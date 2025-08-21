“Trái ác quỷ” ngoài đời thực, nhìn gớm ghiếc mà giá hơn nửa triệu/kg

Săn quả rừng giá đắt đỏ, vừa để ăn vừa làm thuốc

Bạn đã bao giờ nhìn thấy loại trái cây nào có hình dáng kỳ lạ như thế này chưa? Nhìn nó giống như “trái ác quỷ” trong truyện tranh, nhưng đây thực chất lại là “họ hàng” của quả na mà chúng ta thường ăn.

Đây là quả na rừng, được phân bố ở vùng Tây Bắc nước ta và cũng có ở các vùng Tây Nam của Trung Quốc. Bạn có thể hái quả khi vào mùa, từ tháng 7 đến tháng 11 hàng năm.

Na rừng hoàn toàn có thể ăn được, khi chín có vị chua ngọt, mọng nước và mùi rất thơm. Đặc biệt, loại quả này còn có giá trị dinh dưỡng cao, giàu vitamin C và E, axit amin và các nguyên tố vi lượng.

Không chỉ dùng làm thực phẩm, cây na rừng còn có nhiều công dụng trong y học. Từ thân, rễ đến quả đều có thể dùng làm thuốc. Na rừng cũng được coi là nhóm cây thuốc tương đối hiếm gặp ở nước ta.

Quả na rừng có thể hỗ trợ điều trị nhiều chứng bệnh như viêm phế quản, viêm họng, thận hư, thần kinh suy nhược…

Thân dây của cây có công dụng khư phong, trừ thấp, hoạt huyết. Quả có vị cay, tính hơi ôn, có tác dụng bổ thận, ổn định nhịp tim... Trong dân gian, người ta còn dùng na rừng để hỗ trợ giảm đau, kích thích tiêu hóa và hoạt huyết.

Ở Trung Quốc, thân và rễ cây na rừng cũng có nhiều tác dụng dược lý như chữa viêm loét dạ dày - tá tràng, chữa phong thấp tê đau, chữa đau bụng kinh... Do đó, trong những năm gần đây, na rừng được trồng rất phổ biến ở xứ Trung và có giá bán rất cao. Mức giá thông thường khoảng 80 NDT (285.000đ)/kg, loại đắt hơn thậm chí có thể lên đến 160 NDT (570.000đ)/kg.

Ngoài ra, người Trung Quốc còn trồng cây na rừng trong sân vườn để làm cảnh, bởi loài thực vật này có hình dáng độc đáo, bắt mắt.

Tại Việt Nam, bạn có thể tìm mua na rừng trên chợ mạng với giá từ khoảng 130.000 - 200.000đ/kg.