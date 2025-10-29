Loạt xe SUV cỡ nhỏ đang giảm giá kịch sàn, có mẫu chỉ còn hơn 400 triệu

Khảo sát của PV VietNamNet những ngày cuối tháng 10 cho thấy, hầu hết các mẫu SUV/crossover cỡ nhỏ trên thị trường đều đang được giảm giá mạnh, nhằm kích cầu sức mua trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Trong nhóm SUV cỡ A, KIA Sonet là cái tên đang nhận được ưu đãi trực tiếp từ hãng, với mức giảm 10-25 triệu đồng tùy phiên bản, chưa kể một số ưu đãi riêng của các đại lý.

Trong đó, bản tiêu chuẩn Sonet 1.5 AT vừa được THACO bổ sung vào tháng 9 cũng được điều chỉnh giảm 10 triệu, đưa giá thực tế xuống còn 489 triệu đồng. Các phiên bản còn lại với giá niêm yết từ 539-624 triệu đồng sau khi giảm giá còn khoảng 524-599 triệu đồng.

KIA Sonet là mẫu xe bán chạy nhất trong phân khúc với 3.591 chiếc được bàn giao tới tay khách hàng trong 9 tháng đầu năm 2025 vừa qua.

4 phiên bản của KIA Sonet đều sử dụng động cơ xăng 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất 113 mã lực và mô-men xoắn 144Nm, kết hợp cùng hộp số vô cấp CVT. Anh: THACO

Mẫu xe SUV cỡ A mang thương hiệu Hàn Quốc khác là Hyundai Venue dù không có khuyến mãi chính hãng nhưng cũng được nhiều đại lý hỗ trợ giảm 100% lệ phí trước bạ.

Với giá niêm yết cho 2 phiên bản tiêu chuẩn và đặc Biệt lần lượt 499 và 539 triệu đồng, khách hàng mua Hyundai Venue trong thời gian này được đại lý giảm thêm 50-54 triệu đồng, đưa giá bán của 2 phiên bản lần lượt là 449 và 485 triệu đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2025, đã có 1.653 chiếc Hyundai Venue được bán ra thị trường, kém khá xa KIA Sonet. Do vậy, động thái giảm giá mạnh từ các đại lý được kỳ vọng sẽ lấy lại sức hút cho mẫu xe cỡ nhỏ này trong giai đoạn cao điểm cuối năm.

Hyundai Venue thu hút khách hàng trẻ nhờ thiết kế hiện đại, động cơ 1.0L tăng áp, hộp số ly hợp kép 7 cấp. Ảnh: TC Motor

Trong khi đó, Toyota Raize – mẫu SUV đô thị thương hiệu Nhật Bản vốn “hot” cũng được nhiều đại lý giảm giá trực tiếp 25 triệu đồng, bao gồm cả quà tặng phụ kiện. Nhờ đó, giá thực tế của Raize chỉ còn khoảng 485 triệu đồng.

Raize được Toyota Việt Nam nhập khẩu từ Indonesia chỉ có 1 phiên bản, sử dụng động cơ 1.0L tăng áp và gói an toàn cao cấp gồm cảnh báo điểm mù, phương tiện cắt ngang khi lùi. Trong 9 tháng đầu năm, đã có 2.541 chiếc Raize được Toyota Việt Nam bàn giao tới khách hàng.

Toyota Raize được đưa về Việt Nam từ cuối năm 2021 với chỉ 1 phiên bản, nhập khẩu từ Indonesia. Ảnh: TMV

Ở phân khúc A-SUV, "tân binh" Suzuki Fronx vừa ra mắt thị trường Việt Nam vào giữa tháng 10 với mức giá niêm yết cho 3 phiên bản từ 520-649 triệu đồng. Dù chưa có chính sách giảm giá từ hãng, song nhiều đại lý Suzuki cũng sẵn sàng giảm thêm 10-15 triệu đồng cho những khách hàng đầu tiên.

Những đợt điều chỉnh giá trong tháng 10 cho thấy phân khúc SUV cỡ nhỏ đang bước vào giai đoạn cạnh tranh gay gắt nhất từ đầu năm. Sau thời gian chững lại do sức mua thấp, các hãng xe buộc phải kích cầu bằng ưu đãi để giành lại thị phần trước mùa mua sắm cuối năm.

Suzuki Fronx vừa nhập mâm phân khúc A-SUV, có giá bán từ 520 triệu. Ảnh: Ngô Minh

Với giá bán thực tế chỉ dưới 500 triệu đồng, thậm chí có phiên bản trên 400 triệu, các mẫu xe gầm cao đô thị như KIA Sonet, Toyota Raize hay Hyundai Venue chỉ đắt hơn một chút so với xe hatchback cỡ A. Điều này giúp gia tăng sức hút đối với tệp khách hàng trẻ, người mua xe lần đầu.

Tuy nhiên, mức giảm giá "kịch sàn" cũng phần nào phản ánh áp lực tồn kho và sự phân hóa rõ nét trong nhu cầu: khách hàng ngày càng ưu tiên xe có thiết kế hiện đại, động cơ tiết kiệm và gói an toàn toàn diện, trong đó không thể không nhắc đến sự cạnh tranh của các mẫu xe điện.

Dự báo, cuộc đua giảm giá trong nhóm SUV cỡ nhỏ nhiều khả năng sẽ còn tiếp diễn qua tháng 11, khi thị trường bước vào giai đoạn “vàng” của năm. Đây cũng là cơ hội tốt cho người tiêu dùng lựa chọn mẫu xe phù hợp với ngân sách mà vẫn đảm bảo trang bị, tiện nghi và giá trị sử dụng.