác rằng quyết định này “không liên quan tới kiểm duyệt mà chỉ xoay quanh minh bạch thông tin”. Đây là nỗ lực nhằm tách vấn đề pháp lý khỏi diễn biến chính trị giữa hai bờ Đại Tây Dương.

Sự nhạy cảm gia tăng do Elon Musk đang đóng vai trò quan trọng trong chiến dịch tranh cử và tham vấn chính sách của chính quyền Trump, khiến mọi động thái liên quan đến X đều dễ trở thành “điểm kích hoạt” căng thẳng.

Điều gì sẽ xảy ra tiếp theo với X và các cuộc điều tra còn lại của EU?

X có: 60 ngày để trình bày giải pháp khắc phục, 90 ngày để triển khai các thay đổi theo yêu cầu.

Nếu không đáp ứng, nền tảng này có thể đối mặt với các mức phạt bổ sung theo DSA.

Hiện EU vẫn đang điều tra X trong một hồ sơ khác, liên quan đến việc nền tảng này có kiểm soát hiệu quả nội dung bất hợp pháp hay không. Đây là cuộc điều tra nhạy cảm hơn về chính trị và vẫn đang tiếp tục.

Không chỉ X, hàng loạt Big Tech Mỹ cũng đang là mục tiêu của Ủy ban châu Âu: Meta bị điều tra chống độc quyền vì chính sách truy cập WhatsApp cho các nhà cung cấp AI. Google bị rà soát cách xếp hạng báo chí trong kết quả tìm kiếm. Amazon và Microsoft bị điều tra về dịch vụ điện toán đám mây.

EU khẳng định sẽ tiếp tục thực thi nghiêm ngặt DSA, bất chấp nguy cơ đáp trả từ phía Washington.