Nhựa An Phát Xanh muốn đấu giá công khai 100 triệu cổ phiếu AAA

Công ty Cổ phần Nhựa An Phát Xanh (HoSE: AAA) vừa công bố tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022, dự kiến tổ chức ngày 10/1/2022, trong đó có nội dung liên quan đến việc phát hành cổ phiếu ra công chúng.

Cụ thể, tại ĐHĐCĐ sắp tới, Nhựa An Phát Xanh sẽ trình cổ đông phương án phát hành 100 triệu cổ phiếu ra công chúng theo hình thức đấu giá công khai qua Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM (HoSE).

Nhựa An Phát Xanh nêu rõ đối tượng chào bán cổ phiếu đa dạng và không giới hạn, cụ thể là các nhà đầu tư cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước có nhu cầu, bao gồm các cổ đông hiện hữu của công ty. Do không phải là hình thức phát hành cho cổ đông hiện hữu, giá thị trường của AAA sẽ không bị điều chỉnh theo giá trúng của đợt đấu giá.

Giá khởi điểm bán đấu giá là 12.000 đồng/cổ phiếu, thấp hơn 25% so với giá trị sổ sách căn cứ trên báo cáo tài chính hợp nhất bán niên tại ngày 30/6 là 16.044 đồng/cổ phiếu.

Cổ phiếu AAA phiên ngày 21/12 đạt 19.350 đồng/cổ phiếu. (Ảnh: FireAnt)

Nếu so với giá thị trường của cổ phiếu AAA phiên ngày 21/12 là 19.350 đồng/cổ phiếu thì giá khởi điểm này thấp hơn 38%. Mức giá hiện tại đã giảm sau chuỗi 8 phiên tăng liêp tiếp của AAA.

Nếu phương án được thông qua, Nhựa An Phát Xanh sẽ huy động được nguồn vốn khoảng 1.200 tỷ đồng. Trong đó, công ty này sử dụng 500 tỷ đồng để trả nợ vay ngắn hạn, dài hạn đến hạn nợ (nợ vay ngân hàng, vay các tổ chức tín dụng, nợ trái phiếu...) và 700 tỷ đồng còn lại để bổ sung vốn lưu động: mua hàng hóa, nguyên vật liệu, công cụ dụng cụ...

Mục đích sử dụng nguồn vốn của Nhựa An Phát Xanh.

Tại ngày 30/9, tổng nợ đi vay của công ty là 3.213 tỷ đồng, gồm 2.446 tỷ nợ ngắn hạn và 767 tỷ nợ dài hạn. Trong đó, khoản vay trái phiếu là 544 tỷ đồng, còn lại chủ yếu là nợ từ ngân hàng.

Đầu tháng 5, Nhựa An Phát Xanh cũng đấu giá 75 triệu cổ phiếu AAA tại HoSE, tỉ lệ thành công 100%. Giá trúng bình quân đạt 14.236 đồng/cổ phiếu, cao hơn so với giá khởi điểm là 14.000 đồng/cổ phiếu. Trong đó, giá đấu giá cao nhất là 16.000 đồng/cổ phiếu và giá trúng thấp nhất là 14.000 đồng/cổ phiếu. Nhựa An Phát Xanh thu về 1.068 tỷ đồng, toàn bộ số tiền huy động được sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn lưu động.

Về tình hình kinh doanh, trong quý III, doanh thu thuần của Nhựa An Phát Xanh đạt 3.407 tỷ đồng và lãi gộp 317,7 tỷ đồng. Lũy kế 9 tháng đầu năm, công ty này đạt doanh thu 8.955 tỷ đồng, lãi sau thuế 252,7 tỷ đồng.

