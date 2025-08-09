Nhật Bản nói Mỹ sẽ sửa “lỗi đáng tiếc” trong lệnh áp thuế của ông Trump

Theo ông Ryosei Akazawa, Trưởng đoàn đàm phán thương mại Nhật Bản, phía Mỹ đã thừa nhận và đồng ý sửa một “sai sót cực kỳ đáng tiếc” trong lệnh áp thuế do ông Donald Trump ký.

Trước đó, mức thuế mới 15% dự kiến áp lên hàng nhập khẩu từ Nhật có nguy cơ bị cộng thêm vào mức thuế cũ, khiến gánh nặng thuế chồng chất. Ví dụ, một số loại vải từng chịu thuế 7,5% có thể bị nâng lên thành 22,5% thay vì chỉ 15%. Việc sửa đổi sẽ đảm bảo các mức thuế không bị cộng dồn, tương tự cách Mỹ đã áp dụng với Liên minh châu Âu (EU).

Ngoài ra, Mỹ cũng đồng ý hoàn lại phần thuế đã thu dư do lỗi này.

Bộ trưởng Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent và Bộ trưởng phụ trách Phục hồi Kinh tế Nhật Bản Ryosei Akazawa.

Thuế ô tô Nhật Bản sẽ thay đổi thế nào?

Một sắc lệnh mới từ Nhà Trắng sẽ hạ mức thuế đối với ô tô và linh kiện ô tô Nhật Bản từ 27,5% xuống 15%. Đây là thỏa thuận đã đạt được từ trước, gắn với cam kết Nhật Bản đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ.

Ông Trump từng áp mức thuế cao với ô tô Nhật để gây sức ép, nhưng sau đàm phán, ông đồng ý giảm thuế đổi lấy khoản đầu tư khổng lồ này.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng 1,85% trong phiên giao dịch thứ Sáu, đạt 41.820,48 điểm. Các hãng xe lớn của Nhật hưởng lợi rõ rệt: cổ phiếu Toyota tăng 3,47%, Honda tăng 3,95%, còn Subaru tăng mạnh 5,37%.

Động thái này được thị trường coi là tín hiệu tích cực, mở ra cơ hội xuất khẩu thuận lợi hơn cho ngành công nghiệp ô tô Nhật Bản.

Thỏa thuận thương mại Mỹ - Nhật thực chất ra sao?

Ông Trump thông báo về thỏa thuận vào tháng trước, trong đó giảm mức thuế từ 25% xuống 15% và tuyên bố Nhật sẽ đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ. Ông cũng nói Nhật sẽ mở cửa thị trường cho xe hơi, xe tải, gạo, nông sản và nhiều mặt hàng khác từ Mỹ.

Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba khẳng định mục tiêu là “ưu tiên đầu tư hơn là thuế quan”, coi đây là dấu mốc cho “kỷ nguyên vàng mới” trong quan hệ hai nước. Tuy nhiên, do không có văn bản ký kết chung, các bên đã có những cách hiểu khác nhau, dẫn đến tranh cãi thời gian qua.

Khoản 550 tỷ USD này chính là tâm điểm gây nhầm lẫn. Ông Trump tuyên bố Mỹ sẽ “nhận 90% lợi nhuận” và coi đây như “tiền thưởng ký hợp đồng” giống trong thể thao. Ông nói: “Đó là tiền của chúng ta, để đầu tư theo ý muốn”.

Tuy nhiên, phía Nhật cho biết chỉ 1-2% số tiền này là vốn đầu tư trực tiếp, còn lại chủ yếu là các khoản cho vay. Ông Akazawa cũng nhận xét lời nói của ông Trump chỉ là “cách nói thường thấy” và không nên hiểu quá sát nghĩa.