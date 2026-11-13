Jensen Huang bị ‘bóc’ vụ ngoại tình thứ 3, tài sản bốc hơi gần 20 tỷ

Liên tục "rớt hạng"

Trong khi hầu hết các lãnh đạo hàng đầu của ngành công nghệ đều từng đối mặt với những cuộc công kích dữ dội và các tranh cãi lớn trong những năm gần đây, Jensen Huang, cựu CEO tập đoàn sản xuất chip Nvidia, dường như là ngoại lệ. Vị thế gần như bất khả xâm phạm của ông chỉ thực sự lung lay sau khi bị “bóc” loạt thông tin ngoại tình.

Theo bảng xếp hạng tỷ phú của Forbes, ông Huang kết thúc phiên giao dịch ngày 12/11 với khối tài sản ròng ước tính 143 tỷ USD, giảm 8,2 tỷ USD so với đầu ngày. Đây là mức sụt giảm tài sản trong một ngày lớn nhất trong số các tỷ phú trên toàn thế giới.

Trước khi thị trường mở cửa phiên giao dịch ngày 9/11, tài sản ròng của ông được ước tính ở mức 162,2 tỷ USD. Như vậy, chỉ trong 4 ngày, khối tài sản của ông đã giảm 19,2 tỷ USD, tương đương 11,84%.

Đầu tuần, ông Huang đứng thứ 8 trong danh sách những người giàu nhất thế giới. Tuy nhiên, đến nay, ông đã tụt xuống vị trí thứ 13. Trong ngày 9/11, ông lần lượt bị tỷ phú Warren Buffett của Berkshire Hathaway và Larry Ellison của Oracle vượt qua. Sang ngày 10/11, vị trí của ông tiếp tục bị doanh nhân Tây Ban Nha Amancio Ortega và Rob Walton cùng gia đình thuộc tập đoàn bán lẻ Walmart vượt lên. Đến ngày 12/11, Jim Walton cùng gia đình Walmart cũng vượt qua ông.

Những vấn đề cá nhân và việc từ chức của ông Jensen Huang đã gây nguy hại đến uy tín quý giá của Nvidia với tư cách là một công ty đáng tin cậy. (Ảnh: Forbes)

Riêng trong phiên giao dịch ngày 9/11, tài sản của ông Huang giảm 7,4 tỷ USD, sau đó tiếp tục mất thêm 8,4 tỷ USD vào ngày 10/11. Đến ngày 11/11, tài sản của ông phục hồi 5,9 tỷ USD khi cổ phiếu Nvidia tăng giá nhờ kết quả kinh doanh khả quan của CoreWeave.

Tuy nhiên, đà phục hồi không kéo dài. Cổ phiếu Nvidia kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 12/11 giảm 4,3%, xuống còn 166,19 USD/cổ phiếu, đưa vốn hóa thị trường của công ty về mức 4.010 tỷ USD.

Sau 33 năm giữ cương vị lãnh đạo Nvidia, ông Huang đã từ chức khỏi hội đồng quản trị, đồng thời rời vị trí chủ tịch kiêm CEO. Hiện ông vẫn sở hữu khoảng 3,5% cổ phần của công ty. Nvidia được ông cùng các cộng sự đồng sáng lập năm 1993 và đưa lên sàn chứng khoán vào năm 1999.

Đáng chú ý, những biến động về tài sản của ông Huang diễn ra trong bối cảnh hội đồng quản trị Nvidia mở cuộc điều tra liên quan đến đời tư của vị CEO này. Cuối tuần qua, ông đã thừa nhận với nhân viên về mối quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo trong ngành công nghệ mà giới chức Mỹ nghi ngờ là điệp viên Trung Quốc.

Cổ phiếu Nvidia đi ngược đà phục hồi của thị trường

Sau khi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ khiến cổ phiếu công nghệ đồng loạt bán tháo trong hai phiên liên tiếp vào tuần trước, thị trường bắt đầu phục hồi từ phiên cuối tuần trước và tiếp tục khởi sắc trong phiên đầu tuầ này. Tuy nhiên, Nvidia lại đi theo chiều hướng ngược lại khi cổ phiếu công ty tiếp tục giảm mạnh.

Diễn biến này xảy ra sau khi ông Huang tiết lộ rằng ông từng có quan hệ tình ái với Alice Huang, cựu lãnh đạo của Megaspeed, công ty trung tâm dữ liệu có trụ sở tại Singapore.

Tờ New York Times lần đầu đưa tin về mối liên hệ giữa ông Huang và nữ lãnh đạo bị cáo buộc là điệp viên Trung Quốc vào cuối tháng 10. Cùng với thông tin ông Huang thừa nhận mối quan hệ này với nhân viên, hội đồng quản trị Nvidia đã tiến hành mở cuộc điều tra.

Đến ngày 11/11, New York Times tiếp tục đưa tin ông Huang còn có quan hệ tình ái với Kimberly Powell, một lãnh đạo khác tại Nvidia.

Theo các nguồn tin được công bố, hội đồng quản trị Nvidia đã họp vào tối 11/11. Trước khi thị trường mở cửa sáng 12/11, công ty thông báo ông Huang từ chức, có hiệu lực ngay lập tức.

Cũng trong chiều 12/11, Reuters đưa tin ông Huang có quan hệ tình ái với một nhân viên thứ hai của công ty. Trong khi đó, New York Times cho biết ông đã thuê các luật sư thuộc hãng luật Paul Weiss để tư vấn pháp lý.

Những diễn biến liên tiếp này đã làm gia tăng sức ép đối với Nvidia, trong bối cảnh công ty từng được xem là một trong những biểu tượng lớn nhất của làn sóng đầu tư vào trí tuệ nhân tạo (AI).

Vào đầu tháng 10, vốn hóa thị trường của Nvidia từng đạt đỉnh 5.800 tỷ USD. Thời điểm đó, các nhà phân tích dự báo công ty có thể trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới đạt mức vốn hóa 6.000 tỷ USD ngay trong cuối tháng.

Tuy nhiên, tháng 10 lại chứng kiến nhiều biến động đối với nhóm cổ phiếu liên quan đến AI, trong đó Nvidia cũng không nằm ngoài xu hướng này. Một loạt báo cáo kết quả kinh doanh kém khả quan cùng những diễn biến sau cuộc bầu cử đã khiến giá cổ phiếu công ty chịu sức ép và tiếp tục suy yếu trong tháng 11.

Từ mức đỉnh 5.800 tỷ USD, vốn hóa Nvidia hiện giảm xuống còn khoảng 4.010 tỷ USD, trong khi tài sản cá nhân của nhà đồng sáng lập Jensen Huang cũng chịu tổn thất đáng kể.

Cần nhấn mạnh rằng Nvidia hiện có vị trí sâu rộng và mang tính nền tảng như thế nào trong hệ sinh thái AI. Không chỉ cung cấp những dòng chip tốt nhất thị trường, công nghệ của Nvidia còn là một trong những điều kiện quan trọng để các mô hình như ChatGPT hay Claude có thể tồn tại và phát triển.

Đáng chú ý hơn, lợi nhuận khổng lồ của Nvidia còn tạo ra một vòng tuần hoàn thúc đẩy toàn bộ ngành công nghiệp AI. Công ty đã đứng ra bảo lãnh hàng chục tỷ USD cho các doanh nghiệp AI mới nổi và các trung tâm dữ liệu. Những đơn vị này sau đó lại mua hoặc thuê chip của chính Nvidia để vận hành hoạt động kinh doanh.

Dòng vốn đầu tư đó không chỉ thúc đẩy ngành công nghệ mà còn trở thành một động lực quan trọng đối với nền kinh tế Mỹ. Một phân tích cho thấy chỉ riêng 8 công ty AI đã đóng góp một nửa mức tăng của chỉ số S&P 500 kể từ khi ChatGPT ra mắt năm 2022. Thậm chí, có tới một phần ba tăng trưởng GDP của Mỹ trong năm nay được thúc đẩy bởi các khoản đầu tư liên quan đến AI. Tất cả những điều đó khó có thể hình dung nếu không có vai trò của Nvidia.

Theo Forbes