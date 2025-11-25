Đây là lí do khiến người Trung Quốc “quay lưng” với xe điện của tỷ phú Elon Musk

Tháng 10, Tesla chỉ bán được 26.006 xe tại Trung Quốc – mức thấp nhất kể từ năm 2021. Thị phần của hãng trong phân khúc xe điện sụt mạnh từ 8,7% xuống còn 3,2% chỉ trong một tháng. Lý do chính là áp lực cạnh tranh dữ dội từ các thương hiệu nội địa như NIO, Li Auto và đặc biệt là những tân binh đang lên mạnh.

Theo chuyên gia Michael Dunne, Tesla đang bị “bao vây từ trên xuống dưới” bởi một “đàn drone” mang tên xe điện Trung Quốc – mỗi hãng lấy đi một phần doanh số, khiến Tesla khó giữ được đà tăng trưởng như trước.

Những đối thủ nào đang gây sức ép mạnh nhất lên Tesla?

Một trong những “đòn nặng ký” nhất đến từ Xiaomi – hãng smartphone nay chuyển sang xe điện. Dù mới gia nhập thị trường, Xiaomi đã bán gần 109.000 xe trong quý III, tiến sát mức 170.000 xe của Tesla. Các mẫu SU7 và YU7 đạt doanh số cao kỷ lục dù gặp sự cố tai nạn gây tranh cãi.

Ngoài Xiaomi, Leapmotor cũng nổi lên như một “kẻ phá giá” thực thụ. Với lợi thế sản xuất nội bộ, Leapmotor đưa mẫu C10 ra thị trường với mức giá chỉ bằng một nửa Model Y, khiến tệp khách hàng phổ thông nhanh chóng nghiêng về phía hãng này. Leapmotor còn được hậu thuẫn bởi tập đoàn Stellantis của châu Âu.

Trong khi đó, ở phân khúc giá rẻ, mẫu Geely Geome Xingyuan giá dưới 10.000 USD đang dẫn đầu thị trường. Dù không cạnh tranh trực tiếp với Tesla, sự bùng nổ của phân khúc giá rẻ cho thấy người tiêu dùng Trung Quốc giờ càng coi trọng giá trị – chi phí hơn là thương hiệu.

Không chỉ các startup, các hãng truyền thống như Geely, hay các tập đoàn công nghệ như Huawei, cũng đang tạo ra những đối thủ “khó lường” hơn cho Tesla. Huawei hợp tác với Seres, Chery và BAIC để ra mắt loạt mẫu xe công nghệ cao, trong đó Aito M8 đang nổi lên ở phân khúc SUV cao cấp.

Sự nhập cuộc mạnh mẽ của các “ông lớn” lâu đời cho thấy thị trường xe điện Trung Quốc đang bước sang giai đoạn cạnh tranh toàn diện, nơi Tesla không còn giữ được vị thế độc tôn như trước.

Tesla còn lợi thế gì để trụ vững?

Dù gặp khó, Model Y vẫn xếp thứ 6 toàn thị trường tháng 10 – một tín hiệu cho thấy Tesla vẫn duy trì được sức hút nhất định. Elon Musk cũng kỳ vọng Trung Quốc sẽ phê duyệt tính năng Full-Self Driving (FSD) vào đầu 2026, mở ra lợi thế cạnh tranh về công nghệ.

Tuy vậy, các chuyên gia cho rằng Tesla buộc phải làm mới sản phẩm. Các mẫu xe chủ lực của hãng đã 4–5 năm tuổi, trong khi đối thủ liên tục tung ra model mới với công nghệ vượt trội và mức giá linh hoạt hơn.

Theo Tu Le, CEO Sino Auto Insights, 2026 sẽ là năm bản lề của Tesla tại Trung Quốc: hoặc đổi mới mạnh mẽ, hoặc tụt lại sau các đối thủ như Xiaomi, BYD và XPeng.

Trong quý III, Tesla ghi nhận doanh thu 28,1 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ – chấm dứt chuỗi hai quý giảm liên tiếp. Tuy nhiên, tại châu Âu, doanh số tiếp tục suy giảm do cạnh tranh từ Volkswagen và BYD.

Điều này cho thấy: mặc dù tăng trưởng doanh thu toàn cầu tích cực, Tesla đang đối mặt sức ép nặng nề tại những thị trường quan trọng nhất, đặc biệt là Trung Quốc.