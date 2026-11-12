Nvidia chao đảo: CEO Jensen Huang từ chức, cổ phiếu lao dốc

Nvidia thay CEO giữa tâm bão bê bối

Jensen Huang, CEO kiêm đồng sáng lập Nvidia (NVDA), đã quyết định từ chức sau khi xuất hiện những thông tin về các mối quan hệ ngoài hôn nhân với những nhân vật cấp cao, trong đó có một nữ lãnh đạo tại chính tập đoàn chip AI này. Đáng chú ý, một trong những người phụ nữ liên quan bị giới chức tình báo Mỹ nghi ngờ có quan hệ với hoạt động gián điệp cho Trung Quốc.

Jensen Huang chính thức từ bỏ mọi chức vụ tại Nvidia. Ảnh: Getty

Theo thông báo, Giám đốc tài chính (CFO) Colette Kress sẽ đảm nhận vị trí CEO tạm quyền cho đến khi Nvidia lựa chọn được người kế nhiệm chính thức. Tập đoàn đang xem xét các ứng viên cả bên trong lẫn bên ngoài công ty.

Cùng với quyết định thay đổi lãnh đạo, Nvidia cũng bổ nhiệm Harvey C. Jones làm chủ tịch hội đồng quản trị đầu tiên. Ông Jones từng giữ chức CEO và chủ tịch điều hành tại Synopsys, một doanh nghiệp nổi tiếng trong lĩnh vực phần mềm thiết kế chip.

Thông tin Jensen Huang rời vị trí lãnh đạo lập tức gây chấn động thị trường. Cổ phiếu Nvidia có thời điểm giảm hơn 12% trong giao dịch trước giờ mở cửa, trước khi mức giảm được ghi nhận ở khoảng 10% trong những diễn biến tiếp theo.

Trong thông cáo, Harvey C. Jones khẳng định Colette Kress có đủ kinh nghiệm để duy trì hoạt động của tập đoàn trong giai đoạn chuyển giao.

"Colette đã góp phần lãnh đạo Nvidia vượt qua giai đoạn tăng trưởng vượt bậc và hiểu sâu sắc về hoạt động kinh doanh, khách hàng, vận hành cũng như tình hình tài chính của công ty", ông Jones nhấn mạnh.

Theo vị chủ tịch, Kress sẽ nhận được sự hỗ trợ từ đội ngũ lãnh đạo giàu kinh nghiệm, những người đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai chiến lược và phát triển công nghệ của Nvidia. Hội đồng quản trị tin tưởng hoạt động kinh doanh, các cam kết với khách hàng và kế hoạch ra mắt sản phẩm của công ty sẽ không bị gián đoạn.

Về phần mình, Colette Kress cho biết bà cam kết tiếp tục phát triển những thành tựu mà Jensen Huang đã xây dựng, đồng thời duy trì vị thế dẫn đầu của Nvidia trong lĩnh vực điện toán tăng tốc và trí tuệ nhân tạo.

Hai mối quan hệ ngoài hôn nhân khiến Jensen Huang lao đao

Theo The New York Times, Jensen Huang có quan hệ tình cảm với Kimberly Powell, một lãnh đạo cấp cao của Nvidia phụ trách mảng chăm sóc sức khỏe. Tờ báo cho biết hai người từng có những cử chỉ thân mật tại một khách sạn trong khuôn khổ hội nghị của công ty hồi tháng 3.

Thông tin này xuất hiện trong bối cảnh Huang đang vướng vào một vụ bê bối khác liên quan đến Alice Huang, nữ doanh nhân được cho là có liên hệ với một mạng lưới doanh nghiệp Trung Quốc và bị tình báo Mỹ nghi ngờ hoạt động gián điệp cho chính phủ nước này.

Trong thông điệp gửi nhân viên hôm Chủ nhật, Jensen Huang đã thừa nhận không chung thủy với vợ, đồng thời công khai xin lỗi gia đình và những người làm việc tại Nvidia.

"Tôi đã phản bội vợ mình. Những hành động của tôi đã làm tổn thương bà ấy và các con. Không có bất kỳ lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", Huang viết.

Theo The Information, Alice Huang được cho là có liên quan đến một mạng lưới doanh nghiệp Trung Quốc tạo điều kiện cho hoạt động vận chuyển chip trị giá 7,5 tỷ USD vào thị trường nước này.

Những thông tin trên khiến Nvidia đối mặt với sức ép ngày càng lớn, không chỉ vì đời tư của nhà sáng lập mà còn bởi những lo ngại liên quan đến an ninh công nghệ và khả năng bảo vệ bí mật kinh doanh.

Hội đồng quản trị Nvidia cho biết đã triển khai một cuộc điều tra độc lập về vụ việc. Tuy nhiên, công ty khẳng định hiện không có lý do để tin rằng bí mật thương mại của Nvidia hoặc các lợi ích an ninh quốc gia đã bị xâm phạm.

Từ startup đồ họa đến đế chế AI nghìn tỷ USD

Jensen Huang đồng sáng lập Nvidia vào năm 1993 cùng Chris Malachowsky và Curtis Priem. Ban đầu, bộ ba đặt mục tiêu phát triển công nghệ đồ họa 3D phục vụ ngành công nghiệp trò chơi điện tử.

Trong nhiều năm, Nvidia tập trung chủ yếu vào thị trường card đồ họa và bộ xử lý đồ họa (GPU). Bước ngoặt quan trọng xuất hiện vào năm 2006, khi công ty giới thiệu nền tảng CUDA, cho phép khai thác sức mạnh GPU để thực hiện nhiều tác vụ tính toán ngoài đồ họa.

Đến năm 2013, Nvidia tiếp tục tiến sâu vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo với hệ thống máy chủ AI đầu tiên mang tên DGX-1. Hai nền tảng CUDA và DGX-1 giúp công ty xây dựng lợi thế đáng kể trong cuộc đua phần cứng AI.

Khi OpenAI ra mắt ChatGPT vào cuối năm 2022, nhu cầu về chip tăng tốc AI bùng nổ. Nvidia nhanh chóng trở thành nhà cung cấp phần cứng quan trọng đối với các công ty công nghệ đang xây dựng trung tâm dữ liệu và phát triển những mô hình trí tuệ nhân tạo ngày càng lớn.

Giá trị vốn hóa thị trường của Nvidia tăng vọt, đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp có giá trị nhất thế giới. Jensen Huang cũng từ một nhà điều hành công nghệ trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện lớn và được xem là một trong những CEO quyền lực nhất ngành công nghệ.

Ông nổi tiếng với hình ảnh thường xuyên mặc áo khoác da khi thuyết trình về sản phẩm. Những bài phát biểu của Huang tại các sự kiện công nghệ quốc tế luôn thu hút đông đảo người theo dõi. Đằng sau ánh đèn sân khấu, ông cũng trực tiếp định hướng chiến lược sản phẩm và thúc đẩy tham vọng mở rộng thị trường của Nvidia.

Vụ bê bối liên quan đến Jensen Huang khiến những hoạt động kinh doanh nhạy cảm này có nguy cơ bị giám sát chặt chẽ hơn. Theo Wall Street Journal, hội đồng quản trị Nvidia đã họp để đánh giá tương lai vị trí CEO của Huang trước khi thông tin ông từ chức được công bố.

Tổng thống Trump vẫn lên tiếng bảo vệ Huang, gọi ông là một người đáng kính. Tuy nhiên, một số thành viên trong đảng Cộng hòa được dự báo sẽ gia tăng sức ép giám sát đối với Nvidia. Ông Trump cũng cho biết hôm thứ Hai rằng FBI đang xem xét mối quan hệ của Huang.

Xét về quy mô và tầm ảnh hưởng của Nvidia trên thị trường chứng khoán, vụ việc được đánh giá là một trong những bê bối liên quan đến đời tư lãnh đạo doanh nghiệp có sức ảnh hưởng lớn nhất trong lịch sử ngành công nghệ.

Quan trọng hơn, sự ra đi của Jensen Huang phơi bày rủi ro phụ thuộc vào một cá nhân tại Nvidia. Trong nhiều năm, ông không chỉ là người đồng sáng lập mà còn là kiến trúc sư chiến lược, gương mặt đại diện và nhân tố trung tâm trong quá trình đưa công ty trở thành thế lực thống trị thị trường chip AI.

Việc Colette Kress tiếp quản vị trí CEO tạm quyền có thể giúp Nvidia duy trì hoạt động trước mắt. Tuy nhiên, câu hỏi lớn hơn vẫn là liệu tập đoàn có thể tiếp tục giữ vững đà tăng trưởng và niềm tin của nhà đầu tư khi thiếu vắng người đã gắn liền với thành công của công ty trong hơn ba thập kỷ hay không.