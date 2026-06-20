World Cup 2026 ngập quảng cáo, đài truyền hình kiếm bộn tiền

200.000 USD cho 30 giây quảng cáo

Quãng nghỉ uống nước được áp dụng tại World Cup 2026 đang vấp phải làn sóng chỉ trích. Nhiều ý kiến cho rằng biện pháp đi chệch khỏi mục đích bảo vệ cầu thủ, trở thành công cụ gia tăng doanh thu quảng cáo cho các đài truyền hình.

Khi các đài truyền hình tận dụng khoảng nghỉ ba phút này để phát quảng cáo của các đồ uống, nhiều người cho rằng mục đích thực sự của quy định không phải là bảo vệ sức khỏe cầu thủ mà là kiếm lời.

Theo Seoul Economics Daily, huấn luyện viên tại giải đấu cũng công khai bày tỏ sự không hài lòng. HLV đội tuyển Pháp Didier Deschamps cho biết: “Ba phút đó phá vỡ hoàn toàn nhịp độ của trận đấu. Chúng tôi sẽ phải thích nghi, nhưng chắc hẳn các đài truyền hình sẽ rất vui".

Quãng nghỉ uống nước được áp dụng tại World Cup 2026 đang vấp phải làn sóng chỉ trích. Ảnh: Getty.

Đạo diễn phim tài liệu Randy Wilkins than phiền trên mạng xã hội: “Đây rốt cuộc chỉ là công cụ kiếm tiền”.

Theo tính toán, quãng nghỉ uống nước đã khiến toàn bộ giải đấu có thêm hơn 10 giờ quảng cáo. John Kosner - chuyên gia tư vấn truyền thông thể thao và cựu lãnh đạo ESPN - nói với tờ Wall Street Journal rằng quãng nghỉ đã biến bóng đá thành một môn thể thao có bốn hiệp, tạo ra những khoảng thời gian quảng cáo mới có giá trị lớn.

Ngành quảng cáo ước tính giá bán một suất quảng cáo dài 30 giây ở các trận đấu đầu giải vào khoảng 200.000 USD (khoảng 5,2 tỷ đồng). Đối với các trận đấu của đội tuyển Mỹ, mức giá được cho là tăng vọt lên khoảng 750.000 USD (khoảng 19,7 tỷ đồng).

Quãng nghỉ uống nước đã khiến toàn bộ giải đấu có thêm hơn 10 giờ quảng cáo.

Mỗi quãng nghỉ uống nước đủ để phát từ ba đến bốn đoạn quảng cáo dài 30 giây. Trong khi đó, mỗi trận đấu có tới hai lần nghỉ uống nước, tổng cộng có thể phát gần 10 đoạn quảng cáo.

World Cup 2026 ngập quảng cáo

Chuyên gia phân tích thể thao tại Mỹ Michael Johnson cũng nói với Reuters rằng các khoảng nghỉ uống nước kéo dài ba phút mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho các đài truyền hình trong suốt giải đấu gồm 104 trận.

Ông cho rằng việc trận đấu bị gián đoạn có thể giúp đài truyền hình đạt mức giá quảng cáo tương đương Super Bowl, trong khoảng từ 7 đến 9 triệu USD.

Thực tế, Fox Sports - đơn vị nắm giữ bản quyền phát sóng tiếng Anh tại Mỹ - đã phát liên tiếp 5 đoạn quảng cáo sau một video thông tin trong lần nghỉ đầu tiên của trận khai mạc. Sang hiệp hai, thời lượng quảng cáo kéo dài đến mức nhiều khán giả đã bỏ lỡ những tình huống đầu tiên ngay sau khi trận đấu được tiếp tục.

Tuy nhiên, nhiều người cũng cho rằng quãng nghỉ uống nước luôn được tận dụng như khoảng nghỉ chiến thuật.

Người dẫn chương trình của Fox Sports - Rob Stone - nói: “Với tư cách một người hâm mộ, tôi cũng không thích quãng nghỉ này”.

Thực tế, không phải tất cả các đài truyền hình đều chèn quảng cáo trong thời gian cầu thủ nghỉ uống nước. Telemundo - đơn vị phát sóng tiếng Tây Ban Nha tại Mỹ - đã quyết định không chèn quảng cáo trong khoảng dừng ba phút này. Đài ITV Sport của Anh cũng áp dụng cách tiếp cận tương tự.

Theo tờ The Wall Street Journal, tại World Cup 2026 do Canada, Mexico và Mỹ đồng đăng cai, Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) quy định bắt buộc mỗi hiệp đấu của toàn bộ 104 trận phải có một khoảng nghỉ uống nước kéo dài ba phút.

FIFA cho biết mục tiêu của quy định này là bảo vệ sức khỏe cầu thủ trong điều kiện thời tiết nắng nóng tại Bắc Mỹ.

Quãng nghỉ uống nước từng được áp dụng có giới hạn tại World Cup 2014 ở Brazil, chỉ trong trường hợp nhiệt độ vượt quá 32 độ C.

Tuy nhiên, tại kỳ World Cup lần này, quy định được áp dụng bắt buộc cho mọi trận đấu, bất kể điều kiện thời tiết. Trong trận đấu giữa Mỹ và Paraguay tại Los Angeles, nhiệt độ tại sân chỉ ở mức 22 độ C nhưng trận đấu vẫn bị tạm dừng theo đúng thời điểm quy định.