Chốt giá vàng hôm nay ngày 1/7 chưa ngừng giảm mạnh

Tin tức giá vàng hôm nay, ngày 1/7, có xu hướng như thế nào? Cập nhật mới nhất giá vàng trong nước và giá vàng thế giới hôm nay sẽ cung cấp thêm thông tin cho độc giả.

Giá vàng trong nước hôm nay

Giá vàng ngày 1/7 giảm giá vàng miếng xuống mức 146,4 triệu đồng/lượng bán ra tại một số thương hiệu vàng lớn.

Theo cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất tính đến tối 1/7, giá vàng trong nước ngày 1/7/2026 được niêm yết cụ thể bởi nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng bạc, đá quý.

Theo đó, giá vàng SJC hôm nay ở khu vực Hà Nội và Đà Nẵng đang là 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra. Tại TPHCM, giá vàng SJC ngày 1/7 đang mua vào và bán ra mức tương tự so với khu vực Hà Nội và Đà Nẵng. Như vậy, so với chốt phiên trước, giá vàng giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra.

Giá vàng Doji hôm nay tại khu vực Hà Nội đang là 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước. Giá vàng Doji ngày 1/7 ở TPHCM đang mua vào và bán ra tương tự so với khu vực Hà Nội.

Giá vàng PNJ niêm yết ở mức 143,4 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên trước.

Giá vàng Bảo Tín Minh Châu được doanh nghiệp giao dịch ở mức 142,5 triệu đồng/lượng mua vào và 146,4 triệu đồng/lượng bán ra, giảm 500.000 đồng/lượng chiều mua vào và giảm 600.000 đồng/lượng chiều bán ra so với chốt phiên trước.

Như vậy, giá vàng trong nước hôm nay, ngày 1/7, tiếp tục giảm mạnh cả hai chiều mua vào và bán ra ở một số thương hiệu vàng lớn.

Giá vàng hôm nay, ngày 1/7, tiếp tục giảm giá vàng miếng và giá vàng nhẫn.

Giá vàng nhẫn hôm nay

Giá vàng nhẫn hôm nay, ngày 1/7, giảm mạnh ở một số thương hiệu vàng lớn.

Cụ thể, giá vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng tại Doji niêm yết ở ngưỡng 143,4 –146,4 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng nhẫn SJC loại 1-5 chỉ ở mức 143,3 – 146,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 600.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Bảo Tín Minh Châu niêm yết giá nhẫn tròn trơn ở ngưỡng 142,5 – 146 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), giảm 500.000 đồng/lượng cả hai chiều mua vào và bán ra so với chốt phiên giao dịch trước.

Giá vàng thế giới hôm nay

Theo cập nhật giá vàng thế giới tính đến tối 1/7 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ngày 1/7 tăng với giá vàng giao ngay tăng 10 USD/ounce, lên mức 4.025 USD/ounce.

Giá vàng giao tháng 8/2026 trên sàn Comex New York ở mức 4.048 USD/ounce.

Thị trường vàng thế giới đảo chiều tăng giá nhẹ, giữ vùng mốc trên 4.000 USD/ounce.

Xu hướng giá vàng

Dự báo về xu hướng giá vàng thế giới, các chuyên gia nhận định, thị trường vàng thế giới hồi phục với tốc độ khá chậm chủ yếu do giới đầu tư lo ngại Mỹ và một số nước sẽ bước vào giai đoạn thắt chặt chính sách tiền tệ, tăng lãi suất nhằm chống lạm phát.

Theo nhiều chuyên gia, tình trạng hiện tại của vàng giống với kịch bản tiêu cực năm 2013, khi đà giảm không phải là biến động đi ngang mà là một xu hướng đi xuống rõ rệt.

Đáng chú ý, trái ngược với những tín hiệu kỹ thuật tiêu cực trong ngắn hạn, bức tranh dài hạn lại hoàn toàn khác biệt. Theo Báo cáo Nhà đầu tư công toàn cầu năm 2026 của Diễn đàn Định chế Tiền tệ và Tài chính Chính thức (OMFIF), bất chấp giá vàng neo ở mức cao, các ngân hàng trung ương (NHTW) vẫn không hề có ý định thoái lui khỏi kim loại quý này.

Với giá vàng trong nước giảm mạnh và giá vàng thế giới niêm yết tại Kitco ở mức 4.025 USD/ounce (tương đương khoảng 128,5 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank, chưa thuế, phí), chênh lệch giá vàng ngày 1/7 giữa thị trường vàng trong nước và thế giới là khoảng 17,9 triệu đồng/lượng.

Cập nhật giá vàng hôm nay mới nhất của giá vàng thế giới và giá vàng trong nước ngày 1/7, giá vàng ngày 2/7 sẽ được thông tin đầy đủ, chính xác, nhanh chóng đến độc giả.