Nội bộ Nvidia dậy sóng, nhân viên kêu gọi 'đưa Jensen Huang trở lại'

Một bài đăng trên diễn đàn góp ý nội bộ của Nvidia, được một kỹ sư lâu năm gửi lên trước khi ông Huang từ chức, đã đề nghị hội đồng quản trị cân nhắc ý kiến của nhân viên trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào. Kể từ đó, bài đăng thu hút hơn 1.600 bình luận, trong đó nhiều người kêu gọi các thành viên hội đồng quản trị tìm cách đưa ông Huang trở lại.

“Nếu các bạn tin vào sứ mệnh của công ty, hãy đưa SẾP trở lại”, một nhân viên bình luận ẩn danh.

Một người khác viết: “Tất cả chúng ta đều là con người và đều có thể mắc sai lầm. Jensen đã làm được rất nhiều điều tốt đẹp và ông ấy xứng đáng có cơ hội thứ hai”.

Thậm chí, một nhân viên còn gửi email tới toàn thể công ty, yêu cầu ban lãnh đạo minh bạch về sự ra đi của ông Huang.

Ông Jensen Huang, 63 tuổi, đã lãnh đạo Nvidia kể từ khi đồng sáng lập công ty vào năm 1993.

“Tôi vẫn đứng về phía Jensen. Không phải vì tôi cho rằng bất kỳ ai cũng không thể mắc sai lầm, mà bởi tôi không muốn tin rằng việc bảo vệ lẽ công bằng đồng nghĩa với việc phải giữ khoảng cách với một người có vai trò lãnh đạo mang ý nghĩa to lớn đối với tất cả chúng ta”, nhân viên này viết.

Ông Jensen Huang, 63 tuổi, đã lãnh đạo Nvidia kể từ khi đồng sáng lập công ty vào năm 1993. Trong email gửi nhân viên ngày 8/11, ông thừa nhận đã “không chung thủy với vợ” và khẳng định “không có lời bào chữa nào” cho hành động của mình.

Lời thừa nhận được đưa ra sau những thông tin về mối quan hệ ngoài hôn nhân giữa ông Huang và một phụ nữ bị nghi ngờ là nhân viên tình báo Trung Quốc. Đến sáng 12/11, hội đồng quản trị Nvidia thông báo ông Huang từ chức, sau khi xuất hiện các thông tin về một mối quan hệ ngoài hôn nhân thứ hai với một nhân viên cấp dưới trực tiếp. Nhân viên này chưa đưa ra bình luận về vụ việc.

Sau đó, Reuters tiếp tục đưa tin về một mối quan hệ ngoài hôn nhân được cho là giữa ông Huang và một nhân viên khác của Nvidia. Kể từ email gửi nhân viên ngày 8/11 nhật, ông Huang chưa đưa ra bình luận nào về những thông tin mới này.

Hội đồng quản trị Nvidia hiện chủ yếu gồm các nhà đầu tư tham gia từ những ngày đầu và những người có quan hệ thân cận lâu năm với ông Huang. Sau khi ông từ chức, hội đồng bổ nhiệm Giám đốc tài chính Colette Kress làm CEO tạm quyền, đồng thời đưa Harvey Jones, cựu CEO của Synopsys, lên vị trí Chủ tịch hội đồng quản trị.

Cuộc khủng hoảng đã khiến Nvidia mất 1.000 tỷ USD giá trị vốn hóa thị trường kể từ khi các cáo buộc xuất hiện. Vụ việc cũng kéo theo các cuộc điều tra của các nhà lập pháp Mỹ và Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI), đồng thời làm dấy lên khả năng Mỹ áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip mới.

Dù hoạt động bên trong Nvidia vẫn diễn ra bình thường trong suốt tuần qua, quyết định từ chức của ông Huang đã khiến nhiều nhân viên không khỏi bàng hoàng. Chỉ vài giờ sau thông báo, khoảng hai chục nhân viên Nvidia đăng tải trên LinkedIn những thông điệp thể hiện sự ủng hộ đối với ông. Một người thậm chí khẳng định niềm tin vào năng lực lãnh đạo của Huang là không lay chuyển.

Một nhân viên đã làm việc tại Nvidia vài năm, nhưng không được phép phát ngôn công khai, cho biết mong muốn ông Huang trở lại đang được nhiều người trong công ty chia sẻ. Người này lo ngại Nvidia về lâu dài sẽ gặp khó khăn nếu thiếu người sáng lập trực tiếp dẫn dắt, đồng thời cho rằng hội đồng quản trị cần tìm cách đưa ông trở lại.

“Nvidia là Nvidia nhờ Jensen”, nhân viên này nói với WIRED.

Trước khi ông Huang từ chức, nhiều nhân viên kỳ vọng cuộc điều tra của hội đồng quản trị sẽ được hoàn tất trước khi công ty đưa ra bất kỳ thay đổi lớn nào. Chẳng hạn, bài đăng trên diễn đàn góp ý nội bộ đã đề nghị hội đồng công bố kết quả điều tra cho nhân viên, đồng thời chính thức lấy ý kiến của họ về việc liệu ông Jensen có nên tiếp tục giữ chức CEO hay không.

Tuy nhiên, ông Huang lại rời đi ngay khi cuộc điều tra vừa bắt đầu. Điều này khiến nhiều nhân viên muốn tìm hiểu rõ hơn về nguyên nhân dẫn đến quyết định đột ngột của ông.

“Nếu nước Mỹ quay lưng với người đàn ông đã góp phần xây dựng tương lai của đất nước, thì thế giới này không xứng đáng có Jensen Huang”, một nhân viên viết trong email gửi toàn thể công ty.

Theo Wired