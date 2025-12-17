Hàng loạt tàu chở dầu quay đầu sau khi Mỹ thu giữ tàu dầu Venezuela

Theo một báo cáo của Reuters dựa trên dữ liệu theo dõi tàu biển, ít nhất năm tàu chở dầu đã thay đổi hải trình sau vụ Mỹ thu giữ một tàu vận chuyển dầu thô Venezuela. Trong số này có bốn tàu VLCC (tàu chở dầu siêu lớn) dự kiến cập cảng Venezuela để nhận dầu trong những tuần tới, và một tàu đang chở sản phẩm dầu của Nga cho tập đoàn dầu khí quốc gia Venezuela (PDVSA).

Các chủ tàu lo ngại nguy cơ bị can thiệp hoặc bắt giữ khi Mỹ tăng cường hiện diện quân sự trên Biển Caribe, buộc họ phải ra lệnh quay đầu nhằm tránh rủi ro pháp lý và an ninh.

Đáng chú ý, tàu Boltaris treo cờ Benin, đang vận chuyển khoảng 300.000 thùng naphtha của Nga sang Venezuela, đã quay đầu vào cuối tuần trước và hiện hướng về châu Âu mà không dỡ hàng. Đây là loại sản phẩm quan trọng đối với Venezuela, thường được dùng để pha loãng dầu thô nặng phục vụ xuất khẩu.

Ngoài ra, bốn tàu VLCC khác nằm trong lịch trình nhận dầu của PDVSA cũng đã thực hiện "quay đầu" trong vài ngày gần đây, cho thấy mức độ lan rộng của tâm lý e ngại trong giới vận tải dầu mỏ.

Vụ Mỹ thu giữ tàu dầu Venezuela diễn ra trong bối cảnh nào?

Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Mỹ đã thu giữ một tàu chở khoảng 1,85 triệu thùng dầu thô nặng của Venezuela do PDVSA bán ra. Đây được xem là động thái quân sự mới nhất của Washington gần bờ biển Venezuela, trong chiến dịch gia tăng sức ép nhằm buộc Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

Vụ thu giữ này khiến hơn 11 triệu thùng dầu khác bị mắc kẹt trên các tàu đang neo đậu tại vùng biển Venezuela, làm gián đoạn nghiêm trọng chuỗi logistics dầu khí của quốc gia Nam Mỹ này.

Theo báo cáo, sức ép từ phía Mỹ đã gần như làm tê liệt hoạt động xuất khẩu dầu của Venezuela kể từ tuần trước. Nhiều chủ tàu đã chủ động tránh xa khu vực khi tàu chiến Mỹ tăng cường tuần tra tại Caribe.

Ngoại lệ hiếm hoi là các tàu do Chevron thuê, vẫn được phép vận chuyển dầu thô Venezuela sang Mỹ theo giấy phép đặc biệt mà Washington đã cấp trước đó.

PDVSA còn đối mặt với những khó khăn nào khác?

Trong một diễn biến riêng rẽ, PDVSA cho biết họ vừa hứng chịu một cuộc tấn công mạng, buộc công ty phải tạm ngừng nhiều hệ thống hành chính và vận hành, bao gồm cả hệ thống giao dầu. Sự cố này càng làm trầm trọng thêm tình trạng gián đoạn trong khâu xuất khẩu và phân phối dầu.

Cùng lúc đó, Venezuela đang chịu áp lực lớn cả về kỹ thuật, tài chính lẫn an ninh, trong bối cảnh các lệnh trừng phạt và căng thẳng với Mỹ chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong nhiều tháng qua, Mỹ đã tiến hành một chiến dịch quân sự nhắm vào các băng đảng ma túy ngoài khơi Venezuela và trên Thái Bình Dương, đồng thời triển khai hơn một chục tàu chiến cùng khoảng 15.000 binh sĩ tới khu vực.

Chính quyền Tổng thống Maduro cáo buộc chiến dịch này nhằm kiểm soát trữ lượng dầu mỏ của Venezuela, trong khi Bộ Ngoại giao Mỹ bác bỏ cáo buộc, khẳng định mục tiêu chỉ liên quan đến an ninh và chống tội phạm.