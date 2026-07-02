Lãi suất liên ngân hàng lên 13%

Theo số liệu của Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng (VIRA), lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong phiên 30/6 sau khoảng hai tuần duy trì ở vùng thấp.

Lãi suất bình quân kỳ hạn qua đêm - kỳ hạn vay mượn chủ yếu trên thị trường liên ngân hàng - lên 13% trong khi các phiên trước dao động 4-6%. Các kỳ hạn một tuần, hai tuần và một tháng cũng lên 8-8,5%.

Lãi suất liên ngân hàng là lãi suất các ngân hàng vay mượn lẫn nhau để đáp ứng nhu cầu thanh khoản ngắn hạn, đảm bảo khả năng thanh toán và yêu cầu dự trữ bắt buộc tại Ngân hàng Nhà nước.

Từ cuối năm ngoái đến nay, lãi suất vay mượn giữa các nhà băng nhiều phiên tăng mạnh. Theo giới chuyên gia, áp lực thanh khoản và cân đối vốn gia tăng khiến một số ngân hàng phụ thuộc nhiều hơn vào nguồn vốn trên thị trường liên ngân hàng, qua đó đẩy mặt bằng lãi suất trên thị trường này lên cao.

Lãi suất liên ngân hàng chủ yếu phản ánh biến động thanh khoản ngắn hạn của hệ thống. Nếu tình trạng này kéo dài, mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trên thị trường có thể chịu áp lực tăng.

Phiên 30/6, Ngân hàng Nhà nước phiên 30/6 bơm tiền qua kênh thị trường mở (OMO) nhằm hỗ trợ thanh khoản hệ thống.

Ngân hàng Nhà nước cùng ngày chào thầu 38.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố giấy tờ có giá với mức lãi suất 4,5%. Đây là nghiệp vụ Ngân hàng Nhà nước cho các ngân hàng vay ngắn hạn với tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá. Các ngân hàng vay gần 31.600 tỷ đồng qua kênh này trong khi 17.000 tỷ đồng các khoản vay cũ đến hạn được hoàn trả. Qua đó, nhà điều hành bơm ròng gần 14.600 tỷ đồng vào hệ thống. Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu để hút bớt thanh khoản.

Ngày 29/6, Ngân hàng Nhà nước cũng mở nghiệp vụ hoán đổi USD/VND kỳ hạn 7 ngày với các ngân hàng. Giao dịch được thực hiện vào ngày 30/6, theo đó nhà điều hành mua USD giao ngay từ các ngân hàng và tạm thời bơm lượng tiền đồng tương ứng vào hệ thống. Sau 7 ngày, Ngân hàng Nhà nước sẽ bán lại USD và thu hồi tiền đồng.