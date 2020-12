Những nữ giám đốc xinh đẹp "ôm" trăm tỷ "góp vốn" cao chạy xa bay

Chủ Nhật, ngày 13/12/2020 13:39 PM (GMT+7)

Bằng hình thức kêu gọi đóng góp tiền cùng kinh doanh làm ăn, những nữ doanh nhân xinh đẹp này đã lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều doanh nghiệp, cá nhân.

Nữ doanh nhân "ôm" cả trăm tỷ bỏ trốn

Bà Trần Thị Kim Loan thời điểm bị bắt giữ. Ảnh: Báo Bà Rịa- Vũng Tàu

Mới đây, ngày 1/12, Cơ quan CSĐT (PC02) Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thi hành lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với bà Trần Thị Kim Loan (SN 1966, ngụ TP.Vũng Tàu), vợ nguyên Giám đốc sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để tiếp tục điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, theo đơn tố cáo của nhiều người, bà Trần Thị Kim Loan đã vay mượn của nhiều người ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với số tiền lên đến cả trăm tỷ đồng. Trong đó, người nhiều nhất vài chục tỷ đồng, người ít nhất cũng vài tỷ đồng.

Khi vay tiền, bà Loan nói để đáo hạn ngân hàng, làm giấy phép khai thác cát…rồi hứa 3 ngày sau sẽ trả, khiến nhiều người tin tưởng nên đã cho bà Loan vay tiền hoặc dưới dạng góp vốn, tất cả đều có giấy biên nhận.

Tuy nhiên, sau đó, bà Loan luôn tìm nhiều lý do để trốn tránh trách nhiệm trả nợ.

Sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo về hành vi có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản của bà Loan, tháng 2/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã ra thông báo yêu cầu bà này đến làm việc.

Tuy nhiên, trong quá trình cơ quan công an điều tra, bà Loan không đến trụ sở công an làm việc.

Ngày 23/10/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để tiến hành điều tra đối với bà Trần Thị Kim Loan về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Được biết, thời điểm vay tiền (năm 2018, 2019), bà Loan có mở công ty kinh doanh yến sào.

Nữ đại gia gỗ "bốc hơi" cùng 300 tỷ đồng

Ngày 23/9/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng ban hành Quyết định truy nã bị can số 34/QĐ-CSHS-Đ5 đối với Nguyễn Thị Mai (SN 1983, ở số 8/28/320 Lê Lai, Máy Chai, quận Ngô Quyền, Hải Phòng), là Giám đốc Công ty CP Đầu tư xuất nhập khẩu Mai Lâm (Công ty Mai Lâm) do có hành vi chiếm đoạt số tiền hàng trăm tỷ sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Cụ thể, từ tháng 12/2019 đến tháng 3/2020, Nguyễn Thị Mai với cương vị là Giám đốc công ty Mai Lâm đã lợi dụng quan hệ làm ăn với các cá nhân, doanh nghiệp, thông qua các hợp đồng góp vốn, hợp đồng mua bán gỗ đã huy động vốn của hàng chục cá nhân, doanh nghiệp để buôn bán gỗ từ Châu Phi

Sau một vài chuyến hàng, ngày 31/3/2020, Nguyễn Thị Mai đã "cao chạy xa bay" cùng số tiền lên tới hơn 300 tỷ đồng của những người góp vốn.

Nữ giám đốc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt hơn 11 tỷ đồng

Tháng 11/2016, Công an TP.Hà Nội đã bắt giữ An Phương Thảo - Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại D&P Việt Nam - theo quyết định truy nã về hành vi "lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".

Theo điều tra của cơ quan chức năng, cuối năm 2009, với tư cách là Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư thương mại D&P Việt Nam có trụ sở tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), dù không phải là chủ đầu tư nhưng Thảo đã mời bà P.A. góp vốn vào 2 dự án bất động sản với lời hứa hẹn sẽ được quyền mua đất tại dự án với giá ưu đãi, hưởng quyền lợi như Công ty D&P.

Tuy nhiên, cả 2 dự án bất động sản mà Thảo giới thiệu đều chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến năm 2013, không thấy 2 dự án được triển khai như Thảo thông tin, bà P.A đã yêu cầu trả lại tiền nhưng Thảo nhiều lần hứa hẹn và không trả.

Đầu năm 2016, bà Phương Anh đã có đơn tố cáo hành vi chiếm đoạt tiền của Thảo tới cơ quan CSĐT Công an TP.Hà Nội.

Tại cơ quan điều tra, Thảo thừa nhận đã nhận gần 20 tỷ đồng của bà P.A. và không có khả năng trả lại tiền cho bà này.

Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/nhung-nu-giam-doc-xinh-dep-om-tram-ty-gop-von-cao-cha...Nguồn: https://www.doisongphapluat.com/kinh-doanh/nhung-nu-giam-doc-xinh-dep-om-tram-ty-gop-von-cao-chay-xa-bay-a349172.html