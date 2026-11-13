Đưa loài "thần dược" từng bị tận diệt trở lại thung lũng Ninh Hòa, Khánh Hòa, tạo nghề mới, thu nhập tốt cho người Ê Đê

Cây Xáo Tam Phân (Paramignya trimera) từ lâu đã gắn liền với tri thức dân gian chữa bệnh của người Chăm tại Khánh Hòa.

Bước ngoặt diễn ra từ năm 2013, khi các công trình khoa học công bố những phát hiện về hoạt chất dược lý quý giá có trong loại cây này.

Từ cơn lốc "tận diệt" nguồn gen đến khát vọng bảo tồn di sản

Tuy nhiên, thông tin đó cũng châm ngòi cho một cuộc càn quét khốc liệt. Nhiều cánh rừng nguyên sinh ở Hòn Hèo và các vùng núi phụ cận rơi vào tình trạng bị nhổ tận gốc, bới tận rễ.

Đứng trước nguy cơ loài dược liệu đặc hữu bị tuyệt diệt ngoài tự nhiên, năm 2024, HTX Dược liệu Xáo Tam Phân Ninh Hòa chính thức ra đời với trụ sở đặt tại thôn Suối Sim, xã Tây Ninh Hòa.

Nhận thức rõ việc chỉ nỗ lực giữ rừng là chưa đủ, HTX đã lựa chọn con đường chủ động canh tác và bảo tồn.

Anh Nguyễn Thanh Tá - Giám đốc HTX Dược liệu Xáo Tam Phân Ninh Hòa, bảo tồn một loài dược liệu quý không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải biến nó thành một hệ sinh thái sống, nơi người dân bản địa sống được và giàu lên nhờ chính loài cây đó. Ảnh: Vân Nguyễn

"Bảo tồn một loài dược liệu quý không thể dừng lại ở khẩu hiệu, mà phải biến nó thành một hệ sinh thái sống, nơi người dân bản địa sống được và giàu lên nhờ chính loài cây đó", anh Nguyễn Thanh Tá - Giám đốc HTX Dược liệu Xáo Tam Phân Ninh Hòa chia sẻ.

Đánh thức thung lũng Ninh Hòa bằng công nghệ canh tác Israel

Anh Tá cho biết: "Ninh Hòa có đặc thù khí hậu khắc nghiệt, nắng lắm gió nhiều cùng biên độ nhiệt ngày - đêm lớn.

Thổ nhưỡng vùng thung lũng, đồi núi nơi đây lại giàu vi khoáng tự nhiên.

Chính điều kiện tự nhiên tưởng chừng cằn cỗi này lại tạo điều kiện giúp cây Xáo Tam Phân tích tụ hàm lượng dược tính cao và hương vị đặc trưng khác biệt".

Hiện nay, HTX đã xây dựng vùng trồng tập trung 6ha với 60.000 cây. HTX hiện đang khai thác khoảng 5.000 cây đang sinh trưởng tốt trên 6 năm tuổi, cho sản lượng ước đạt 5 tấn/năm.

Điểm sáng tại vùng trồng là việc áp dụng triệt để mô hình canh tác tuần hoàn kết hợp công nghệ từ Israel.

Năng lượng xanh, hệ sinh thái sạch, toàn bộ hệ thống giám sát và tưới tiêu tự động vận hành bằng năng lượng mặt trời.

Mô hình nuôi cá tận dụng nguồn nước tự nhiên cung cấp dinh dưỡng cho cây.

HTX cam kết không dùng thuốc diệt cỏ. Thảm cỏ tự nhiên được giữ lại để phủ gốc, giữ ẩm và tạo mùn.

Thung lũng Ninh Hòa, tuy đất đai cằn cỗi này lại tạo điều kiện giúp cây Xáo Tam Phân tích tụ hàm lượng dược tính cao và hương vị đặc trưng khác biệt. Ảnh: Vân Nguyễn

Nguồn phân bón hữu cơ kết hợp vi sinh giúp cải tạo và nuôi dưỡng hệ vi sinh vật trong đất.

Chuỗi giá trị ESG, tạo sinh kế để bà con Ê ĐÊ giữ đất, giữ rừng

Không dừng lại ở bài toán nông nghiệp đơn thuần, HTXvận hành theo chuẩn mực ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị).

Tạo việc làm thường xuyên cho khoảng 20 lao động đồng bào Ê Đê. Nguồn thu nhập ổn định giúp bà con không còn phải bán đất sản xuất hay vào rừng khai thác tận diệt như trước.

HTX chuẩn hóa quy trình trồng, ghi chép nhật ký canh tác tỉ mỉ và hướng tới tiêu chuẩn Gacp-Who (Thực hành tốt trồng trọt và thu hái dược liệu theo khuyến cáo của WHO) nhằm bảo đảm minh bạch truy xuất nguồn gốc.

Từ thung lũng Ninh Hòa, hành trình khôi phục cây Xáo Tam Phân không chỉ hồi sinh một loài cây thuốc quý, mà còn là lời giải hiệu quả cho bài toán phát triển kinh tế xanh gắn liền với sinh kế cộng đồng. Ảnh: ĐVCC

Bên cạnh các dòng dược liệu thô (Trà Rễ, Trà Ấm thân lá), HTX đã đa dạng hóa hệ sinh thái sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu thị trường hiện đại: trà túi lọc sinh học an toàn sức khỏe, trà hòa tan dạng gói tiện lợi, nụ hương thảo mộc thanh lọc không gian cùng nguồn cây giống chuẩn gen.

Đến nay, sản phẩm của HTX đã tiếp cận hơn 2.000 khách hàng trên cả nước, đặc biệt được đón nhận tại TP.HCM và Hà Nội với tỷ lệ khách hàng quay lại mua tiếp vượt 20%.

"Dù mới ở giai đoạn đầu, HTX đã đặt ra chiến lược rõ ràng cho chặng đường phía trước. Trong vòng 3 năm tới, HTX phấn đấu mở rộng quy mô liên kết vùng trồng, hoàn thiện chứng nhận Gacp-Who, nâng số lượng khách hàng thân thiết lên 10.000 người và đạt mốc doanh thu 10 tỉ đồng/năm" - anh Tá nhấn mạnh.

Từ thung lũng Ninh Hòa, hành trình khôi phục cây Xáo Tam Phân không chỉ hồi sinh một loài cây thuốc quý, mà còn là lời giải hiệu quả cho bài toán phát triển kinh tế xanh gắn liền với sinh kế cộng đồng bền vững tại khu vực Nam Trung Bộ.