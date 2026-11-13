Jensen Huang chính thức rời Nvidia, ngành chip toàn cầu trước biến động lớn

Cuộc chuyển giao quyền lực bất ngờ tại Nvidia

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, quyết định có hiệu lực ngay lập tức. Bà Colette Kress, Phó chủ tịch điều hành kiêm Giám đốc tài chính (CFO) hiện tại của Nvidia, được bổ nhiệm làm CEO tạm quyền.

Theo thông báo, bà Kress sẽ tiếp tục đảm nhiệm cả hai vị trí Phó chủ tịch điều hành và CFO trong thời gian giữ vai trò CEO tạm quyền, cho đến khi công ty tìm được người kế nhiệm chính thức. Hội đồng quản trị Nvidia cho biết sẽ bắt đầu quá trình tìm kiếm CEO mới, xem xét cả các ứng viên nội bộ lẫn bên ngoài.

Bà Kress gia nhập Nvidia vào tháng 9/2013 và giữ chức Phó chủ tịch điều hành kiêm CFO kể từ đó. Trong hơn 13 năm làm việc tại công ty, bà phụ trách bộ phận tài chính và đóng vai trò quan trọng trong quá trình tăng trưởng, chuyển đổi của Nvidia.

Trước khi gia nhập hãng chip Mỹ, bà Kress có gần 25 năm kinh nghiệm đảm nhiệm các vị trí trong lĩnh vực tài chính tại những tập đoàn công nghệ lớn, trong đó có Cisco và Microsoft.

Cùng với việc bổ nhiệm CEO tạm quyền, Nvidia cũng công bố một thay đổi đáng chú ý trong cơ cấu quản trị khi bổ nhiệm Harvey C. Jones làm Chủ tịch Hội đồng quản trị đầu tiên trong lịch sử công ty.

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang đã từ chức Chủ tịch, CEO và thành viên Hội đồng quản trị, quyết định có hiệu lực ngay lập tức.

Ông Jones có hơn 30 năm kinh nghiệm với tư cách doanh nhân, lãnh đạo công nghệ và nhà đầu tư mạo hiểm. Trước đây, ông từng giữ chức CEO kiêm Chủ tịch điều hành của Synopsys.

Trong tuyên bố về quyết định bổ nhiệm bà Kress, ông Jones cho biết bà đã cùng Nvidia trải qua giai đoạn tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ và có sự am hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, vận hành cũng như tình hình tài chính của công ty.

Trong tuyên bố đầu tiên trên cương vị CEO tạm quyền, bà Kress khẳng định sức mạnh của Nvidia luôn đến từ con người và bà cam kết tiếp tục phát huy nền tảng mà Huang đã xây dựng trong suốt 33 năm qua.

Hội đồng quản trị Nvidia cũng gửi lời cảm ơn ông Huang vì những đóng góp to lớn của ông đối với công ty và toàn ngành công nghiệp công nghệ. Trong thông cáo, Nvidia nhấn mạnh những đóng góp của nhà đồng sáng lập có ý nghĩa sâu sắc, đồng thời khẳng định công ty là một trong những doanh nghiệp công nghệ có ảnh hưởng lớn nhất thế giới.

Đáng chú ý, thông báo của Nvidia không đề cập đến nguyên nhân khiến ông Huang từ chức, cũng không nhắc đến những tranh cãi liên quan đến đời tư và các nghi vấn an ninh quốc gia đang gây chú ý. Thay vào đó, công ty tập trung khẳng định tính liên tục trong hoạt động điều hành và cam kết duy trì các kế hoạch kinh doanh hiện tại.

Theo kế hoạch, Nvidia vẫn sẽ công bố kết quả kinh doanh quý III năm tài chính 2027 vào ngày 17/11, sau đó tổ chức cuộc họp trao đổi với nhà đầu tư vào lúc 14h cùng ngày.

Quyết định từ chức của Jense Huang được công bố sau một loạt thông tin gây chấn động liên quan đến đời tư của ông. Sau khi nhanh chóng trở thành nhân vật nổi tiếng toàn cầu nhờ vai trò trung tâm của Nvidia trong cuộc bùng nổ AI, sự nghiệp của vị CEO 63 tuổi lại lao dốc với tốc độ chóng mặt.

Cuối tuần qua, ông Huang đã lên tiếng xin lỗi vì “không chung thủy với vợ”, nhưng không cung cấp chi tiết về mối quan hệ ngoài hôn nhân với nữ doanh nhân Alice Huang. Người phụ nữ này từng làm việc tại Megaspeed, một công ty Trung Quốc đồng thời là khách hàng của Nvidia.

Cuối ngày 11/11, The New York Times đưa tin ông Huang còn có một mối quan hệ ngoài hôn nhân khác, lần này với bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực y tế của Nvidia. Chiều cùng ngày, tờ báo này và một số cơ quan truyền thông khác đưa tin Hội đồng quản trị Nvidia đã họp để thảo luận về tương lai của công ty.

Sau khi thông tin về mối quan hệ với bà Alice Huang được công bố, ông Jensen Huang bác bỏ các cáo buộc cho rằng ông đã gây tổn hại đến an ninh quốc gia hoặc làm lộ bí mật của Nvidia.

Vụ việc cũng làm dấy lên lo ngại rằng Nvidia có thể đã biết việc một số công ty đặt trụ sở tại Singapore và Malaysia tìm cách né tránh các biện pháp kiểm soát xuất khẩu của Mỹ để tiếp cận công nghệ của hãng. Ngày 10/11, Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã thuê công ty luật Wachtell Lipton tiến hành điều tra những cáo buộc liên quan đến hoạt động tình báo.

Tương lai Nvidia và những hệ lụy đối với ngành AI

Sự ra đi của ông Huang không chỉ tạo ra khoảng trống lãnh đạo tại Nvidia mà còn có thể gây ra những hệ lụy sâu rộng đối với toàn bộ ngành công nghiệp AI, vốn đã xem ông là một trong những gương mặt đại diện có ảnh hưởng nhất.

Trong nhiều năm, ông Huang trở thành người phát ngôn nổi bật của ngành AI, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện trên khắp thế giới trong chiếc áo khoác da đặc trưng để quảng bá sức mạnh của những dòng chip, mô hình AI và tác nhân AI tiên tiến.

Ông cũng xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh rộng lớn bằng cách thúc đẩy ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng GPU của Nvidia. Chiến lược này giúp hãng gia tăng tầm ảnh hưởng và thiết lập mạng lưới khách hàng rộng khắp, không chỉ giới hạn ở các tập đoàn công nghệ cung cấp dịch vụ điện toán đám mây quy mô lớn (hyperscaler).

Nvidia còn sử dụng nguồn lực tài chính và bảng cân đối kế toán của mình để hỗ trợ các thỏa thuận thuê và mua chip. Nhờ đó, công ty trở thành mắt xích trung tâm của ngành công nghiệp AI, đồng thời đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau: nhà cung cấp công nghệ, khách hàng, nhà đầu tư, bên cấp vốn và đối tác của hàng loạt doanh nghiệp AI.

“Ông ấy là nhân vật đại diện cho AI. Ông ấy nói thay cho cả ngành công nghiệp. Ông ấy có mối liên hệ tài chính với tất cả mọi người, dù thông qua các thỏa thuận hợp tác hay việc cấp vốn để các doanh nghiệp có thể mua chip”, ông Jeff Christian, CEO công ty tư vấn tuyển dụng lãnh đạo cấp cao Christian and Timbers, nhận định.

Tầm ảnh hưởng của ông Huang không chỉ giới hạn trong lĩnh vực kinh doanh mà còn mở rộng sang chính sách công nghệ của Mỹ. Ông từng trở thành một tiếng nói có trọng lượng trong quá trình định hình chính sách AI của Washington, đồng thời tích cực vận động cho những vấn đề phục vụ lợi ích của Nvidia, chẳng hạn như duy trì khả năng tiếp cận AI mã nguồn mở và cho phép xuất khẩu chip sang Trung Quốc.

Nvidia từng trải qua giai đoạn tăng trưởng bùng nổ sau khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022, kéo theo nhu cầu tăng vọt đối với các bộ xử lý đồ họa (GPU) của hãng. Kể từ đó, cổ phiếu Nvidia đã tăng khoảng 14 lần, đưa công ty lên vị thế một trong những doanh nghiệp giá trị nhất thế giới.

Tuy nhiên, đà tăng này gần đây đã chịu sức ép từ những tranh cãi xoay quanh Huang cũng như làn sóng bán tháo trên diện rộng đối với các cổ phiếu liên quan đến AI.

Trong bối cảnh đó, việc ông Huang rời ghế CEO đặt ra câu hỏi lớn về khả năng Nvidia duy trì vị thế và sức ảnh hưởng trong ngành công nghiệp mà chính ông góp phần định hình. Bà Colette Kress có lợi thế là người am hiểu hoạt động tài chính và kinh doanh của công ty, nhưng việc tiếp quản một tập đoàn công nghệ có quy mô và tầm ảnh hưởng như Nvidia cũng đồng nghĩa với thách thức rất lớn.

Ông Huang không đơn thuần là người điều hành Nvidia trong suốt 33 năm. Ông còn là nhân vật kết nối các nhà sản xuất chip, doanh nghiệp phát triển AI, nhà đầu tư và những tập đoàn công nghệ lớn trong một hệ sinh thái ngày càng phụ thuộc vào năng lực tính toán của Nvidia.

Vì vậy, bài toán đối với ban lãnh đạo mới không chỉ là duy trì hoạt động kinh doanh và lộ trình sản phẩm, mà còn phải bảo đảm niềm tin của khách hàng, đối tác và nhà đầu tư trong giai đoạn chuyển giao quyền lực chưa từng có tiền lệ tại công ty.

Theo CNBC, Nvidia