Nvidia sắp sa thải CEO Jensen Huang?

Jensen Huang trước nguy cơ mất ghế CEO Nvidia

Theo nguồn tin này, hội đồng quản trị Nvidia có thể tổ chức cuộc họp ngay trong ngày 11/11 (theo giờ Mỹ) để quyết định tương lai của ông Huang.

Nếu diễn ra, quyết định này sẽ khép lại 33 năm ông Huang giữ cương vị CEO, đồng thời tạo ra những xáo trộn lớn trong ngành công nghệ và có thể tác động đến cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) của Mỹ.

Việc ông Huang rời vị trí lãnh đạo sẽ để lại khoảng trống lớn tại Nvidia, nhà sản xuất chip có giá trị vốn hóa khoảng 4.000 tỷ USD. Ông là người đồng sáng lập và dẫn dắt công ty trong hơn 3 thập kỷ, đưa Nvidia trở thành nhà cung cấp chip AI hàng đầu thế giới, giữ vai trò trung tâm trong làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo toàn cầu cũng như cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc.

Cổ phiếu Nvidia giảm khoảng 8% trong giao dịch ngoài giờ sau khi thông tin được công bố. Một số nguồn tin khác ghi nhận mức giảm hơn 9%. Tính cả đợt bán tháo này, giá trị vốn hóa thị trường của công ty đã sụt giảm khoảng 600 tỷ USD trong tuần qua, kể từ khi hội đồng quản trị thông báo mở cuộc điều tra liên quan đến ông Huang.

Ông Huang được xem là nhân vật giữ vai trò trung tâm trong hầu hết các quyết định quan trọng của Nvidia (Ảnh: Nvidia)

"Việc ông Huang bị cách chức ngay lập tức có thể gây ra những khó khăn cho Nvidia, bởi công ty hiện chưa có kế hoạch kế nhiệm. Nếu ông Huang vi phạm pháp luật hoặc các chính sách của công ty, hội đồng quản trị nhiều khả năng sẽ hành động ngay khi có bằng chứng", ông Gil Luria, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu công nghệ tại DA Davidson, nhận định.

Trước đó cùng ngày, tờ New York Times đưa tin ông Huang từng có quan hệ ngoài hôn nhân với một lãnh đạo cấp dưới tại Nvidia.

Theo New York Times, người phụ nữ có liên quan là bà Kimberly Powell, Phó chủ tịch phụ trách lĩnh vực chăm sóc sức khỏe của Nvidia. Thông tin này được tờ báo dẫn lại từ 5 người từng làm việc tại công ty.

Bà Powell đã làm việc tại Nvidia gần 20 năm và trước đó có khoảng 10 năm hoạt động trong lĩnh vực phát triển kinh doanh AI. Theo thông tin trên hồ sơ LinkedIn và giới thiệu của Nvidia, bà từng phụ trách mảng giáo dục đại học, nghiên cứu và các phòng thí nghiệm AI của công ty.

Nvidia và bà Powell chưa đưa ra phản hồi ngay lập tức trước yêu cầu bình luận. Reuters cho biết hãng tin này chưa thể xác minh độc lập các thông tin nói trên.

Những thông tin mới nhất đánh dấu bước leo thang đáng kể trong cuộc tranh cãi bắt đầu từ các tiết lộ về mối quan hệ giữa ông Huang và bà Alice Huang, người phụ nữ mà tình báo Mỹ cho rằng có liên quan đến việc tạo điều kiện vận chuyển chip Nvidia tới các doanh nghiệp Trung Quốc.

Trong bản thông báo gửi nhân viên cuối tuần qua, ông Huang thừa nhận đã không chung thủy với vợ và nhận "hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình, nhưng không tiết lộ cụ thể về các mối quan hệ ngoài hôn nhân.

Cùng ngày, hội đồng quản trị Nvidia đã khởi động cuộc điều tra nhằm xác định liệu ông Huang có phải mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài hay không. Cuộc điều tra do các thành viên hội đồng quản trị độc lập giám sát, với sự tư vấn của các luật sư bên ngoài. Khi đó, hội đồng quản trị cho biết không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm, nhưng khẳng định sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông chưa thảo luận với ông Huang về những cáo buộc nói trên, nhưng vẫn công khai bày tỏ sự ủng hộ đối với CEO Nvidia. Ông Trump gọi ông Huang là "một người đáng kính" và nhận xét rằng vị lãnh đạo này đã "làm một công việc tuyệt vời cho đất nước chúng ta".

Ông Huang cũng có thể phải đối mặt với trát triệu tập của Quốc hội Mỹ nếu không đáp ứng yêu cầu cung cấp thông tin trong một phiên điều trần kín liên quan đến những cáo buộc về mối quan hệ thân thiết giữa ông với nữ doanh nhân Trung Quốc.

Bài toán kế nhiệm tại Nvidia

Ông Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 cùng với ông Curtis Priem và ông Chris Malachowsky. Những sản phẩm thành công đầu tiên của công ty là chip đồ họa dành cho trò chơi điện tử trên máy tính. Sau đó, phần mềm CUDA đã mở rộng khả năng ứng dụng của các bộ xử lý Nvidia sang lĩnh vực điện toán đa dụng và tiếp đó là trí tuệ nhân tạo (AI).

Dưới sự lãnh đạo của ông Huang, Nvidia đã trải qua giai đoạn tăng trưởng đặc biệt mạnh mẽ trong những năm gần đây, nhờ nhu cầu bùng nổ đối với chip AI. Trong năm tài chính 2026 kết thúc vào tháng 1/2026, công ty ghi nhận doanh thu 215,9 tỷ USD, tăng 65% so với năm trước đó.

Đà tăng trưởng thậm chí còn mạnh hơn trong nửa đầu năm tài chính 2027. Nvidia đạt doanh thu 96 tỷ USD trong giai đoạn này, tăng 85% so với cùng kỳ năm trước. Công ty trước đó dự báo doanh thu quý III năm tài chính 2027 đạt 108 tỷ USD, với biên độ dao động 2%. Giám đốc tài chính Colette Kress cũng cho biết Nvidia kỳ vọng doanh thu năm tài chính 2028 tăng trưởng 70%.

Không chỉ là người đồng sáng lập, ông Huang còn được xem là nhân vật giữ vai trò trung tâm trong hầu hết các quyết định quan trọng của Nvidia. Kể từ khi thành lập công ty, ông xây dựng một mô hình điều hành tập trung, trong đó bản thân trực tiếp tham gia vào nhiều khâu ra quyết định và có khoảng 60 nhân sự báo cáo trực tiếp.

Hội đồng quản trị Nvidia hiện không có chủ tịch, trong khi công ty cũng chưa công bố một kế hoạch kế nhiệm rõ ràng. Ông Huang thậm chí được biết đến với việc trực tiếp nhắn tin hoặc gọi điện cho những khách hàng có quy mô nhỏ, thay vì chỉ giao tiếp thông qua các cấp quản lý.

Điều này khiến bài toán kế nhiệm tại Nvidia trở nên phức tạp hơn việc tìm kiếm một người đủ khả năng tiếp tục dẫn dắt hoạt động nghiên cứu và sản xuất chip. Thách thức lớn hơn là tìm được một cá nhân hoặc đội ngũ lãnh đạo có thể kế thừa quyền quyết định của ông Huang về định hướng sản phẩm, duy trì cam kết của toàn ngành công nghệ đối với các chiến lược của Nvidia và bảo đảm niềm tin của khách hàng vào những bước đi tiếp theo của công ty.

Ông Gil Luria, chuyên gia phân tích tại DA Davidson, nhận định những yếu tố dẫn đến khả năng ông Huang bị sa thải đang đẩy nhanh quá trình chuyển giao lãnh đạo mà Nvidia chưa có sự chuẩn bị đầy đủ.

Theo WSJ, Reuter, Fortune