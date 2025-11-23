Bitcoin lao dốc chưa từng thấy, dự báo bất ngờ của nhà đầu tư kì cựu

Tom Lee thừa nhận Bitcoin đã mất hơn 25% giá trị kể từ sự kiện thanh lý lớn vào tháng 10, nhưng ông nhìn nhận đây là những biến động ngắn hạn. Các yếu tố tác động trước mắt bao gồm tâm lý bất ổn sau đợt bán tháo ngày 10/10 và sự không chắc chắn về hành động của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Tuy nhiên, theo Lee, các tín hiệu kỹ thuật cho thấy đợt giảm giá này gần như kết thúc. Ông cùng Matt Hougan – Giám đốc BitMine – đánh giá mức giá hiện tại là cơ hội “một lần trong đời” dành cho nhà đầu tư dài hạn. Lee tin rằng đợt tăng giá rộng hơn của thị trường chứng khoán cuối cùng sẽ kéo Bitcoin lên các mức đỉnh mới, dựa trên xu hướng tương đồng giữa cổ phiếu và tiền số trong quá khứ.

Dự báo dài hạn của Lee dựa trên những gì?

Dự báo 150.000–200.000 USD của Lee tiếp nối các nhận định trước đó, như tuyên bố tại South Korea Blockchain Week Impact Summit vào tháng 9/2025 rằng Bitcoin có thể chạm 200.000–250.000 USD vào cuối năm. Mặc dù thời điểm thay đổi, niềm tin vào triển vọng dài hạn của Bitcoin vẫn vững chắc, phù hợp với chiến lược của BitMine – nắm giữ 11,8 tỷ USD tiền mặt và tiền số, trong đó có 3,6 triệu ETH, chiếm 2,9% tổng lượng Ethereum.

Lee còn dự báo Ethereum sẽ bước vào “siêu chu kỳ” tương tự Bitcoin trước đây. Ông so sánh xu hướng giá hiện tại của ETH với đợt bùng nổ Bitcoin năm 2017, nhấn mạnh rằng biến động cao thường xuất hiện trước các đợt tăng mạnh. Hiện các nhà đầu tư dài hạn nắm giữ 27 triệu ETH, tăng từ 10 triệu đầu năm 2025, cho thấy lực tích lũy vẫn mạnh và các nâng cấp mạng lưới như Fusaka đang chuẩn bị cho xu hướng tăng dài hạn.

Thị trường hoài nghi ra sao?

Bất chấp lạc quan của Lee, thị trường vẫn tồn tại nhiều dấu hiệu lo ngại. Các quỹ ETF Bitcoin chứng kiến dòng rút 3,79 tỷ USD trong tháng 11, cùng với căng thẳng chính trị toàn cầu và lo ngại định giá liên quan AI. Một số chuyên gia như QwQiao của Alliance DAO cảnh báo giá có thể giảm thêm 50% trước khi chạm đáy thực sự, trong khi ETF của BlackRock cũng gặp dòng rút chưa từng có.

Tom Lee nổi tiếng với các dự báo mạnh mẽ, ví dụ như dự báo S&P 500 sẽ tăng gấp đôi vào năm 2030 hay Bitcoin chạm 3 triệu USD cùng thời điểm. Hiện thị trường đang trong giai đoạn chờ đợi, và mục tiêu 200.000 USD của Lee phụ thuộc vào các thay đổi kinh tế lớn và sự trở lại của tâm lý ưa rủi ro.