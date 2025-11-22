Đồng USD hồi sinh sau cơn hoảng loạn phòng ngừa rủi ro

Vào đầu tháng 4, khi Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố các biện pháp thuế quan mạnh mẽ, các nhà đầu tư nước ngoài nắm giữ tài sản Mỹ chịu tác động kép từ cổ phiếu, trái phiếu và đồng USD sụt giá. Trước nguy cơ USD tiếp tục giảm, nhiều nhà đầu tư đã thực hiện các chiến lược phòng ngừa rủi ro, bán USD để bảo vệ danh mục.

Các chuyên gia cho biết, mức độ phòng ngừa rủi ro thời điểm đó cao hơn nhiều so với bình thường và tạo ra kỳ vọng về một “hiệu ứng quả cầu tuyết” – khi việc phòng ngừa rủi ro càng nhiều lại càng đẩy USD xuống thấp hơn. Tuy nhiên, theo Paul Mackel của HSBC, cuối cùng hiệu ứng này không thực sự diễn ra.

David Leigh, Trưởng bộ phận FX và thị trường mới nổi tại Nomura, nhận xét: “Hiện các dòng tiền phòng ngừa rủi ro không còn dồn dập như hồi tháng 5, cho thấy các nhà đầu tư đã bớt lo ngại về đà giảm của đồng USD.”

Đồng USD đã hồi phục ra sao?

Chỉ số đồng USD, đo sức mạnh của bạc xanh so với các đồng tiền lớn khác, đã tăng gần 4% kể từ cuối tháng 6, sau khi sụt gần 11% trong nửa đầu năm – mức giảm mạnh nhất kể từ đầu thập niên 1970.

Một phần lý do là các nhà đầu tư hiện nay nắm giữ tài sản Mỹ dài hạn và ít kỳ vọng USD giảm thêm. Dữ liệu từ BNY, một trong những ngân hàng lưu ký lớn nhất thế giới, cho thấy vào đầu năm 2025, các nhà đầu tư đã duy trì danh mục dài hạn mà không cần phòng ngừa nhiều. Đến tháng 10, tỷ lệ phòng ngừa rủi ro của các quỹ nước ngoài vẫn cao hơn bình thường nhưng thấp hơn so với giai đoạn cuối 2023.

Các yếu tố khác cũng giúp USD ổn định bao gồm mối tương quan truyền thống giữa cổ phiếu và đồng USD: khi cổ phiếu giảm, USD thường mạnh lên. Điều này giúp các nhà đầu tư nước ngoài được “bảo vệ tự nhiên” trên danh mục Mỹ của họ, giảm nhu cầu phòng ngừa rủi ro thêm.

Những rủi ro và chi phí của việc phòng ngừa rủi ro còn tồn tại

Chi phí phòng ngừa rủi ro là một yếu tố quan trọng. Ví dụ, nhà đầu tư Nhật phải trả khoảng 3,7% mỗi năm để bảo vệ danh mục khỏi rủi ro USD, trong khi nhà đầu tư châu Âu tốn khoảng 2%. Nếu USD giữ nguyên giá trong một năm, nhà đầu tư phòng ngừa sẽ chịu lỗ so với người không phòng ngừa.

Hơn nữa, việc thay đổi chiến lược phòng ngừa rủi ro còn phức tạp do các nhà đầu tư phải tuân theo các chỉ số chuẩn (benchmark). Fidelity International khuyến nghị các nhà đầu tư châu Âu nên tiến tới phòng ngừa khoảng 50% danh mục USD, nhưng quá trình này đòi hỏi quản trị chặt chẽ và điều chỉnh benchmark.

Nomura nhận định rằng “vẫn còn nhiều cơ hội để phòng ngừa rủi ro cho các khoản đầu tư USD, nhưng việc này có xảy ra hay không và tốc độ như thế nào vẫn là câu hỏi mở.”