Mỹ - Trung đạt thỏa thuận khung thương mại trước cuộc gặp Trump – Tập

Theo các nguồn tin từ Washington, hai bên đã đạt được một “thỏa thuận khung” trong các cuộc đàm phán tại thủ đô Kuala Lumpur (Malaysia) – điểm dừng đầu tiên trong chuyến công du châu Á của Tổng thống Donald Trump.

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết thỏa thuận này đủ “vững chắc” để hai nhà lãnh đạo Trump và Tập có thể gặp nhau vào thứ Năm tới tại Hàn Quốc. Ông cũng khẳng định mức thuế 100% mà Mỹ từng đe dọa áp lên hàng hóa Trung Quốc “đã chính thức được gỡ khỏi bàn đàm phán”.

Giới quan sát đánh giá đây là tín hiệu tích cực nhất trong nhiều tuần qua, khi quan hệ hai bên leo thang căng thẳng với các biện pháp đáp trả thuế quan lẫn nhau.

Cuộc gặp Trump – Tập có thật sự diễn ra?

Cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ được tổ chức bên lề Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC tại Hàn Quốc. Tuy nhiên, phía Bắc Kinh vẫn chưa xác nhận chính thức thời điểm, điều vốn không bất thường trong thông lệ ngoại giao của Trung Quốc.

Các nhà phân tích nhận định, dù chưa có xác nhận, “tín hiệu mềm” từ Malaysia cho thấy Bắc Kinh đang muốn tạo không khí thuận lợi trước cuộc gặp, đặc biệt sau nhiều tháng đối đầu căng thẳng. Nếu cuộc gặp diễn ra, đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump và ông Tập gặp nhau trong nhiệm kỳ hai của Tổng thống Mỹ.

Những lĩnh vực nào được đưa vào thỏa thuận khung?

Thỏa thuận này được cho là đề cập đến nhiều vấn đề gai góc, trong đó có:

Khoáng sản đất hiếm: Mỹ kỳ vọng Trung Quốc sẽ nới lỏng kiểm soát xuất khẩu các khoáng sản chiến lược này, vốn đóng vai trò quan trọng trong công nghệ cao.

Nông sản: Bắc Kinh dự kiến mua một lượng lớn đậu tương Mỹ, giúp nông dân tại các bang Illinois, Iowa hay Indiana có thể tiêu thụ sản phẩm sau mùa thu hoạch.

Thuốc phiện tổng hợp fentanyl: Hai nước đạt được thỏa thuận sơ bộ về hợp tác kiểm soát tiền chất của loại ma túy nguy hiểm này.

TikTok: Hai bên cũng “chốt” các điều khoản cuối cùng cho việc bán lại tài sản của TikTok tại Mỹ cho các nhà đầu tư Mỹ – một vấn đề kéo dài từ năm 2020.

Bộ trưởng Bessent cho biết: “Tất cả chi tiết đã được thống nhất và việc hoàn tất sẽ dành cho hai nhà lãnh đạo.”

Phản ứng của Trung Quốc ra sao?

Theo Tân Hoa Xã, phái đoàn Trung Quốc do Phó Thủ tướng Hà Lập Phong và Trưởng đoàn đàm phán Lý Thành Cương dẫn đầu cho biết hai bên đã đạt được “đồng thuận sơ bộ” về các vấn đề then chốt.

Ông Lý khẳng định, dù “những biến động vừa qua không phải là điều Trung Quốc mong muốn”, Bắc Kinh vẫn kiên định bảo vệ lợi ích quốc gia, song sẵn sàng hợp tác trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

Cả hai bên thống nhất sẽ hoàn thiện chi tiết và tiến hành các thủ tục phê duyệt trong nước, mở đường cho một thỏa thuận chính thức trong thời gian tới.

Thị trường phản ứng thế nào trước thông tin này?

Ngay sau khi tin tức được công bố, thị trường chứng khoán châu Á và hợp đồng tương lai Mỹ đồng loạt tăng điểm. Các nhà đầu tư kỳ vọng cuộc gặp Trump – Tập sẽ giúp giảm bớt rủi ro thương mại toàn cầu, vốn đã phủ bóng lên nền kinh tế thế giới suốt nhiều tháng qua.

Tổng thống Trump bày tỏ lạc quan: “Tôi tin rằng chúng ta sẽ có một thỏa thuận tốt đẹp cho cả hai quốc gia.”