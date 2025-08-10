Mỹ bật đèn xanh cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc

Theo một quan chức Mỹ tiết lộ với Reuters, Bộ Thương mại Mỹ đã bắt đầu cấp phép cho Nvidia xuất khẩu chip H20 sang Trung Quốc. Đây là động thái đảo ngược quyết định hồi tháng 4, khi Mỹ áp lệnh cấm bán dòng chip này. H20 là bộ vi xử lý đồ họa mà Nvidia thiết kế riêng cho thị trường Trung Quốc để tuân thủ các quy định kiểm soát xuất khẩu chip AI thời chính quyền Biden. Việc nối lại xuất khẩu được xem là cú hích lớn, bởi trước đó Nvidia cảnh báo lệnh cấm có thể khiến doanh thu quý 7 giảm tới 8 tỷ USD.

Quyết định này ảnh hưởng thế nào đến hoạt động kinh doanh của Nvidia?

Hồi tháng 7, Nvidia cho biết đã nộp đơn xin phép bán lại chip H20 sang Trung Quốc và được đảm bảo sẽ sớm nhận giấy phép. Dù chưa rõ số lượng giấy phép, giá trị hay các khách hàng cụ thể, đây vẫn là tín hiệu tích cực cho hoạt động kinh doanh.

Trung Quốc hiện là một trong những thị trường bán dẫn lớn nhất thế giới. Trong quý I, H20 mang lại cho Nvidia doanh thu 4,6 tỷ USD, chiếm 12,5% tổng doanh thu. CEO Jensen Huang từng cảnh báo vị thế dẫn đầu của công ty có thể lung lay nếu mất thị trường này, trong bối cảnh các nhà phát triển Trung Quốc đang được Huawei chào mời chip sản xuất nội địa.

Vẫn còn những hạn chế với Nvidia tại Trung Quốc

Mặc dù H20 được bật đèn xanh, các dòng chip AI tiên tiến khác của Nvidia vẫn bị hạn chế xuất khẩu sang Trung Quốc. Chính quyền Mỹ, qua nhiều đời tổng thống, đã duy trì chính sách kiểm soát chặt chẽ nhằm hạn chế khả năng phát triển AI và quốc phòng của Bắc Kinh.

Điều này đồng nghĩa Nvidia vẫn chưa thể đáp ứng trọn vẹn nhu cầu AI bùng nổ tại Trung Quốc. Tuy nhiên, giấy phép mới được cấp cho H20 là bước tiến giúp hãng duy trì doanh thu quan trọng từ thị trường này. Đáng chú ý, Nvidia khẳng định chip H20 không có “cửa hậu” cho phép truy cập hay điều khiển từ xa, nhằm xoa dịu lo ngại về rủi ro an ninh từ phía Trung Quốc.