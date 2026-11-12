Jensen Huang từ chức CEO Nvidia

Ngày 12/11, Nvidia thông báo Jensen Huang từ chức CEO. Giám đốc Tài chính Colette Kress sẽ làm CEO tạm quyền.

Sau CEO Jensen Huang, Kress là lãnh đạo được biết đến nhiều nhất tại Nvidia. Là Giám đốc Tài chính, bà thường xuyên phát biểu trong các cuộc họp công bố kết quả kinh doanh của công ty. Kress quản lý tài chính của Nvidia trong giai đoạn công ty bùng nổ, là người am hiểu tình hình tài chính của Nvidia nhất và cũng làm việc với Huang về chiến lược kinh doanh.

Thông tin này được đưa ra vài ngày sau khi Huang liên tiếp vướng hai bê bối ngoại tình. Một bê bối với nữ doanh nhân Alice Huang - người đứng đầu một công ty đối tác và bị cho là "gián điệp Trung Quốc", và một với Kimberly Powell - phó chủ tịch phụ trách mảng y tế của Nvidia.

Bê bối của Jensen Huang gây ra cú sốc lớn trong ngành AI vài ngày qua. Nvidia hiện thống trị thị trường chip AI toàn cầu và cũng là hãng chip giá trị nhất thế giới với vốn hóa gần 4.200 tỷ USD.

Trong khi đó, Huang là nhà đồng sáng lập kiêm CEO công ty này suốt 33 năm qua. Ông đã giúp đặt nền tảng cho năng lực tính toán phục vụ AI - công nghệ mang tính cách mạng đang thay đổi kinh tế toàn cầu. Hình ảnh của Nvidia từ lâu đã gắn liền với Huang.

Việc thay CEO vì thế có thể khiến hoạt động của Nvidia chịu ảnh hưởng phần nào. Tuy nhiên, giới phân tích nhìn chung đánh giá việc kinh doanh của hãng khó đảo lộn.

Ken Mahoney - CEO Mahoney Asset Management hôm 9/11 nhận định trên CNN rằng không doanh nghiệp nào phụ thuộc hoàn toàn vào một cá nhân, kể cả khi có lãnh đạo đặc biệt như Huang. Về dài hạn, Nvidia có thể mất một lợi thế cạnh tranh, nhưng nhu cầu với chip của hãng không bốc hơi ngay nếu Huang bị miễn nhiệm.

Tương tự, Apple sau khi không còn Steve Jobs, Nvidia vẫn có thể tiếp tục hoạt động khi thiếu Huang. "Nvidia giống Apple ở chỗ lợi thế cạnh tranh của họ đến từ nhiều yếu tố, chứ không phải một cá nhân. Câu hỏi lớn hơn là liệu người kế nhiệm có thể duy trì tầm nhìn chiến lược và khả năng dự đoán như Huang hay không, và người đó sẽ phải làm thế nào nếu tình hình trở nên khó khăn", Mahoney nói.