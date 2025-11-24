Khách quên điện thoại trên xe, tài xế đòi hơn nửa triệu đồng

Đắt xắt ra miếng: Tài xế công nghệ đòi hơn nửa triệu để trả điện thoại

Giữa tháng 11 vừa qua, cô Lý đến từ Quảng Đông (Trung Quốc) đã để quên điện thoại trên một chiếc xe ô tô công nghệ. Tài xế sau đó đã lái xe khoảng 3km để trả lại điện thoại, nhưng yêu cầu cô phải trả 150 NDT (541.000đ). Người này còn đe dọa rằng sẽ không trả lại điện thoại nếu cô không đưa tiền.

Ảnh minh họa

Theo chia sẻ của cô Lý, khoảng 10 phút sau khi xuống xe, cô phát hiện mình đã để quên điện thoại trên xe. Cô đã liên lạc với tài xế thông qua điện thoại của bạn mình, tài xế nói rằng đơn hàng tiếp theo của anh ta còn rất xa và thiệt hại kinh tế nếu trả lại điện thoại là gần 100 NDT (361.000đ).

Sau đó, cô Lý đề nghị trả cho tài xế này 100 NDT để hủy đơn hàng đó và quay xe trả lại điện thoại cho cô. Lúc này, tài xế yêu cầu cô chuyển khoản trước 150 NDT kèm lời nhắn nhủ: “Nếu cô không trả tiền, tôi không biết chiếc điện thoại sẽ đi về đâu”.

Cô Lý không còn lựa chọn nào khác ngoài việc trả đúng số tiền tài xế yêu cầu. Dù trước đó, sau khi gửi vị trí của mình cho tài xế qua ứng dụng Wechat, cô nghe thấy thông báo từ đầu dây bên kia rằng tài xế đang cách điểm đến khoảng 3km. Cô cho rằng việc tính phí lên đến 150 NDT cho quãng đường chỉ 3km là không hợp lý.

Sau sự việc, cô Lý đã đăng tải câu chuyện lên mạng xã hội và khiến cư dân mạng nổ ra một cuộc tranh luận gay gắt. Một số cư dân mạng cho rằng tài xế đã phải chịu thiệt hại về kinh tế và chi phí nhiên liệu khi trả lại điện thoại và 150 NDT cho một chiếc điện thoại trị giá vài nghìn NDT là không đắt. Những người khác lại cho rằng việc tài xế đòi 150 NDT cho một chuyến đi 3km là vô lý, nhất là khi lời tài xế nói mang tính đe dọa nhiều hơn.