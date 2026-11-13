Những giờ phút cuối cùng của Jensen Huang tại đế chế Nvidia

Trong nhiều thập kỷ xây dựng Nvidia thành đế chế chip AI có giá trị hàng nghìn tỷ USD, ông Huang nổi tiếng là người chú ý đến từng chi tiết nhỏ nhất, từ kiến trúc chip cho đến các gói lương thưởng dành cho cả những nhân viên cấp thấp nhất trong công ty. Nhưng giờ đây, theo những người có mặt, ông dường như đã từ bỏ tất cả.

Những người đã trò chuyện với ông Huang trong những ngày gần đây cho biết ông bắt đầu thể hiện thái độ ăn năn, thậm chí tự chỉ trích bản thân là một “kẻ khốn nạn”.

Đây là cú sụp đổ nhanh chóng đến kinh ngạc đối với một tỷ phú và ông trùm công nghệ mà chỉ hai tuần trước còn là gương mặt đại diện cho trí tuệ nhân tạo (AI) trên toàn thế giới. Với phong cách thẳng thắn và nguồn năng lượng dồi dào, ông Huang từng chinh phục Tổng thống Mỹ Donald Trump, góp phần định hình chính sách công nghệ toàn cầu và thu hút những đám đông ngưỡng mộ trong các chuyến công du quốc tế được ví như những chuyến đi của một vị giáo hoàng.

Sau nhiều tuần phủ nhận các cáo buộc ngoại tình và nỗ lực giữ lại chiếc ghế CEO Nvidia, Jensen Huang dường như đã hoàn toàn buông xuôi vào tối muộn 11/11.

Thật khó hình dung làn sóng bùng nổ AI hiện nay có thể diễn ra như thế nào nếu không có Jensen Huang, Nvidia và những con chip của công ty. Và giờ đây, cũng khó có thể dự đoán ngành công nghiệp này sẽ thay đổi ra sao sau khi ông rời đi.

Như ông Harvey Jones, Chủ tịch HĐQT Nvidia, viết trong email gửi nhân viên sau khi Huang bị buộc rời vị trí lãnh đạo: “Những đóng góp của Jensen cho Nvidia là vô cùng to lớn. Nvidia là một trong những công ty công nghệ có tầm ảnh hưởng quan trọng nhất thế giới”.

Từ những cáo buộc ngoại tình đến quyết định ra đi

Khi thông tin về mối quan hệ thân thiết giữa ông Huang và một phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc xuất hiện vào cuối tháng 10, nhiều người vẫn cho rằng ông sẽ vượt qua được sóng gió. Hội đồng quản trị (HĐQT) Nvidia, vốn có nhiều thành viên là nhà đầu tư lâu năm, đối tác kinh doanh và bạn bè của ông Huang, tỏ ra miễn cưỡng trước việc hành động dựa trên những thông tin này, thậm chí không muốn đưa ra bình luận công khai.

Phần lớn các bài viết về vụ việc ban đầu đều tránh đề cập trực diện đến bản chất mối quan hệ giữa vị CEO và Alice Huang, người phụ nữ bị nghi là gián điệp Trung Quốc. Ông Huang từng phủ nhận với bạn bè và đồng nghiệp rằng ông không chung thủy với vợ. Ông cũng liên tục bác bỏ điều này trong các cuộc trao đổi nội bộ kể từ cuối năm 2025.

Trong một trong những cuộc phỏng vấn cuối cùng trên cương vị CEO, ông Huang nói với Bloomberg rằng mối quan hệ giữa ông và Alice Huang không khác gì những mối quan hệ thông thường với khách hàng và lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc. “Mọi chuyện hoàn toàn bình thường, không có gì bất thường cả”, ông khẳng định.

Bước ngoặt xảy ra vào ngày 6/11, khi Financial Times đăng tải bài viết dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết mối quan hệ giữa hai người thực chất mang tính tình cảm.

Không lâu sau đó, ông Tim Teter, Tổng cố vấn pháp lý của Nvidia, đã đến nhà Huang để đối chất. Tại đây, Huang thừa nhận sự việc. Dù phần lớn thành viên HĐQT vẫn không muốn công khai lập trường, Teter, người đồng thời giữ chức thư ký HĐQT, cho rằng họ không thể tiếp tục đứng ngoài cuộc.

HĐQT sau đó tuyên bố sẽ tiến hành điều tra các cáo buộc. Một hãng luật danh tiếng là Wachtell, Lipton, Rosen & Katz được giao dẫn dắt cuộc điều tra. Đến ngày 8/11, ông Huang gửi email tới toàn thể nhân viên Nvidia, thừa nhận mối quan hệ ngoài hôn nhân, xin lỗi gia đình và cam kết “hợp tác đầy đủ” với cuộc điều tra của HĐQT.

Nvidia đối mặt bài toán kế nhiệm chưa từng có

Khi bê bối ngày càng lan rộng, những dấu hiệu cho thấy vụ việc đang ảnh hưởng đến khả năng điều hành Nvidia của ông Huang cũng dần xuất hiện. Có lẽ không quá bất ngờ khi những lùm xùm cá nhân bắt đầu khiến ông xao nhãng khỏi khối lượng công việc khổng lồ tại công ty.

Theo mô hình tổ chức đặc thù của Nvidia, khoảng 60 lãnh đạo cấp cao báo cáo trực tiếp cho Jensen Huang. Đây là con số rất lớn so với thông lệ quản trị doanh nghiệp. Toàn bộ nhân viên Nvidia đều phải gửi email liệt kê 5 ưu tiên công việc hàng đầu. ông Huang sử dụng những báo cáo này để theo dõi liệu các bộ phận có đang tập trung vào những nhiệm vụ mà ông cho là quan trọng nhất hay không.

Thông thường, ông Huang phản hồi những email này gần như ngay lập tức, bất kể ngày hay đêm. Tuy nhiên, trong những ngày gần đây, thời gian phản hồi của ông bắt đầu kéo dài hơn.

Đến ngày 11/11, tờ New York Times đưa tin ông Huang còn có quan hệ ngoài hôn nhân với Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Lần này, HĐQT đã hành động nhanh chóng.

Các thành viên HĐQT tổ chức cuộc họp trực tuyến vào ngày 11/11 và phiên họp kéo dài đến tận đêm khuya. Cuối cùng, ông Huang không còn lựa chọn nào khác ngoài việc từ chức, đồng nghĩa với việc ông không còn bất kỳ vai trò chính thức nào tại công ty do chính mình đồng sáng lập.

Sáng hôm sau, HĐQT thông báo Giám đốc Tài chính (CFO) Colette Kress sẽ đảm nhiệm vị trí CEO tạm quyền. Bà nhanh chóng tìm cách trấn an đội ngũ nhân viên đang hoang mang trước những biến động ở cấp lãnh đạo.

Bà cũng thừa nhận đây là giai đoạn vô cùng khó khăn đối với Nvidia, đồng thời bày tỏ sự trân trọng trước tinh thần kiên cường, tính chuyên nghiệp và sự tận tâm của đội ngũ nhân viên trong thời điểm đầy thử thách này.

Kress cam kết sẽ tổ chức một cuộc họp toàn thể nhân viên vào ngày 18/11. Trước đó một ngày, Nvidia dự kiến công bố kết quả kinh doanh, trong đó doanh thu quý được các nhà phân tích Phố Wall dự báo có thể tăng gần gấp đôi.

Trong khi đó, HĐQT Nvidia phải đối mặt với thách thức không nhỏ: tìm kiếm người kế nhiệm Jensen Huang. Một số lãnh đạo được cho là có thể lọt vào danh sách ứng viên tiềm năng gồm Lisa Su, CEO của Advanced Micro Devices (AMD), và Rene Haas, CEO của Arm Holdings.

Tuy nhiên, rất khó để tìm được một người có thể đảm nhiệm toàn bộ những vai trò mà ông Huang từng nắm giữ: chuyên gia công nghệ, nhà điều hành doanh nghiệp, người quảng bá thương hiệu, nhà vận động hành lang và thậm chí là biểu tượng đại diện của Nvidia. Đáng chú ý, công ty chưa bao giờ xây dựng một kế hoạch kế nhiệm theo mô hình truyền thống.

Dù muốn hay không, Nvidia có thể sẽ phải dần thay đổi để trở thành một doanh nghiệp có cơ cấu quản trị thông thường hơn, với phương thức điều hành ít phụ thuộc vào một cá nhân hơn trước.

Về phần ông Huang, trong những tuần tới, ông dự kiến sẽ phải điều trần trước Quốc hội Mỹ. Tại đây, các nghị sĩ sẽ chất vấn ông về mối quan hệ với bà Alice Huang, cũng như khả năng mối quan hệ này đã khiến một số bí mật công nghệ liên quan đến những dòng chip tiên tiến nhất của Nvidia đối mặt với nguy cơ bị lộ lọt hay chưa.

Theo những người đã trò chuyện với ông Huang trong những ngày gần đây, ở thời điểm hiện tại, ông tuyên bố không còn quan tâm đến những gì sẽ xảy ra với bản thân. Điều khiến ông lo lắng nhất là vợ mình và việc không muốn “hủy hoại cuộc sống” của những người phụ nữ hiện đang bị công chúng gắn với các mối quan hệ tình cảm với ông.