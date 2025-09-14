Nhận được khoản tài trợ 216 tỷ đồng, một công ty ‘tậu’ ngay 100 chiếc ô tô điện

Đó là công ty logistics Australian National Couriers (ANC) có trụ sở tại Sydney. Doanh nghiệp đặt mục tiêu nâng tỷ lệ xe ô tô điện của mình lên 30% trong tổng số xe vào năm 2028.

Trong 12 tháng tới, dự kiến có thêm hơn 50 xe ô tô giao hàng chạy điện gia nhập đội xe của ANC, đưa công ty đi đúng lộ trình để vượt mục tiêu 112 xe điện vào năm 2026.

Động lực phát triển này được thúc đẩy nhờ khoản tài trợ 12,8 triệu AUD (8,3 triệu USD) từ Cơ quan Năng lượng Tái tạo Úc (ARENA), trong khuôn khổ chương trình Driving the Nation. Chương trình hỗ trợ các dự án thúc đẩy việc sử dụng xe điện, mở rộng hạ tầng trạm sạc và giảm phát thải trong giao thông, góp phần vào nỗ lực toàn quốc hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050.

Khoản tài trợ này đã hỗ trợ cho sáng kiến Project Spark của ANC, được ra mắt vào tháng 6/2024 nhằm tăng tốc triển khai xe điện và hạ tầng sạc.

Đội xe điện giao hàng của Công ty logistics Australian National Couriers. Ảnh: ANC

Ông Joe Sofra, Giám đốc điều hành ANC cho biết, Project Spark chứng minh rằng với sự hỗ trợ phù hợp, bao gồm cả đào tạo, tài trợ và chiến lược, có thể vừa giảm phát thải, vừa gia tăng lợi nhuận.

“Chúng tôi không chỉ thúc đẩy tính bền vững, mà còn xây dựng những doanh nghiệp nhỏ mạnh mẽ hơn. Nhiều tài xế không có đủ vốn để tự mở rộng quy mô, vì vậy chương trình này mang lại một con đường rõ ràng và được hỗ trợ để phát triển”, ông Sofra nói thêm.

Tuy nhiên, Giám đốc điều hành ANC cho rằng để đẩy nhanh ứng dụng xe điện, cần giảm tổng chi phí sở hữu (TCO) và cải thiện khả năng tiếp cận vốn. Những khoản vay xe điện được thiết kế riêng cùng các gói bảo hiểm chuyên biệt có thể giúp quá trình chuyển đổi trở nên khả thi hơn với nhiều tài xế, đồng thời thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang giao thông sạch tại Úc.

ANC áp dụng chiến lược sạc điện hỗn hợp, bao gồm cả các bộ sạc DC di động tại những địa điểm mà việc nâng cấp kho bãi bị hạn chế bởi chi phí hạ tầng và xây dựng. Từ đó, đảm bảo cho các tài xế giao hàng có thể tiếp cận trạm sạc một cách đáng tin cậy và tiết kiệm chi phí.

Thời gian tới, ANC cam kết phát triển các trung tâm “park ‘n charge” chuyên dụng, được thiết kế đặc biệt cho các tài xế giao hàng.

ANC cho biết các trung tâm sẽ kết hợp bãi đỗ xe an toàn, trạm sạc nhanh và không gian nghỉ ngơi, kết nối, giúp tài xế duy trì hoạt động liên tục. Những địa điểm đầu tiên đang được quy hoạch tại các hành lang giao hàng trọng điểm.