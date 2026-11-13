Giữa biến động năng lượng, giá điện, xăng dầu Việt Nam thế nào so với thế giới?

Nhận định trên được Bộ Công Thương nêu tại Diễn đàn An ninh năng lượng Quốc gia thường niên và công bố Báo cáo An ninh năng lượng Việt Nam 2026 sáng 10/11.

Theo số liệu của Bộ Công Thương, đến hết quý III/2026, giá xăng bán lẻ tại Việt Nam ngày 26/10 chỉ bằng khoảng 63% mức bình quân thế giới, thấp nhất trong nhóm 16 nền kinh tế được so sánh. Trong khi đó, giá điện sinh hoạt tại Việt Nam vào tháng 3/2026 chỉ bằng khoảng 45% mức bình quân toàn cầu.

Giá điện sinh hoạt tại Việt Nam vào tháng 3/2026 chỉ bằng khoảng 45% mức bình quân toàn cầu. (Ảnh minh họa: EVN).

Giá điện Việt Nam thấp hơn đáng kể so với thế giới

Theo báo cáo của Bộ Công Thương, sau gần 4 năm giữ ổn định kể từ tháng 3/2019, giá bán lẻ điện bình quân được điều chỉnh tăng 4 lần trong giai đoạn 2023 - 2025, với tổng mức tăng khoảng 18,2%, từ 1.864,44 đồng/kWh lên 2.204,0655 đồng/kWh.

Tuy nhiên, mặt bằng giá điện trong nước vẫn thuộc nhóm thấp so với nhiều quốc gia.

Theo dữ liệu GlobalPetrolPrices, tháng 3/2026, giá điện sinh hoạt tại Việt Nam khoảng 0,079 USD/kWh, bằng khoảng 45% mức bình quân thế giới. Giá điện dành cho doanh nghiệp khoảng 0,081 USD/kWh, bằng khoảng 49% mức bình quân toàn cầu.

So với các nước trong khu vực, giá điện sinh hoạt tại Việt Nam tương đương Trung Quốc, Ấn Độ, thấp hơn Thái Lan khoảng 38% và thấp hơn Philippines, Singapore từ 2,7 - 3 lần.

Đối với khách hàng doanh nghiệp, giá điện tại Việt Nam thấp hơn khoảng 39% so với Thái Lan, Malaysia và thấp hơn khoảng 28% so với Trung Quốc.

Giá điện hộ gia đình của Việt Nam so với khu vực và thế giới, bình quân giai đoạn 2023 tới 2026. (Nguồn: GlobalPetrolPrices).

Theo Bộ chỉ số an ninh năng lượng của Bộ Công Thương, giá điện bình quân của Việt Nam năm 2025 khoảng 0,085 USD/kWh, bằng một nửa mức bình quân thế giới (0,170 USD/kWh) và bằng khoảng 1/3 mức bình quân châu Âu (0,255 USD/kWh).

Đáng chú ý, từ ngày 1/11/2026, giá bán lẻ điện bình quân chính thức giảm 2%, xuống 2.159,9037 đồng/kWh, so với mức 2.204,0655 đồng/kWh áp dụng từ ngày 10/5/2025.

Cũng từ thời điểm này, biểu giá bán lẻ điện sinh hoạt được chuyển từ 6 bậc xuống còn 5 bậc. Theo Bộ Công Thương, khoảng 94% hộ sử dụng điện sinh hoạt sẽ có số tiền phải trả thấp hơn khi áp dụng biểu giá mới.

Biểu giá mới có mức thấp nhất 1.901 đồng/kWh đối với 100 kWh đầu tiên và cao nhất 3.844 đồng/kWh đối với phần điện sử dụng từ 701 kWh trở lên.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước

Năm 2026, thị trường năng lượng toàn cầu chịu cú sốc lớn do xung đột và gián đoạn nguồn cung. Giá dầu Brent có thời điểm lên tới 118,35 USD/thùng, tăng 67% so với trước khi xảy ra xung đột.

Tác động nhanh chóng lan tới thị trường trong nước. Giá dầu diesel tăng từ 19.279 đồng/lít trước ngày 5/3/2026 lên 37.899 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 25/3 và đạt mức cao nhất 44.788 đồng/lít vào ngày 3/4/2026.

Giá xăng RON95-III cũng tăng từ 20.151 đồng/lít lên mức cao nhất 33.840 đồng/lít tại kỳ điều hành ngày 24/3/2026.

Tuy nhiên, đến kỳ điều hành ngày 25/6, giá xăng trong nước đã thấp hơn mức trước khi xảy ra xung đột ngày 26/2. Cụ thể, xăng E5RON92 còn 19.359 đồng/lít, thấp hơn mức 19.523 đồng/lít trước xung đột. Xăng RON95-III còn 19.916 đồng/lít, thấp hơn mức 20.151 đồng/lít.

Đến ngày 26/10/2026, giá xăng bán lẻ tại Việt Nam chỉ bằng khoảng 63% mức bình quân thế giới, giá dầu diesel bằng khoảng 68%.

Trong nhóm 16 nền kinh tế được so sánh, giá xăng Việt Nam thấp nhất, thấp hơn Thái Lan khoảng 35%, Trung Quốc khoảng 28% và chỉ bằng khoảng một nửa giá tại Lào.

Tính bình quân năm 2025, giá xăng bán lẻ tại Việt Nam khoảng 0,735 USD/lít, bằng khoảng 56% mức bình quân thế giới là 1,31 USD/lít.

Giá xăng dầu Việt Nam thấp hơn nhiều nước trên thế giới. (Ảnh Minh Đức).

Có được kết quả này là do Chính phủ đã triển khai đồng thời nhiều giải pháp để hạn chế mức tăng giá, tránh tác động dây chuyền tới hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống người dân.

Một trong những công cụ quan trọng là quỹ bình ổn giá xăng dầu. Sau hơn 3 năm không sử dụng, quỹ được kích hoạt trở lại trong quý I/2026, với tổng số tiền chi hơn 5.418 tỷ đồng. Để bổ sung nguồn lực cho quỹ, Chính phủ quyết định bổ sung 8.000 tỷ đồng, cho phép ngân sách nhà nước tạm ứng trực tiếp cho Quỹ bình ổn giá xăng dầu.

Cùng với đó, nhiều quyết định, nghị quyết được ban hành nhằm giảm thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng dầu.

Đáng chú ý, ngày 12/4/2026, Quốc hội ban hành Nghị quyết 19/2026/QH16, đưa thuế bảo vệ môi trường về 0 đồng/lít, miễn thuế giá trị gia tăng và đưa thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng về 0% trong giai đoạn cao điểm.

Các chính sách giảm thuế tiếp tục được gia hạn qua nhiều nghị quyết. Mới đây, ngày 31/10/2026, Chính phủ quy định thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các loại xăng ở mức 0%, áp dụng từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/3/2027.