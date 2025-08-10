Xe sang giảm giá sập sàn chưa từng thấy, có mẫu xe điện hạ tới 800 triệu

Bước sang tháng 8/2025, trước bối cảnh hàng tồn kho còn nhiều, doanh số bán hàng sụt giảm đã buộc nhiều thương hiệu xe sang phải tung ra hàng loạt chính sách ưu đãi, giảm giá sâu các dòng xe để kích cầu tiêu dùng, nhất là khi thời điểm tháng 7 Âm lịch (tháng Ngâu) đang cận kề.

Theo khảo sát của VietNamNet, từ giai đoạn cuối tháng 7, Audi Việt Nam đã hỗ trợ tài chính với tổng giá trị lên đến 200 triệu đồng dành cho 4 dòng xe, gồm A6, Q3, Q5 và Q7.

Audi Q7 đang được hỗ trợ giá lên tới 160 triệu đồng. Ảnh: Audi

Cụ thể, với dòng xe sedan hạng sang Audi A6 đang có giá niêm yết là 2,299 tỷ đồng, người mua sẽ được hỗ trợ lên tới 150 triệu đồng. Đối với các dòng xe SUV hạng sang, Audi Q5 (2,390-2,520 tỷ đồng) giảm sâu nhất tới 200 triệu đồng, Audi Q7 (3,540 tỷ đồng) được hỗ trợ giảm 160 triệu đồng, xe SUV Audi Q3 (1,890-2,060 tỷ đồng) giảm nhẹ nhất 30 triệu đồng.

Bên cạnh đó, các đại lý Audi chính hãng cũng đang áp dụng mức giảm giá sâu cho nhiều mẫu xe. Audi A7 cũng chỉ còn từ 2,99 tỷ đồng và mẫu xe điện Audi E-Tron GT chỉ còn từ 3,95 tỷ đồng.

Dòng Mercedes-Benz GLC được hưởng ưu đãi từ 150-200 triệu đồng (xe VIN 2025) và lên tới 300 triệu đồng (xe VIN 2024). Ảnh: MBV

Với các mẫu xe Mercedes-Benz, hãng xe sang "ngôi sao 3 cánh" cũng tung ưu đãi lớn cho nhiều dòng xe, đặc biệt là các mẫu E-Class và GLC trong tháng 8/2025.

Cụ thể, dòng E-Class thể được giảm giá 300 triệu đồng, còn dòng GLC được hưởng ưu đãi từ 150-200 triệu đồng (xe VIN 2025) và lên tới 300 triệu đồng (xe VIN 2024). Các mẫu xe như Mercedes S450 4MATIC (VIN 2022-2023) giảm giá từ 110 - 120 triệu đồng và các dòng GLA, GLE giảm giá từ 60 - 90 triệu đồng, tùy từng xe.

Chiếc BMW 3-Series được trưng bày tại một showroom BMW ở Bình Dương. Ảnh: BMW Bình Dương

Đối với dòng xe BMW do Thaco lắp ráp và phân phối, mẫu BMW 3-series đang giảm giá 128 triệu đồng (VIN 2024), BMW 5-series đang giảm cao nhất lên tới 295 triệu đồng cho bản 530i M Sport, BMW Z4 giảm 175 triệu đồng.

Trong khi đó, một số mẫu xe tồn kho như BMW X6 (VIN 2023) được giảm 72 triệu đồng; BMW X7 (VIN 2023) ưu đãi cao nhất lên tới 650 triệu đồng hay BMW X3 (VIN 2024) giảm giá 101 triệu đồng.

Thương hiệu xe sang của Thụy Điển là Volvo cũng được nhà phân phối Tasco hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, gồm dòng XC60, S90 và V60 Cross Country.

XC60 đang là mẫu xe trong dải sản phẩm của Volvo được nhận tối đa 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: Volvo

Trong đó, giá trị hỗ trợ cho Volvo XC60 phiên bản hybrid sạc điện (PHEV) tương đương giảm phí lăn bánh 289 triệu đồng cho. Với dòng sedan Volvo S90, mức hỗ trợ tương đương là 232 triệu đồng và dòng V60 Cross Country là 269 triệu đồng. Ngoài các mẫu xe trên, khách hàng mua các mẫu xe như Volvo XC40 và XC90 cũng sẽ được ưu đãi 50% lệ phí trước bạ.

Volkswagen hiện cũng đang xả kho dòng xe Teramont Limited nhập khẩu Mỹ (VIN 2022-2023) với mức giảm từ 300-350 triệu đồng. Còn dòng xe VW Touareg được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, tương đương mức hỗ trợ quy đổi của Touareg là 269,9-309,9 triệu đồng, đưa giá bán xuống 2,429-2,789 tỷ đồng.

Theo số liệu tổng hợp của các doanh nghiệp, nửa đầu năm 2025 doanh số bán xe của toàn phân khúc xe sang mới đạt gần 3.000 xe các loại, giảm khoảng 14% so với cùng kỳ năm ngoái Trong đó, chiếm tỉ trọng lớn trong số này vẫn thuộc về 3 thương hiệu lớn gồm Lexus, Mercedes-Benz, BMW với doanh số đạt 2.395 xe.

Mercedes-Benz đạt 850 xe, giảm 25,5% so với cùng kỳ 2024, BMW đạt 741 xe, tăng 8% so với cùng kỳ 2024, Lexus đạt 804 xe, giảm 14,4% so với cùng kỳ 2024. Trong đó, giảm Mercedes là thương hiệu bị sụt giảm nhiều nhất, BMW là thương hiệu có tăng trưởng cao nhất.