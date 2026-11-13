Giá vàng hôm nay 13/11: Lại giảm hơn 100 USD/ounce, xuống dưới 3.900 USD

Giá vàng thế giới lao dốc do lạm phát dai dẳng tại Mỹ, kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) thắt chặt chính sách tiền tệ hơn nữa và đồng USD mạnh hơn gây áp lực lên kim loại quý. Giá vàng đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 1 tuần.

Dữ liệu thị trường lao động Mỹ công bố hôm thứ Năm cho thấy số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu tăng lên 200.000 trong tuần kết thúc ngày 7/11, so với con số đã được điều chỉnh là 191.000 của tuần trước và dự báo khoảng 195.000. Các số liệu này được công bố sau báo cáo lạm phát tiêu dùng mạnh hơn dự kiến hôm thứ Ba, cho thấy giá cả chung tăng 0,4% trong tháng 10 và giá cả cốt lõi tăng 0,3%.

Báo cáo việc làm tháng 10 hôm thứ Sáu cũng cho thấy số lượng việc làm tăng 165.000, tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 4,1% và thu nhập trung bình theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước. Nhìn chung, các số liệu này cho thấy điều kiện việc làm vẫn ổn định trong khi lạm phát vẫn chưa giảm đủ để giảm áp lực lên Cục Dự trữ Liên bang (Fed).

Giá vàng hôm nay lao dốc. (Ảnh: Minh Đức).

Tình hình thị trường tiếp tục phản ánh kỳ vọng về một đợt tăng lãi suất nữa của Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tại cuộc họp ngày 8/9 tháng 12, với các đánh giá hợp đồng tương lai gần đây cho thấy xác suất tăng 25 điểm cơ bản là khoảng 88% đến 91% và xác suất tăng 50 điểm cơ bản thấp hơn.

Theo công cụ CME FedWatch, giới giao dịch hiện dự kiến Fed có thể tăng lãi suất trong tháng 12/2026, trước khi tiếp tục điều chỉnh vào tháng 3-2027.

Diễn biến giá vàng hôm nay

+ Giá vàng trong nước

Lúc 6h ngày 13/11, giá vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 136 - 139 triệu đồng/lượng (mua - bán), giảm 1 triệu đồng/lượng so với đầu giờ sáng qua.

Giá vàng nhẫn SJC hiện ở mức 134,8- 138,8 triệu đồng/lượng, giảm 1 triệu đồng/lượng.

+ Giá vàng quốc tế

Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở mức 3.877 USD/ounce, giảm 110 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.

Dự báo giá vàng

Biến động giá vàng thế giới 3 ngày gần đây. (Ảnh: Kitco).

Các chuyên gia cho rằng giá vàng đã trải qua đợt giảm đáng kể sau số liệu lạm phát và sự thay đổi trong kỳ vọng lãi suất. Tuy nhiên, thị trường hiện vẫn chưa tạo được động lực rõ ràng để kéo dài xu hướng.

Giá vàng có thể tiếp tục biến động theo cả hai chiều trong ngắn hạn. Những yếu tố như giá dầu, lợi suất trái phiếu và sức mạnh đồng USD vẫn đóng vai trò quan trọng đối với diễn biến của kim loại quý.

Trong ngắn hạn, vàng chịu tác động trái chiều từ nhu cầu trú ẩn an toàn và kỳ vọng Fed tiếp tục tăng lãi suất. Theo phân tích kỹ thuật của Kitco, vùng 4.051-4.089 USD/ounce là kháng cự gần, trong khi các ngưỡng hỗ trợ nằm tại 4.021 USD và 3.991 USD/ounce.

Trong ngắn hạn, giá vàng vẫn đối mặt rủi ro giảm nếu các dữ liệu kinh tế Mỹ tiếp tục củng cố triển vọng Fed thắt chặt chính sách tiền tệ.