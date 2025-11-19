Tỷ phú Elon Musk tung ra 'át chủ bài', săn gói thưởng lớn nhất lịch sử thế giới

Gói thưởng 1.000 tỷ USD

Trong cuộc bỏ phiếu hồi đầu tháng 11, các cổ đông Tesla đã thông qua gói thù lao lớn nhất trong lịch sử thế giới cho Giám đốc điều hành Elon Musk, với tổng giá trị 1.000 tỷ USD, chưa bao gồm hơn 15% cổ phần mà ông đang nắm giữ.

Cụ thể, Elon Musk sẽ nhận thêm 423,7 triệu cổ phiếu Tesla trong 10 năm tới nếu đạt các mục tiêu: sản xuất 20 triệu xe, vận hành 1 triệu robotaxi, bán 1 triệu robot hình người (humanoid) và đạt tối đa 400 tỷ USD lợi nhuận cốt lõi. Vốn hóa hãng xe điện Tesla cũng phải tăng mạnh từ mức 1.370 tỷ USD hiện tại lên 8.500 tỷ USD trong thập kỷ tới.

Việc đạt được mỗi cột mốc hoạt động và giá trị thị trường tương ứng sẽ đem lại cho Musk thêm 1% cổ phần, tối đa là 12%, tương đương 1.000 tỷ USD. Khi đó, khối tài sản của Elon Musk đạt khoảng 2.400 tỷ USD, chưa tính tài sản từ các công ty khác như SpaceX, xAI, Neuralink, The Boring Company...

Tính tới ngày 17/11, theo Forbes, Elon Musk có khối tài sản đạt gần 468 tỷ USD, xếp số 1 thế giới. Trong đó, Musk có 15,7% cổ phần, trị giá khoảng 215 tỷ USD.

Con số 1.000 tỷ USD tương đương với 10 hãng xe ô tô xếp sau Tesla, bao gồm: Toyota (262 tỷ USD tính tới 17/11), Xiaomi (141 tỷ USD), BYD (128 tỷ USD), Ferrari (73 tỷ USD), General Motors (67 tỷ USD), Mercedes-Benz (66 tỷ USD), BMW (62 tỷ USD), Volkswagen (57 tỷ USD), Maruti Suzuki India (56 tỷ USD) và Ford (52 tỷ USD).

Vốn hóa Tesla hơn tổng vốn hóa 10 hãng xe đứng sau cộng lại. Nguồn: CMK

Để nhận được gói thù lao 1.000 tỷ USD từ các cổ đông Tesla là điều cực kỳ khó khăn. Elon Musk phải gia tăng vốn hóa của Tesla từ mức 1.370 tỷ USD hiện tại lên 8.500 tỷ USD trong bối cảnh cạnh tranh trong lĩnh vực sản xuất xe điện ngày càng khốc liệt.

Doanh số xe điện và lợi nhuận của Tesla giảm mạnh trong nửa đầu năm 2025 và đang bị các hãng xe Trung Quốc như BYD, Xiaomi đe dọa lấy mất thị phần, không chỉ tại Trung Quốc mà còn nhiều nơi trên thế giới như châu Âu.

Không những thế, tương lai của xe điện vẫn chưa rõ ràng.

Gần đây, Trung Quốc đã loại xe điện khỏi danh sách các ngành công nghiệp chiến lược trong kế hoạch 5 năm 2026-2030, đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên trợ cấp lớn. Quyết định này được đưa ra trong bối cảnh ngành xe điện Trung Quốc đối mặt với tình trạng dư thừa công suất, cạnh tranh về giá gay gắt.

Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng giảm hỗ trợ đối với xe điện.

Cổ phiếu Tesla tăng rất chậm kể từ đầu năm tới nay, từ mức 380 USD/cp lên 414 USD/cp tính tới phiên 17/11, tương đương mức tăng 8,9%.

Tầm nhìn - lợi thế lớn nhất của Elon Musk

Vậy điều gì có thể giúp Elon Musk đẩy Tesla bứt phá?

Có thể thấy, tầm nhìn là thế mạnh nhất của tỷ phú giàu nhất thế giới Elon Musk. Thay vì tập trung vào đẩy mạnh sản xuất xe điện thương mại giá rẻ như trước, Elon Musk táo bạo chuyển hướng chiến lược sang kinh doanh xe tự lái và đánh cược vào robotaxi và robot hình người (humanoid robot).

Tesla đang thử nghiệm dịch vụ robotaxi tự lái tại Austin, Texas, sử dụng phần mềm Full Self-Driving, bước tiến then chốt trong tham vọng xe tự hành.

Robot Optimus nhảy tại đại hội cổ đông thường niên 2025 của Tesla. Ảnh: HML

Cùng lúc đó, Elon Musk đẩy mạnh phát triển Optimus, robot hình người do Tesla chế tạo, với mục tiêu sản xuất hàng chục nghìn chiếc mỗi năm. Ông tin rằng mảng robot sẽ là nguồn giá trị thực sự của Tesla trong tương lai, thậm chí có phát biểu rằng 80% giá trị của công ty có thể đến từ Optimus chứ không phải ô tô điện.

Đây là một ván cược táo bạo. Musk đang dùng công nghệ tự lái như bàn đạp để nhảy sang lĩnh vực tự động hoá cao và nếu thành công, Tesla sẽ trở thành công ty không chỉ sản xuất xe, mà còn tiên phong trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo vật lý.

Tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm nay tổ chức ở nhà máy của Tesla tại Austin, Texas, dàn robot của Tesla đã nhảy múa trên sân khấu trong tiếng reo hò của những người ủng hộ tầm nhìn của Elon Musk.

Theo kế hoạch, ngay trong năm 2026, Tesla sẽ sản xuất robot Optimus, xe tải hạng nặng Semi và mẫu taxi robot Cybercab không vô lăng.

Vị tỷ phú này cho biết, robot đòi hỏi 3 yếu tố khó nhất: kỹ thuật bàn tay, trí tuệ nhân tạo (AI) thế giới thực và sản xuất quy mô lớn. Theo ông chủ SpaceX, đa số công ty thiếu một trong ba yếu tố, còn Tesla là doanh nghiệp duy nhất hội đủ năng lực để phát triển robot thế hệ mới.

Robot hình người Optimus của Tesla không chỉ làm việc nhà máy mà được kỳ vọng sẽ trở thành "bác sĩ phẫu thuật siêu phàm", giúp xóa nhòa khoảng cách tiếp cận chăm sóc y tế cao cấp cho mọi người trên thế giới.

Musk chia sẻ tầm nhìn dài hạn vượt xa lộ trình hiện tại của Tesla, với niềm tin Optimus sẽ thay đổi hoàn toàn hệ thống y tế toàn cầu. Tuy nhiên, hiện Optimus mới tập trung vào các nhiệm vụ ở nhà máy và mục đích chung, chưa có phiên bản chuyên biệt cho y tế. Ngoài ra, robot vẫn cần sự giám sát chặt chẽ của con người; các rào cản pháp lý và đạo đức vẫn là thách thức rất lớn.

Gần đây, bộ phận AI của Tesla được yêu cầu làm việc với cường độ cao chưa từng có để đáp ứng mục tiêu giai đoạn 2025-2026, mà theo Musk sẽ là “năm khắc nghiệt nhất cuộc đời”. Tesla đang chạy đua triển khai Robotaxi trên toàn nước Mỹ và đẩy nhanh sản xuất robot hình người - hai mảng mà Musk đặt cược lớn nhất cho tương lai Tesla.