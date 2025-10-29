Chiếc bán tải khổng lồ F-150 và thông điệp kinh tế đằng sau chuyến thăm của ông Trump tới Nhật

Tại Nhật Bản, những chiếc xe tải nhỏ màu trắng là hình ảnh quen thuộc trên các tuyến đường nông thôn và thành phố. Nhưng trong buổi gặp đầu tiên giữa Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Cung điện Akasaka, điều thu hút sự chú ý không phải là một mẫu xe Nhật, mà là một chiếc Ford F-150 đồ sộ – mẫu bán tải biểu tượng của nước Mỹ.

Theo giới quan sát, Takaichi muốn dùng hình ảnh chiếc xe này để thể hiện thiện chí tăng cường quan hệ kinh tế với Washington và tạo ấn tượng tích cực với ông Trump – người nổi tiếng yêu thích mẫu xe này. Việc trưng bày F-150 cùng một số xe hơi do các hãng Nhật sản xuất tại Mỹ được xem như một cử chỉ ngoại giao khéo léo, nhằm thể hiện Nhật Bản sẵn sàng “mở lòng” với hàng hóa Mỹ.

Chiếc bán tải khổng lồ F-150

Vì sao xe Mỹ khó bán ở Nhật Bản?

Ông Trump từng nhiều lần than phiền rằng ô tô Mỹ hầu như không có chỗ đứng tại Nhật, đồng thời cho rằng các tiêu chuẩn an toàn khắt khe của Nhật là rào cản thương mại. Tuy nhiên, nguyên nhân thực tế lại nằm ở văn hóa tiêu dùng và điều kiện đường sá.

Nhật Bản là quốc đảo nhỏ hơn bang California của Mỹ, với mạng lưới đường phố chật hẹp và bãi đỗ xe hạn chế. Người dân thường chọn xe nhỏ hoặc xe mini để dễ di chuyển. Ngay cả nhóm khách hàng có điều kiện cũng ưu tiên các mẫu xe châu Âu nhỏ gọn như Mercedes-Benz, BMW hay Audi, hơn là xe Mỹ cồng kềnh, tiêu tốn nhiên liệu.

Thêm vào đó, nhiều xe Mỹ có tay lái bên trái, gây bất tiện trên hệ thống đường và trạm thu phí vốn thiết kế cho tay lái bên phải của Nhật. Mạng lưới bảo dưỡng yếu và mức tiêu hao nhiên liệu cao khiến các thương hiệu Mỹ như Ford hay Chrysler gần như bị gạt khỏi thị trường – ngoại trừ Jeep, thương hiệu duy nhất vẫn có chỗ đứng.

Ông Trump phản ứng thế nào trước “chiến thuật ngoại giao” này?

Trên chuyến bay tới châu Á bằng chiếc Air Force One, ông Trump đã nghe tin về “món quà” đặc biệt của Takaichi. Ông tỏ ra thích thú và nói với các phóng viên: “Bà ấy có gu thật đấy. Đó là chiếc xe tuyệt vời.”

Tuy nhiên, sau lời khen ngoại giao ấy là một thực tế phức tạp hơn: ông Trump đang muốn các đồng minh mua thêm hàng hóa Mỹ và đầu tư vào cơ sở hạ tầng năng lượng, nhà máy tại Mỹ. Năm trước, chính quyền Nhật đã đồng ý đầu tư 550 tỷ USD vào Mỹ, giúp giảm một phần mức thuế nhập khẩu mà ông Trump đe dọa áp lên hàng Nhật – từ 25% xuống còn 15%. Nhưng Tokyo lại mong muốn các khoản đầu tư này vẫn mang lại lợi ích cho nhà thầu và doanh nghiệp Nhật Bản.

Trong khi đó, thị hiếu người tiêu dùng Nhật đang thay đổi chậm chạp. Dù xe SUV đang dần phổ biến trong các gia đình trẻ, người dân vẫn ưu tiên những mẫu xe nhỏ, tiết kiệm và thời trang hơn là “khổng lồ” như F-150.

Liệu F-150 có thể mở đường cho xe Mỹ ở Nhật?

Việc trưng bày chiếc bán tải Ford F-150 có thể giúp Tokyo ghi điểm với Washington, nhưng không có nghĩa xe Mỹ sẽ bùng nổ tại Nhật. Ford và Chrysler đã rút khỏi thị trường này từ năm 2016–2017 do doanh số sụt giảm. Còn với người tiêu dùng Nhật, xe Mỹ vẫn bị xem là “quá to, quá tốn nhiên liệu và không phù hợp”.

Vì thế, chiếc F-150 trong sân Akasaka Palace có lẽ chỉ mang ý nghĩa biểu tượng – một “món quà” dành cho ông Trump, hơn là dấu hiệu của sự thay đổi trong thị trường ô tô Nhật Bản.