Đồng yên lao dốc khi bà Sanae Takaichi sắp trở thành Thủ tướng Nhật Bản

Trong phiên giao dịch ngày 20/10, đồng yên Nhật Bản tiếp tục yếu đi khi giới đầu tư tin rằng bà Sanae Takaichi, một chính trị gia theo đường lối kích thích tài khóa và tiền tệ, gần như chắc chắn trở thành Thủ tướng tiếp theo của Nhật Bản.

Theo hãng tin Kyodo, Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Đổi mới Nhật Bản (JIP), hai lực lượng chính trị chủ chốt sẽ chính thức công bố liên minh ủng hộ bà Takaichi trong ngày thứ Hai, trước khi Quốc hội bỏ phiếu bầu Thủ tướng vào thứ Ba. Thông tin này đã kích hoạt lại “giao dịch Takaichi”, tức xu hướng mua cổ phiếu Nhật và bán đồng yên vì kỳ vọng các chính sách kích cầu sẽ thúc đẩy thị trường chứng khoán.

Trên thị trường tiền tệ, đồng USD tăng 0,2% lên 150,82 yên, sau khi giảm hơn 1% vào cuối tuần trước do lo ngại về nợ xấu của các ngân hàng khu vực Mỹ.

Thị trường toàn cầu phản ứng ra sao trước các diễn biến chính trị và thương mại?

Sự suy yếu của đồng yên diễn ra trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư toàn cầu đang lạc quan hơn, sau khi căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc phần nào hạ nhiệt và nỗi lo về hệ thống ngân hàng Mỹ giảm bớt.

Chỉ số chứng khoán Mỹ kết thúc phiên cuối tuần trước đều tăng điểm, cho thấy niềm tin đang quay trở lại thị trường. Theo nhà quản lý quỹ Jed Ellerbroek (Argent Capital), “các lo ngại về tín dụng chỉ là tiếng ồn – dữ liệu từ các ngân hàng lớn cho thấy nền tín dụng vẫn khỏe mạnh, chỉ có rất ít điểm yếu cục bộ.”

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố mức thuế trả đũa 100% với hàng hóa Trung Quốc là “không bền vững”, đồng thời xác nhận sẽ gặp Chủ tịch Tập Cận Bình sắp tới – một tín hiệu giúp giảm bớt áp lực lên thị trường hàng hóa và tiền tệ.

Đồng đô la Úc và euro hưởng lợi ra sao?

Đồng đô la Úc thường nhạy cảm với các rủi ro kinh tế toàn cầu và nhu cầu từ Trung Quốc tăng 0,3% lên 0,65 USD, khi giới đầu tư kỳ vọng vào số liệu GDP mới nhất của Trung Quốc (sẽ được công bố trong ngày).

Đồng euro cũng nhích nhẹ 0,1% lên 1,1661 USD, phản ánh tâm lý “ưa rủi ro” quay lại trên các thị trường lớn. Theo nhà phân tích Kyle Rodda (Capital.com), các tín hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại khiến giới đầu tư tin rằng “cả Mỹ và Trung Quốc đều không muốn leo thang” vì nguy cơ cùng chịu thiệt hại kinh tế – tương tự “sự răn đe lẫn nhau” thời Chiến tranh Lạnh.

Tuy vậy, Rodda cảnh báo, thị trường sẽ còn biến động cho đến khi hai bên chính thức công bố những bước đi cụ thể nhằm hạ nhiệt xung đột thương mại.