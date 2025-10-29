Cây dại xưa không ai "ngó", nay hái bán 2 triệu đồng/kg

Ở một số vùng nông thôn châu Á như Nhật Bản hoặc Trung Quốc, bạn có thể bắt gặp một loại cây thân leo nhìn rất giống rau mồng tơi. Tuy nhiên, củ loại cây này khá đắt đỏ. Đây là mồng tơi củ (hay còn gọi là mồng tơi Nhật Bản), bởi thân của chúng thường trổ ra những "củ" nhỏ nhìn như cục u. Loại cây này mọc hoang nhiều ở những khu vực ấm áp và ẩm ướt. Nếu trồng mồng tơi củ, bạn chỉ cần trồng một lần là có thể thu hoạch trong nhiều năm. Củ có thể dài tới 15cm, sau 2 tháng là có thể thu hoạch.

Thoạt nhìn "u cục" trên cây, nhiều người sẽ lầm tưởng rằng cây đang bị bệnh hoặc có vật thể lạ ký sinh lên cây. Tuy nhiên, thứ nhìn giống như "u bướu" này lại là một "mỏ vàng xanh", giá bán lên đến tiền triệu.

Đây là củ mồng tơi - một loại thảo dược có công dụng hỗ trợ giảm đau, giảm sưng, viêm và nhiều loại bệnh khác. Khác với nhiều loại củ thông thường, củ mồng tơi không mọc dưới đất mà mọc ra từ thân leo của nó.

Mồng tơi củ có xuất xứ từ Nam Mỹ, phân bố ở cả châu Phi, Úc, châu Âu và Bắc Mỹ và châu Đại dương.

Củ loại cây này có thể ăn trực tiếp, vị hơi bột và đắng.

Không chỉ lá mà "củ" mồng tơi cũng được dùng làm thực phẩm, thậm chí có thể ăn sống. Chúng thường được chế biến thành món canh, món hầm hoặc món xào, có công dụng bồi bổ sức khỏe. Vì vậy, loại củ nhìn rất giống củ gừng này còn có giá trị nhất định trong Đông y.

Toàn bộ cây đều có thể dùng làm thuốc, nhưng phổ biến nhất vẫn là dùng củ. Loại dược liệu này có vị hơi đắng và bột, thịt bên trong màu vàng xám hoặc trắng nhạt.

Khi được chế biến thành dược liệu, chúng có công dụng giúp giảm đau, kích thích tuần hoàn máu, hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường, bệnh phổi, viêm đại tràng, giúp hạ huyết áp… Nhìn chung, đây là một loại thuốc bổ trong tự nhiên, giúp hồi phục sức lực và tăng cường thể lực, phù hợp với những người phải lao động chân tay trong thời gian dài hoặc sức khỏe yếu kém.

Loại bột dược liệu làm từ củ mồng tơi có giá bán khá cao. Điển hình như tại thị trường Trung Quốc, mức giá có thể lên đến 600 Nhân Dân Tệ/kg, (hơn 2 triệu đồng).

Loại cây này có tên gọi là mồng tơi củ, hay còn gọi là mồng tơi Nhật Bản, thường được trồng làm cây cảnh.

Mồng tơi củ có lá xanh quanh năm, cây mọc từ thân rễ. Lá của nó có màu xanh lục, dày, hình tim, láng mặt và dài khoảng 4-13 cm. Vào mùa thu, cây ra hoa màu trắng, nhỏ li ti, mọc thành chùm dài đến 30 cm. Hoa có mùi thơm.

Trong thực tế, mồng tơi củ dễ mọc lan vì sinh sản bằng củ và thân rễ, dù chỉ một mẩu nhỏ cũng có thể mọc thành cây mới. Tuy nhiên, cây có ra hoa cái và hoa đực nên cũng có thể sinh sôi bằng hạt.

Loại cây này có thể trồng quanh năm, chịu được bóng râm và không ưa nắng gắt. Ở những khu vực ấm áp, ẩm ướt, tốc độ sinh trưởng của mồng tơi củ sẽ nhanh hơn. Ở nhiều nước, lá của mồng tơi củ được dùng để nấu ăn. Nó có thể nấu canh, xào hoặc hầm cùng gà, sườn lợn hoặc trộn salad.