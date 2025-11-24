Nhật Bản có nên can thiệp để cứu đồng yên?

Takuji Aida – thành viên khu vực tư nhân trong hội đồng cố vấn chính phủ – cho biết Nhật Bản đang nắm lượng dự trữ ngoại hối “quá dồi dào”. Điều này cho phép Tokyo có thể chủ động bán ngoại tệ để mua yên, qua đó hỗ trợ đồng nội tệ.

Theo Aida, việc can thiệp là cách trực tiếp để giảm tác động tiêu cực của đồng yên yếu, đặc biệt trong bối cảnh giá nhập khẩu tăng mạnh do tỷ giá bất lợi.

Ông khẳng định Nhật Bản có “đủ nguồn lực và lý do” để hành động nếu muốn ổn định thị trường và giảm sức ép lên nền kinh tế.

Aida cho rằng để kích thích kinh tế, Nhật Bản nên tiếp tục duy trì lãi suất thấp và tăng chi tiêu, dù điều đó có thể khiến nợ công phình to. Theo ông, lợi ích tổng thể từ việc thúc đẩy tăng trưởng sẽ lớn hơn chi phí vay nợ.

Trong cuộc phỏng vấn với Reuters ngày 9/10, Aida từng nhấn mạnh đồng yên yếu thực chất mang lại lợi ích cho kinh tế Nhật, bởi nó hỗ trợ xuất khẩu – trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Tác động tiêu cực đối với các hộ gia đình, như giá hàng nhập khẩu tăng, theo ông, hoàn toàn có thể bù đắp bằng các gói chi tiêu mạnh tay.

Đồng yên yếu khiến các nhà hoạch định chính sách lo ngại

Dù yên yếu có lợi cho xuất khẩu, chính phủ Nhật vẫn lo ngại hệ quả lạm phát khi giá nhập khẩu bị đẩy lên cao. Điều này tác động trực tiếp tới chi phí sinh hoạt, vốn là vấn đề nhạy cảm trong bối cảnh thu nhập thực tế tăng chậm.

Kể từ khi bà Takaichi lên nắm quyền lãnh đạo đảng cầm quyền tháng trước, đồng yên đã giảm khoảng 6%. Thị trường lo rằng chính quyền mới có thể phát hành thêm nợ để tài trợ cho các gói chi tiêu lớn, làm dấy lên nghi ngờ về khả năng kiểm soát tài khóa của Nhật.

Khi yên rơi xuống mức thấp nhất trong 10 tháng so với USD, Bộ trưởng Tài chính Satsuki Katayama đã công khai cảnh báo khả năng can thiệp – một thay đổi rõ rệt so với thái độ thận trọng ban đầu của chính quyền.

Takuji Aida giữ vai trò gì trong bộ máy kinh tế của Thủ tướng Takaichi?

Aida hiện là Kinh tế trưởng Nhật Bản tại Credit Agricole và là thành viên hội đồng cố vấn của Thủ tướng Sanae Takaichi. Hội đồng này chịu trách nhiệm rà soát và triển khai chiến lược tăng trưởng của chính phủ.

Với vai trò cố vấn cấp cao, quan điểm của Aida có ảnh hưởng đáng kể tới định hướng chính sách, đặc biệt trong bối cảnh Nhật Bản đang cân nhắc phương án can thiệp để ổn định đồng yên.

Việc ông Aida liên tục nhấn mạnh lợi ích của đồng yên yếu và sức mạnh của chi tiêu công cho thấy cuộc tranh luận nội bộ về đường hướng kinh tế sẽ còn tiếp tục nóng lên.