Máy giặt, tủ lạnh, tivi đồng loạt giảm sốc: Chỉ 2-5 triệu là mua được hàng mới

Khảo sát tại các hệ thống lớn như Điện máy Xanh, Nguyễn Kim, Pico hay Điện máy HC cho thấy, các chương trình khuyến mại mua sắm cuối năm đang diễn ra đồng loạt nhằm kích cầu tiêu dùng, tập trung vào nhóm sản phẩm thiết yếu như tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa.

Đây được xem là đợt giảm giá mạnh nhất trong năm, khi các nhà bán lẻ điện máy cần giải phóng hàng tồn để chuẩn bị nhập mẫu mới.

Một số mẫu tivi, tủ lạnh, máy giặt hay điều hòa giá giảm mạnh, xuống còn 2-5 triệu đồng nhằm kích cầu mua sắm và đón nhu cầu tăng cao dịp cận Tết.

Bên cạnh việc hạ giá trực tiếp, nhiều đơn vị còn áp dụng thêm trả góp 0%, tặng quà hoặc giảm thêm cho khách mua theo combo, tạo nên mặt bằng giá hấp dẫn và cơ hội tiết kiệm đáng kể cho người tiêu dùng. Nhiều gia đình tranh thủ nâng cấp thiết bị điện tử, gia dụng trước Tết, tạo nên sức hút lớn cho thị trường.

Điện máy khuyến mãi cuối năm. Ảnh: D.A

Tại Điện máy Xanh, hàng loạt sản phẩm đang được áp mức giá hấp dẫn. Đơn cử như máy giặt Casper 9kg còn 3,99 triệu đồng, điều hòa Sharp Inverter 9.000 BTU còn 7,49 triệu đồng hay tủ lạnh Samsung Inverter 236 lít giảm còn 6,1 triệu đồng. Những mẫu điều hòa và tủ lạnh công nghệ mới của Nagakawa hay Samsung cũng được điều chỉnh giá đáng kể để cạnh tranh trong giai đoạn cao điểm.

Siêu thị Pico áp dụng mức giảm sâu cho nhiều mặt hàng phổ biến. Cụ thể, Smart TV Toshiba 43 inch còn 5,1 triệu đồng; máy giặt Aqua 8 kg còn 4,49 triệu đồng; tủ lạnh Funiki 120 lít còn 3,39 triệu đồng. Một số tủ lạnh Inverter như LG 217 lít cũng được giảm về mức khoảng 4,9 triệu đồng.

Còn tại hệ thống Nguyễn Kim, máy giặt Casper có giá từ 2,99-3,79 triệu đồng; tủ lạnh Hisense 205 lít giảm còn 4,99 triệu đồng. Một số mẫu máy lạnh Casper và Hitachi hiện được rao bán ở mức khoảng 7,99 triệu đồng.

Tương tự, tại Điện máy HC nhiều thiết bị gia dụng được giảm mạnh: tủ lạnh Funiki 126 lít còn 3,59 triệu đồng; máy giặt Aqua 8 kg còn 3,99 triệu đồng; tủ lạnh Sharp Inverter 181 lít còn 4,2 triệu đồng. Tivi 43 inch được bán với giá từ 3,99 triệu đồng, tivi 55 inch từ khoảng 6,99 triệu đồng. Các chương trình thường đi kèm chính sách trả góp 0%, tặng quà hoặc ưu đãi theo combo.

Nhận định về thị trường điện máy cuối năm, thạc sĩ Đặng Khánh Toàn cho rằng, mức giảm sâu cho thấy các nhà bán lẻ đang chịu nhiều áp lực tồn kho. Trong bối cảnh sức mua không tăng trưởng như kỳ vọng, thị trường điện máy được đánh giá là đang bước vào giai đoạn bão hòa, cạnh tranh chủ yếu bằng giá và các chương trình khuyến mại.

Nhiều chuỗi bán lẻ phải thu hẹp số lượng điểm bán, cắt giảm chi phí vận hành để duy trì hoạt động. Việc giảm giá sâu dịp cuối năm cũng được xem là giải pháp giúp các đơn vị đẩy hàng tồn kho, trong khi nhu cầu chung đang chững lại.

Người tiêu dùng được hưởng lợi có thể dễ dàng sở hữu các thiết bị điện tử, gia dụng đời mới với chi phí thấp hơn đáng kể so với trước đây.

Dự báo thị trường điện máy sẽ tiếp tục chịu sức ép cạnh tranh trong thời gian tới, đặc biệt ở các nhóm sản phẩm thiết yếu. Giá cả dự kiến vẫn duy trì ở mức hấp dẫn nhờ các chương trình khuyến mại và chính sách trả góp linh hoạt. Các nhà bán lẻ có thể sẽ tiếp tục thu hẹp quy mô cửa hàng, tập trung vào dịch vụ hậu mãi, trải nghiệm khách hàng và kênh bán hàng trực tuyến để giữ thị phần.