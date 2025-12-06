Con trâu được trả 8,7 tỷ đồng, người đàn ông vẫn từ chối bán

Hội chợ chăn nuôi cấp tỉnh năm nay diễn ra tại làng Beri, Sikar, bang Rajasthan, Ấn Độ, thật đặc biệt. Giữa những đàn lạc đà, ngựa, bò và trâu đủ loại, chú trâu tên Singham nổi bật nhờ vẻ ngoài bóng bẩy và giống tốt, càng làm cho nó trở nên đặc biệt hơn.

Con trâu thuộc giống Murrah này là của bác sĩ Mukesh Dudhwal, một bác sĩ thú y. Nói về những đặc điểm đặc biệt của Singham, bác sĩ Mukesh cho biết con trâu chỉ mới 34 tháng tuổi, đã nhận được mức giá khoảng 3 crore Rupee (8,7 tỷ đồng) do các thương nhân buôn bán gia súc đưa ra tại hội chợ. Nhưng bác sĩ Mukesh nói rằng ông không có ý định bán tài sản chất lượng hàng đầu này.

Con trâu oai vệ này cần đến năm người cùng lúc để điều khiển. Thân hình cân đối và khuôn mặt oai nghiêm là những đặc điểm nổi bật của nó.

Con trâu đực có giá 3 crore Rupee (8,7 tỷ đồng).

Bác sĩ Dudhwal cho biết giống đặc biệt của Singham khiến tinh dịch của nó rất được săn đón và có nhu cầu trên khắp cả nước. Chi phí cho một giọt tinh dịch của Singham là 2400 Rupee (703 nghìn đồng). Ông cho biết lượng tinh dịch Singham bán ra có giá trị hơn 1 crore Rupee (2,9 tỷ đồng).

Chủ sở hữu của trâu Murrah cho biết Singham là con trai của Bhim, có giá trị 24 crore Rupee (70,3 tỷ đồng). Mẹ của nó cũng có thân hình vạm vỡ, khỏe mạnh và cho 24 lít sữa mỗi lần, một đặc điểm đặc trưng của giống trâu Murrah.

Singham không phải là một con trâu bình thường, chỉ sống dựa vào cỏ và thức ăn chăn nuôi thông thường. Dudhwal tiết lộ con trâu được cho ăn một chế độ ăn đặc biệt, bao gồm thức ăn guar và binola đặc biệt để duy trì vóc dáng. Giá của trâu giống Murrah phụ thuộc vào chất lượng, dao động từ 50.000 đến 20 crore Rupee (14,6 đến 58,6 tỷ đồng) cho một con.