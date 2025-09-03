Xe điện Trung Quốc tăng tốc trở lại nhờ loạt mẫu giá rẻ mới

Doanh số BYD và các hãng khởi nghiệp tăng ra sao trong tháng 8?

BYD công bố đã giao 371.501 xe trong tháng 8, tăng gần 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là tín hiệu tích cực sau khi thị trường chịu áp lực từ các đợt giảm giá sâu.

Trong khi đó, Nio, Leapmotor và Xpeng đều đạt kỷ lục giao hàng mới. Các mẫu xe mới, có giá “dễ chịu hơn”, bắt đầu giao từ cuối tháng 7 đến hết tháng 8 đã nhanh chóng hút khách, kéo doanh số tăng mạnh.

Nio lập kỷ lục với 31.305 xe giao trong tháng 8, vượt xa ngưỡng 20.000 xe/tháng duy trì trước đó. Đáng chú ý, thương hiệu con Onvo đóng góp lớn, khi đạt 16.434 xe giao trong tháng 8, lần đầu tiên chạm mốc năm chữ số, so với chỉ 5.976 xe tháng 7.

Onvo tung ra mẫu SUV L90 bản 6 chỗ từ ngày 1/8, còn bản 7 chỗ dự kiến giao từ cuối tháng 9. Ngoài ra, Nio cũng mở đặt hàng mẫu SUV ES8 mới với giá từ 308.800 nhân dân tệ (hơn 43.000 USD), dự kiến giao hàng vào cuối tháng 9.

Leapmotor đạt kỷ lục 57.066 xe giao tháng 8, tăng 88% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt xa con số 50.129 xe của tháng 7. Mẫu B01, ra mắt ngày 24/7, đã bán hơn 10.000 xe chỉ trong tháng đầu tiên, trong khi mẫu B10 cũng được hưởng lợi nhờ bản màu mới.

Xpeng cũng ghi nhận 37.709 xe giao trong tháng 8, mức cao nhất từ trước đến nay, nhờ mẫu sedan P7 mới. Với giá khởi điểm chỉ từ 219.800 nhân dân tệ, P7 trở thành một trong những xe điện rẻ nhất thị trường, thu hút đông đảo người mua.

Các hãng khác như Xiaomi, Zeekr, Huawei có gì nổi bật?

Xiaomi duy trì doanh số trên 30.000 xe trong tháng 8, sau khi mẫu SUV YU7 ra mắt hồi tháng 7. Tuy nhiên, hãng không công bố số liệu cụ thể.

Zeekr, thương hiệu thuộc Geely, cũng tăng nhẹ, đạt 17.626 xe so với 16.977 xe tháng 7. Trong khi đó, liên minh xe điện do Huawei hậu thuẫn (gồm Aito, Chery và Maextro) lại sụt giảm, chỉ giao 44.579 xe trong tháng 8, thấp hơn 47.752 xe tháng 7.

Trái ngược xu hướng tăng, Li Auto ghi nhận tháng giảm thứ ba liên tiếp, với 28.529 xe giao tháng 8, thấp hơn tháng 7 (30.731 xe). Điều này xảy ra bất chấp việc hãng vừa tung mẫu Li i8 giá cạnh tranh vào ngày 29/7.

Nguyên nhân có thể đến từ tranh cãi liên quan đến một video thử nghiệm va chạm giữa Li i8 và xe tải Dongfeng Liuzhou. Nhiều cư dân mạng cho rằng bài thử này thiếu công bằng. Dù ban đầu Li Auto bảo vệ chiến dịch quảng bá gây tranh cãi, hãng sau đó đã phải xin lỗi.

Sự sụt giảm không quá lớn, nhưng có thể phản ánh sự bất mãn của người tiêu dùng trước cuộc chiến giá xe điện ngày càng gay gắt.