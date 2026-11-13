Nvidia chi gần 4 triệu USD bảo vệ nơi ở và hoạt động cá nhân của Jensen Huang

Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) tháng 5/2026, Nvidia chi 3,98 triệu USD trong năm tài chính 2026 cho các dịch vụ bảo vệ CEO Jensen Huang, gồm an ninh tại nhà, bảo vệ trong những chuyến đi cá nhân, tư vấn và tài xế.

Trước đó, báo cáo năm tài chính 2023 của Nvidia ghi nhận 565.305 USD dành riêng cho an ninh nhà ở của CEO, tương đương khoảng 47.100 USD mỗi tháng nếu chia đều cho 12 tháng. Công ty còn chi 90.217 USD cho dịch vụ giám sát an ninh và 13.483 USD cho ôtô thuê phục vụ việc di chuyển.

Biệt thự trị giá 38 triệu USD của CEO Nvidia Jensen Huang nằm trên phố tỷ phú tại San Francisco (Mỹ). Ảnh: Josh Edelson

Theo quy định được Nvidia công bố thời điểm đó, nhân viên an ninh được ủy quyền phải có mặt tại nơi ở của Jensen Huang. Khi di chuyển đến văn phòng hoặc các cuộc họp công việc, ông sử dụng phương tiện do công ty thuê cùng tài xế an ninh hoặc dịch vụ xe được chấp thuận.

Nvidia cũng thuê đơn vị độc lập đánh giá định kỳ các nhu cầu bảo vệ của CEO. Chương trình an ninh được hội đồng quản trị phê duyệt và giám sát chi phí hàng năm.

Trong báo cáo năm tài chính 2024, Nvidia cho biết chi phí bảo vệ Jensen Huang tăng so với năm trước do năm tài chính 2023 mới ghi nhận một phần thời gian triển khai an ninh tại nhà và hoạt động di chuyển còn hạn chế.

Đến năm tài chính 2025, riêng nhóm chi phí bảo vệ nơi ở, tư vấn và tài xế đạt hơn 3,45 triệu USD. Công ty cho biết chi phí an ninh tăng so với năm trước do hoạt động đi lại nhiều hơn.

Năm tài chính 2026, Nvidia mở rộng mô tả chương trình bảo vệ toàn diện dành cho Jensen Huang và các thành viên gia đình. Phạm vi gồm an ninh tại nơi ở, bảo vệ trong các chuyến đi cá nhân, giám sát an ninh, phương tiện và việc sử dụng máy bay riêng theo các điều kiện được công ty quy định.

Khoản chi an ninh được công bố trong bối cảnh gia đình Jensen Huang có danh mục bất động sản với tổng giá mua gần 53 triệu USD, trải rộng tại California và Hawaii.

Ảnh chụp từ trên cao cho thấy biệt thự của CEO Nvidia Jensen Huang tại San Francisco (Mỹ), với tầm nhìn hướng ra cầu Cổng Vàng. Ảnh: Josh Edelson

Đáng chú ý nhất là biệt thự trị giá 38 triệu USD tại khu Pacific Heights, San Francisco. Gia đình CEO Nvidia gắn với giao dịch mua bất động sản năm 2017 thông qua Riva LLC, pháp nhân do luật sư thuế có liên hệ với hoạt động tài chính của vợ chồng Huang quản lý.

Công trình có diện tích sàn khoảng 1.059 m2, nằm trên tuyến phố được mệnh danh "Billionaires' Row" (phố tỷ phú), nơi tập trung nhiều bất động sản đắt giá của giới siêu giàu Mỹ.

Biệt thự gồm 7 phòng ngủ, 8 phòng tắm, các khu vệ sinh phụ, phòng giải trí, khu spa, phòng tập thể dục, 2 kho rượu vang và gara 3 ôtô. Công trình sử dụng hệ kính lớn, hướng tầm nhìn ra vịnh San Francisco và cầu Cổng Vàng.

Theo trang tin điện tử SFGate, chủ đầu tư mất khoảng 4 năm xây dựng biệt thự, sử dụng nhiều vật liệu và công nghệ tiết kiệm năng lượng. Hệ thống cửa kính chống phản chiếu có giá cao gấp 4-5 lần kính thông thường, giúp hạn chế phản sáng vào ban đêm.

Ngôi nhà trị giá 6,9 triệu USD của Jensen Huang tại Los Altos Hills, California (Mỹ). Ảnh: Google Earth

Ngoài biệt thự tại San Francisco, gia đình Huang còn có bất động sản tại Los Altos Hills, California, được mua năm 2003 với giá 6,9 triệu USD.

Căn nhà rộng hơn 650 m2, gồm 6 phòng ngủ, nằm trên khu đất có nhiều cây xanh, bể bơi và sân vườn. Khác với biệt thự tại khu dân cư đông đúc ở San Francisco, công trình nằm trong khu vực nhà ở mật độ thấp của Silicon Valley, với diện tích đất lớn và nhiều khoảng trống ngoài trời.

Năm 2004, gia đình tiếp tục mua bất động sản tại Wailea, phía nam đảo Maui, Hawaii, với giá khoảng 7,5-7,8 triệu USD. Biệt thự nghỉ dưỡng có diện tích sàn gần 743 m2, gồm 7 phòng ngủ, hoàn thành khoảng năm 2008. Công trình thuộc một khu dân cư ven biển có cổng kiểm soát ra vào, nằm trong tổ hợp Wailea Resort.

Ông Huang có một biệt thự nghỉ dưỡng ven biển tại khu Wailea cao cấp trên đảo Maui, Hawaii (Mỹ). Ảnh: Google Earth

Khu dân cư có quy mô khoảng 4,25 ha, với số lượng biệt thự hạn chế. Mô hình này tạo sự tách biệt giữa không gian nhà ở và các khu vực công cộng của tổ hợp nghỉ dưỡng, đồng thời kiểm soát việc tiếp cận từ bên ngoài.

Ba bất động sản có đặc điểm khác nhau về vị trí và tổ chức không gian, từ biệt thự đô thị tại San Francisco đến nhà vườn ở Silicon Valley và khu nghỉ dưỡng có cổng kiểm soát tại Hawaii.

Theo báo cáo gửi SEC, Nvidia cho rằng các biện pháp bảo vệ cần thiết do mức độ nhận diện công chúng và tính chất công việc của CEO. Hội đồng quản trị phê duyệt chương trình dựa trên đánh giá an ninh độc lập, đồng thời xem xét chi phí so với lợi ích doanh nghiệp.

Tập đoàn không coi những khoản chi này là phúc lợi cá nhân của Jensen Huang, bởi chúng phát sinh từ trách nhiệm công việc và yêu cầu giảm thiểu rủi ro đối với hoạt động kinh doanh.